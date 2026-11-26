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Στα όρια της παράνοιας κινούνται πλέον οι διεθνείς αγορές, με χρηματιστηριακές αξίες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων να εξαϋλώνονται μέσα σε λίγες ώρες και να ανακτώνται με την ίδια ευκολία στις επόμενες συνεδριάσεις. Μια δήλωση, μια φήμη, η απομάκρυνση ενός διευθύνοντος συμβούλου, η ανακοίνωση ενός νέου τεχνολογικού επιτεύγματος ή ακόμη και μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ αρκούν για να ανατρέψουν τα δεδομένα, να προκαλέσουν κύματα μαζικών πωλήσεων ή να οδηγήσουν τους επενδυτές σε ένα ξέφρενο πάρτι αγορών. Και όλα αυτά χωρίς να έχει αλλάξει απαραίτητα κάτι ουσιαστικό στα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων ή της παγκόσμιας οικονομίας.

Η εικόνα στη Wall Street είναι αποκαλυπτική. Οι επενδυτές που μέχρι πρότινος έσπευδαν να τοποθετηθούν σε οτιδήποτε είχε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, ανεβάζοντας τις αποτιμήσεις επιχειρήσεων σε δυσθεώρητα ύψη, εμφανίζονται τώρα να αμφιβάλλουν για το κατά πόσο οι επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μπορούν να αποφέρουν τα προσδοκώμενα κέρδη. Η ευφορία δίνει τη θέση της στον πανικό, ακολουθεί μια προσπάθεια ανάκαμψης και λίγο αργότερα ένας νέος γύρος ρευστοποιήσεων. Οι ίδιες επιχειρήσεις που εμφανίζονταν ως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της οικονομίας του μέλλοντος βρίσκονται στο στόχαστρο των πωλητών, με την επενδυτική κοινότητα να αναζητεί διαρκώς την επόμενη μεγάλη ευκαιρία ή την έξοδο κινδύνου.

Η περίπτωση της Nvidia και το ένα τρισ. δολάρια

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς αποτελεί η περιπέτεια της Nvidia και του ιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ. Η αποχώρησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 12 Νοεμβρίου προκάλεσε ισχυρούς κλυδωνισμούς όχι μόνο στη μετοχή της εταιρείας, αλλά συνολικά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα στις ημέρες που ακολούθησαν, η μετοχή έχασε περίπου το ένα τέταρτο της αξίας της, συμπαρασύροντας επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Έντεκα ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, και έπειτα από παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Χουάνγκ επέστρεψε στο τιμόνι της Nvidia και η μετοχή εκτοξεύθηκε κατά 31,5%, προσθέτοντας σχεδόν ένα τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας μέσα σε μία και μόνο συνεδρίαση.

Και προτού καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για την επιστροφή του, οι επενδυτές άρχισαν και πάλι να ανησυχούν για την επόμενη ημέρα της τεχνητής νοημοσύνης, το ύψος των επενδύσεων και τις δυνατότητες απόσβεσής τους. Η ευφορία άρχισε να ξεθωριάζει και οι πιέσεις επανήλθαν στις αγορές. Μέσα σε λίγες ημέρες, η ίδια επιχείρηση, με τα ίδια προϊόντα, τους ίδιους εργαζομένους και την ίδια τεχνογνωσία, αντιμετωπίστηκε διαδοχικά ως πηγή συστημικού κινδύνου, ως η μεγάλη ελπίδα της παγκόσμιας οικονομίας και εκ νέου ως μέρος ενός προβλήματος που ενδέχεται να λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο τέτοιων διακυμάνσεων. Τον Ιανουάριο του 2025, η εμφάνιση της κινεζικής DeepSeek είχε οδηγήσει τη μετοχή της σε πτώση 17% μέσα σε μία συνεδρίαση, με απώλειες χρηματιστηριακής αξίας 593 δισ. δολαρίων. Την επομένη η μετοχή ανέκαμψε κατά περισσότερο από 6%. Ανάλογη, αν και μικρότερης χρηματιστηριακής διάστασης, ήταν η περιπέτεια του Σαμ Άλτμαν τον Νοέμβριο του 2023, όταν απομακρύνθηκε από την ηγεσία της OpenAI για να επιστρέψει λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα.

Το παράδοξο είναι ότι οι επενδυτές έχουν φτάσει στο σημείο να φοβούνται τόσο την αποτυχία όσο και την επιτυχία της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν η τεχνολογία δεν αποδώσει τα προσδοκώμενα, κινδυνεύουν να απαξιωθούν επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εάν, από την άλλη πλευρά, εξελιχθεί ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος από εκείνο που είχε αρχικά υπολογιστεί, ενδέχεται να ανατρέψει τα επιχειρηματικά μοντέλα πάνω στα οποία στηρίχθηκαν οι σημερινές χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Οι αγορές, δηλαδή, φοβούνται πλέον ακόμη και την επιτυχία εκείνου που μέχρι χθες αποτελούσε τη βασική κινητήρια δύναμη της ανόδου τους.

Το τρενάκι του τρόμου για τον μαύρο χρυσό

Ανάλογη, αν όχι περισσότερο παρανοϊκή, είναι η εικόνα στην αγορά πετρελαίου. Φήμες, δηλώσεις, εκτιμήσεις, πληροφορίες που επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται μέσα σε λίγες ώρες έχουν κάνει την τιμή του μαύρου χρυσού να θυμίζει το τρενάκι του τρόμου. Το πρωί οι επενδυτές ανησυχούν για την υπερπροσφορά πετρελαίου και το απόγευμα για τον κίνδυνο ελλείψεων. Μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, μια πληροφορία για τις προθέσεις του Ιράν, μια εκτίμηση για τις αποφάσεις του OPEC ή μια είδηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αρκούν για να αλλάξουν άρδην την εικόνα. Τη μία ημέρα οι αναλυτές προειδοποιούν για σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών λόγω της αυξημένης προσφοράς και την επομένη επανέρχονται τα σενάρια για εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.

Το τελευταίο διήμερο είναι ενδεικτικό. Την Τρίτη οι ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή οδήγησαν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, ενώ την Τετάρτη στο προσκήνιο επανήλθαν οι εκτιμήσεις για πλεονάζουσα προσφορά, προκαλώντας νέα υποχώρηση. Και όλα αυτά σε μια αγορά στην οποία επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και νοικοκυριά καλούνται να προγραμματίσουν τις δαπάνες τους με ορίζοντα μηνών ή και ετών, όταν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με σχετική ασφάλεια ούτε καν την τιμή της επόμενης ημέρας.

Ακόμη και ο χρυσός, το παραδοσιακό καταφύγιο των επενδυτών σε περιόδους κρίσεων, δεν μένει ανεπηρέαστος από αυτήν τη συμπεριφορά. Άλλοτε η διεθνής αβεβαιότητα προκαλεί μαζικές αγορές του πολύτιμου μετάλλου και άλλοτε η ανάγκη εξεύρεσης ρευστότητας οδηγεί σε πωλήσεις, ακόμη και όταν οι λόγοι που δικαιολογούσαν την αρχική τοποθέτηση εξακολουθούν να υφίστανται. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται στον χαλκό, στα αγροτικά εμπορεύματα και, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, στα κρυπτονομίσματα, όπου η κερδοσκοπία συχνά αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από τις πραγματικές οικονομικές εξελίξεις.

Στο σκηνικό αυτό καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν πλέον και οι αλγόριθμοι που πραγματοποιούν συναλλαγές σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Η ταχύτητα διάχυσης μιας πληροφορίας, η αυτοματοποιημένη εκτέλεση εντολών και η ενεργοποίηση διαδοχικών πωλήσεων μπορούν να μετατρέψουν μια αρχικά περιορισμένη διόρθωση σε γενικευμένη αναταραχή. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι επενδυτές δεν πωλούν επειδή θεωρούν ότι μια επιχείρηση έχει χάσει την αξία της, αλλά επειδή φοβούνται ότι θα προλάβουν να πουλήσουν οι υπόλοιποι. Και αντιστρόφως, αγοράζουν όχι επειδή έχουν πειστεί για τις προοπτικές μιας επένδυσης, αλλά επειδή φοβούνται ότι θα μείνουν έξω από το πάρτι.

Το πρόβλημα θα ήταν ενδεχομένως μικρότερο εάν όλα αυτά περιορίζονταν σε ένα παιχνίδι μεταξύ χρηματιστών, μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων και κερδοσκόπων. Οι συνέπειες, όμως, διαχέονται στην πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας, τις αποταμιεύσεις εκατομμυρίων ανθρώπων και, φυσικά, τις τιμές των καυσίμων και των βασικών αγαθών. Η παγκόσμια οικονομία καλείται να σχεδιάσει επενδύσεις με ορίζοντα δεκαετιών, οι επιχειρήσεις να χαράξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές και οι κυβερνήσεις να διασφαλίσουν συνθήκες σταθερότητας, την ώρα που οι αγορές από τις οποίες εξαρτώνται λειτουργούν ολοένα και περισσότερο με ορίζοντα την επόμενη ώρα, την επόμενη δήλωση ή την επόμενη ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Η απόσταση ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τον χρηματιστηριακό κόσμο γίνεται επικίνδυνα μεγάλη. Οι αγορές, οι οποίες υποτίθεται ότι αποτελούν μηχανισμό ορθολογικής κατανομής των κεφαλαίων, θυμίζουν όλο και περισσότερο ένα τεράστιο καζίνο, στο οποίο τα στοιχήματα αφορούν πλέον όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά ολόκληρες οικονομίες. Και το χειρότερο είναι ότι, όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού, εκείνοι που καλούνται να τον πληρώσουν είναι συχνά άνθρωποι που δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στο καζίνο.

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