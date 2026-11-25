Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Προφανώς και δεν επηρέασα κανέναν δήμαρχο για να δώσει δουλειά στην αδερφή μου» σημείωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος μιλώντας για όσα καταλογίζονται στον ίδιο και στην οικογένειά του σχετικά με απευθείας αναθέσεις από δήμους στις αδερφές του.

«Μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω. Ο πρωθυπουργός μου εμπιστεύθηκε ένα χαρτοφυλάκιο και αυτό θέλω να το φέρω εις πέρας», δήλωσε ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις αντιδράσεις.

Ο Βαγγέλης Λιάκος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ τόνισε πως ήταν αδύνατον να ελέγχει την επαγγελματική πορεία της αδερφής τους δεκαπέντε χρόνια πριν ασχοληθεί με την πολιτική.

Στη συνέχεια τόνισε πως η άλλη αδερφή του, με την οποία συνεργάζονται, δεν έχει καμία σύμβαση από την εκλογική της περιφέρεια.

Τόνισε πως λόγο της φύσης του υπουργείου οι αδερφές του δεν θα έχουν ξανά συμβάσεις με το δημόσιο και επεσήμανε πως όταν έγινε υπουργός ζήτησε από την αδερφή με την οποία συνεργάζονταν να παραιτηθεί.

Επεσήμανε πως τα μόνα έσοδα του ιδίου είναι από την βουλευτική αποζημίωσή του.

Διαβάστε επίσης

Ο Τσίπρας, οι μαθητές λυκείου, οι πανελλαδικές και οι σπόντες για το… χάντμπολ

Στο Μαξίμου η επόμενη ημέρα για τα νερά της Θεσσαλίας – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη Μητσοτάκη με Κουρέτα και δημάρχους

Ο Χατζηδάκης θυμήθηκε βοσκοτόπια Παππά, ποινικούς κώδικες και τη… μείωση φόρου στα καζίνο