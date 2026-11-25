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Διαδηλωτές αρχίζουν να συγκεντρώνονται στα Προπύλαια και στην Πλατεία Κλαυθμώνος για την προγραμματισμένη συγκέντρωση στο στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ και των εργατικών συνδικάτων.

Σε λίγη ώρα θα αρχίσει και η προσυγκέντρωση σωματείων στα Χαυτεία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε ισχύ και ήδη παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Σόλωνος, Σοφοκλέους, Πατησίων προς Αθήνα, και στη συμβολή Πανεπιστημίου με Βασ. Σοφίας.

ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα πραγματοποιούν σήμερα 24ωρη απεργία και μια σειρά από συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις.

Βασικά αιτήματα για την απεργία είναι η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και τις αυξήσεις των μισθών. Για την Αθήνα, η απεργιακή κινητοποίηση ορίστηκε για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια και την πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη το σημείο συνάντησης είναι το άγαλμα Βενιζέλου. Παράλληλα, διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε 60 μεγάλες πόλεις ανά την επικράτεια.

Συγκέντρωση πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονικη

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ

Με περιορισμένο ωράριο θα λειτουργήσουν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το Τραμ, ενώ τροποποιήσεις θα γίνουν και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, μετά την ανακοίνωση των μηχανοδηγών για δύο στάσεις εργασίας. Κανονικά θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ενώ χωρίς προβλήματα λόγω της απεργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι αεροπορικές μετακινήσεις.

Οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς. Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το αεροδρόμιο, με τις τελευταίες αναχωρήσεις να προγραμματίζονται πριν από τις 17:00.

Στάσεις εργασίας στον Προαστιακό της Αθήνας

Αλλαγές αναμένονται και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, καθώς η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.

Οι μηχανοδηγοί του Προαστιακού Αθηνών (Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα) θα πραγματοποιήσουν δύο στάσεις εργασίας:

Από τις 04:00 έως τις 08:00 .

. Από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι μηχανοδηγοί διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Παράλληλα, το σωματείο θέτει ζητήματα ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, υποστελέχωσης και εντατικοποίησης της εργασίας.

«Η ασφάλεια δεν διαπραγματεύεται. Τα εργασιακά δικαιώματα δεν χαρίζονται. Κατακτώνται με αγώνες», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, σημειώνοντας ότι έχει ορίσει το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας για τις ώρες των στάσεων εργασίας.

Το σωματείο καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Όσον αφορά τα υπεραστικά τρένα, τα δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση για συμμετοχή των εργαζομένων στις συγκεκριμένες γραμμές στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις τροποποιήσεις δρομολογίων

Αναστολές και τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών θα υπάρξουν σήμερα, λόγω των στάσεων εργασίας της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή των σωματείων εργαζομένων, θα πραγματοποιήσει δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ανωτέρω στάσεων εργασίας είναι τα ακόλουθα:

Διαδρομή Αριθμοί δρομολογίων

Πειραιάς – Κιάτο 300, 1302, 2300, 2304

Κιάτο – Πειραιάς 1301, 1303, 2305,

Πειραιάς – Αεροδρόμιο 1200, 1204, 1234

Αεροδρόμιο – Πειραιάς 1203, 1209, 1239

Αθήνα – Χαλκίδα 1534, 2534

Χαλκίδα – Αθήνα 1531, 2533

Λόγω των ευρύτερων απεργιακών κινητοποιήσεων, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες τροποποιήσεις δρομολογίων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ως εκ τούτου, η Hellenic Train συνιστά στους επιβάτες να ενημερώνονται πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους μέσω της ιστοσελίδας www.hellenictrain.gr, του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης επιβατών 14511 ή των κατά τόπους εκδοτηρίων εισιτηρίων.

Ακυρώσεις σε πτήσεις εσωτερικού από AEGEAN και SKY express

Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις θα προκαλέσει η συμμετοχή προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών αερολιμένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Ειδικότερα, λόγω συμμετοχής των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην 24ωρη γενική απεργία, που εξήγγειλε η ΑΔΕΔΥ, δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια: Της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Μάλιστα, τόσο η AEGEAN, όσο και η Sky express, με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση πτήσεων.

Ειδικότερα, η AEGEAN ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις εσωτερικού:

OA 098/099 Λήμνος – Ικαρία – Λήμνος

OA 040/041 Αθήνα – Ικαρία – Αθήνα

OA 074/075 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 062/063 Aθήνα – Πάρος – Αθήνα

OA 012/013 Αθήνα – Νάξος – Αθήνα

OA 024/025 Αθήνα – Μήλος – Αθήνα

OA 044/095 Αθήνα – Σητεία – Κάσος – Κάρπαθος – Ρόδος

Σύμφωνα με την AEGEAN, οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εταιρεία.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν επίσης:

να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, καλώντας στο (+30) 210 6261000.

να κάνουν αίτηση για επιστροφή χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση.

Η SKY express ακυρώνει τις παρακάτω πτήσεις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ

25/11/2026 GQ 460 ATH (Αθήνα) AOK (Κάρπαθος)

25/11/2026 GQ 461 AOK (Κάρπαθος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 400 ATH (Αθήνα) JNX (Νάξος)

25/11/2026 GQ 401 JNX (Νάξος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 440 ATH (Αθήνα) KIT (Κύθηρα)

25/11/2026 GQ 441 KIT (Κύθηρα) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 470 ATH (Αθήνα) PAS (Πάρος)

25/11/2026 GQ 471 PAS (Πάρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 20 ATH (Αθήνα) JSY (Σύρος)

25/11/2026 GQ 21 JSY (Σύρος) ATH (Αθήνα)

25/11/2026 GQ 2 ATH (Αθήνα) KSO (Καστοριά)

25/11/2026 GQ 2 KSO (Καστοριά) KZI (Κοζάνη)

25/11/2026 GQ 2 KZI (Κοζάνη) ATH (Αθήνα)

«Οι επιβάτες που έχουν πραγματοποιήσει κρατήσεις για τις συγκεκριμένες πτήσεις θα ενημερωθούν μέσω της διεύθυνσης email που έχουν δηλώσει κατά την κράτησή τους» αναφέρει η Sky express.

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO Υ.Π.Α. με ανακοίνωσή της αναφέρει πως η απόφαση συμμετοχής στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ έχει γνωστοποιηθεί στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, έχει προσδιοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας ανά μονάδα και έχει υποβληθεί προς έκδοση η σχετική αγγελία NOTAM (A4358/26), ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια, (Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Επίσης, θα πραγματοποιούνται νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται ακόμη η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν εξαγγείλει πανελλαδική απεργία για όλες τις κατηγορίες πλοίων, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, αυξήσεις αποδοχών κατά 12%, ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), με 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ακτοπλοϊκά ταξίδια καλούνται να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες ή τις κατά τόπους λιμενικές αρχές για ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσοκομεία

Στην απεργία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, με αποτέλεσμα τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ να λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στα νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για δραματικά κενά και συνεχές κύμα φυγής υγειονομικών προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό. Όπως τονίζει, οι προκηρύξεις θέσεων αποβαίνουν συχνά άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει η ομοσπονδία για τις πανεπιστημιακές νοσηλευτικές σχολές, όπου από τις 1.554 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν μόλις οι 1.027, αφήνοντας 527 κενές. Παράλληλα, καταγγέλλει εργασιακή εξουθένωση με χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες παρελθόντων ετών, ζητώντας γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ

Από την πλευρά τους, οι νοσοκομειακοί γιατροί, μέσω της ΟΕΝΓΕ, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις αναγκαστικές «μετακινήσεις- μπαλώματα» προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων και απαιτούν:

Άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων εφημεριών.

Αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών.

Βελτίωση του χρόνου εργασίας και αναμόρφωση του προγράμματος εφημεριών, ώστε να διασφαλίζονται οι νόμιμοι χρόνοι ανάπαυσης.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης των δημόσιων δομών Υγείας.

Η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικής απεργίας του δημόσιου τομέα, με ανάλογες συγκεντρώσεις να πραγματοποιούνται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Τι ισχύει για τα σχολεία

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, μόνιμους διορισμούς, κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία δεν θα παραμείνουν καθολικά κλειστά λόγω της απεργίας, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις κινητοποιήσεις.

Στους δρόμους θα βγουν και μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο των Προπυλαίων.

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