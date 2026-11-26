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Μία αξιοπρόσεκτη εβδομάδα υπόσχονται οι περισσότερες απ’ τις οχτώ ταινίες που κάνουν πρεμιέρα απόψε, λίγες ημέρες πριν μπούμε στον εορταστικό Δεκέμβριο.

«Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ», σκηνοθετημένες από τον Ντέιβιντ Φίντσερ και σε σενάριο Ταραντίνο, με τον Μπραντ Πιτ, από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, ενώ ο βραβευμένος στις Κάννες «Μινώταυρος», του πάντα υπολογίσιμου Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, ξεχωρίζει εμφανώς.

Ικανοποιητικά και τα φιλμ «Ένας Γιος», απ’ την Ισπανία, «Μεσημέρια της Μοναξιάς», ένα σκληρό ντοκιμαντέρ για τις ταυρομαχίες και «Το Μαγεμένο Βασίλειο του Χεξ», το 65ο animation της Disnay.

Στο ευρύ κοινό απευθύνεται η κωμωδία «Το Σόι της Συμφοράς», με Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Άνταμ Σάντλερ και Αριάνα Γκράντε, ενώ η βρετανική ταινία τρόμου «Victorian Psycho» στοχεύει στους φαν του είδους.

Μινώταυρος

(«Minotaur») Δραματικό θρίλερ, γαλλικής και διεθνούς συμπαραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, με τους Ντμίτρι Μαζούροφ, Ίρις Λεμπέντεβα, Μπόρις Κούντριν, Γιούρι Ζαβάλνιουκ, Βαρβάρα Σμίκοβα, Βλαντίμιρ Φρίντμαν, Ανατόλι Βάισμαν κα.

Πάντα αλληγορικός, στοχαστικός, διεισδυτικός στους ήρωές του και πολιτικά ανήσυχος, ο Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, επανέρχεται δριμύτερος έπειτα από το έξοχο, προ εννέα ετών, δράμα «Χωρίς Αγάπη», με ένα δραματικό και εξόχως πολιτικό θρίλερ, που απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής του φεστιβάλ Καννών.

Μια ταινία, που ξεκινά ως ριμέικ του κλασικού «Άπιστη Γυναίκα», του Κλοντ Σαμπρόλ και εξελίσσεται γρήγορα σε μία δυνατή αλληγορία για τη σύγχρονη ρωσική κοινωνία, που πλήττεται από πνευματική και ηθική αποσύνθεση, τον αυταρχισμό και την ατιμωρησία της εξουσίας και είναι έτοιμη να θυσιάσει τους απλούς ανθρώπους, για να χορτάσει τον Μινώταυρο που κρύβει μέσα της.

Η Ρωσία έχει ξεκινήσει την στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία, αναζητώντας στρατεύσιμους. Τεράστιες αφίσες καλούν τους Ρώσους να γίνουν «ήρωες», ενώ στην τηλεόραση διαφημίζονται οι αμοιβές για όσους καταταγούν εθελοντικά. Ταυτόχρονα, για σιγουριά, στα γραφεία των επιχειρήσεων έρχονται εντολές για επιστράτευση. Υπό την πίεση του δημάρχου και στενού συνεργάτη σε «δουλειές», ο επιχειρηματίας Γκλεμπ Μορόζοφ πρέπει να αποφασίσει ποιοι από τους υπαλλήλους του μπορούν να επιστρατευτούν. Ο Μορόζοφ δεν αποφασίζει και στην πραγματικότητα δεν πολυασχολείται με τον πόλεμο. Έχει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερες δυσκολίες στο ίδιο του το πολυτελέστατο σπίτι, καθώς υποψιάζεται ότι η υποδειγματική σύζυγός του Γκαλίνα, έχει εραστή. Ο Γκλεμπ, αναθέτει στον επικεφαλής της ασφάλειάς του, να ερευνήσει την υπόθεση και γρήγορα έρχονται τα αποδεικτικά στοιχεία, για την ερωτική σχέση της γυναίκας του με έναν νεαρό φωτογράφο.

Ο ήρωας του Σβιάγκιντσεφ, πετά από πάνω του το άγχος και τις αμφιβολίες και μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο Μινώταυρο και ως αφεντικό της πόλης λυσσάει από την οργή και τη μανία της εκδίκησης. Όπως ακριβώς και το ρωσικό κράτος που απαιτεί ανθρωποθυσίες, μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα, απ’ το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Κανείς; Όχι, οι ισχυροί, αυτοί που κινούν το χρήμα και παίρνουν τις αποφάσεις εξαιρούνται. Και δυστυχώς αυτό δεν είναι μία εξαίρεση, αλλά ένα γενικευμένο φαινόμενο σε όλο τον πλανήτη.

Η εκπληκτική φωτογραφία του Μιχαήλ Κρίτσμαν, φορτώνει με κλινική ακρίβεια την απόλυτη έλλειψη αγάπης και τη συναισθηματική αποξένωση, εκπέμποντας ταυτόχρονα μία παγερή υποβλητική ατμόσφαιρα, σε γκρι και μπλε τόνους, με μοναδική έκλαμψη ζεστασιάς σε ένα μόνο σπίτι, εκεί όπου ζει τον έρωτά του το παράνομο ζευγάρι, μακριά από τα παιχνίδια εξουσίας και την κοινωνική μιζέρια.

Ο σφιχτός ρυθμός αφήγησης και το κλιμακούμενο σασπένς, καταπίνουν τα 140 λεπτά της ταινίας, με τον θεατή να παραμένει συνεχώς καρφωμένος στην οθόνη, ενώ η λεπτή ειρωνεία λειτουργεί αποτελεσματικά, ως μοχλός αιχμηρής κοινωνικής κριτικής και στο φινάλε ως μια κατάμαυρη κωμωδία, που πετά το αίσθημα του δικαίου απ’ το παράθυρο και βάζει από την πόρτα την πίκρα μίας γελοίας νομιμότητας. Αν ο Ζβιάγκιντσεφ είχε αποφύγει ορισμένες φορές τους εξόφθαλμους συμβολισμούς και την έντονη κοινωνική κριτική, στα όρια του διδακτισμού, ίσως παρέδιδε και την καλύτερη ταινία του, στη μέχρι τώρα αξιέπαινη κινηματογραφική του πορεία.

Ο Ντμίτρι Μαζούροφ, στον ρόλο του ολιγάρχη Γκλεμπ, είναι έξοχος, μεταδίδοντας πειστικά τον τέλειο άντρα, που κρύβει καλά τον σκοτεινό χαρακτήρα του και διατηρεί τον έλεγχο της αστικής ευημερίας του, εν αντιθέσει με τη γενικότερη κατάρρευση και το διαβρωμένο σύστημα εξουσίας.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Στη Ρωσία του 2022, ο Γκλεμπ, ένας ισχυρός επιχειρηματίας, καλείται από τις τοπικές αρχές να διαθέσει εργαζομένους του για την πολεμική επιστράτευση στο μέτωπο της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή, οι υποψίες του ότι η σύζυγός του, Γκαλίνα, διατηρεί εξωσυζυγική σχέση επιβεβαιώνονται, οδηγώντας τον σε ακραίες αποφάσεις.

Οι Νέες Περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ

(«The Further Mis-Adventures of Cliff Booth») Κωμωδία, αμερικάνικης παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ, με τους Μπραντ Πιτ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Σκοτ Κάαν, Γιάγια Αμπντούλ-Ματίν Β΄, Κάρλα Γκουτζίνο, Πίτερ Γουέλερ κα.

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του απολαυστικού «Κάποτε στο Χόλιγουντ», σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ, με τον Κουέντιν Ταραντίνο να αρκείται στο σενάριο αυτή τη φορά, εν πολλοίς είναι μία ταινία του Μπραντ Πιτ. Οι δυο σημαντικοί όσο και διαφορετικοί σκηνοθέτες, είναι φανερό ότι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φτιάξουν μια φόρμουλα που τονώνει τον μύθο του Κλιφ Μπουθ.

Από την άλλη, ο Μπραντ Πιτ, που συμμετείχε θερμά και καθοριστικά στην υπερπαραγωγή των 200 εκατομμυρίων (όπως αποκάλυψε ο Ταραντίνο) καβαλάει πάνω στη φόρμουλα ως γνήσιος – αν και απόμαχος – κασκαντέρ και απογειώνει τον «κουλ» χαρακτήρα του Μπουθ, δίνοντας την αίσθηση ότι είναι ο παλιόφιλος, που επιστρέφει και είναι έτοιμος να σε διασκεδάσει με τις νέες – ατυχείς – περιπέτειές του, στο Χόλιγουντ του 1977.

Γνωρίζοντας την ελκυστική γοητεία του Πιτ και ειδικά σε έναν ρόλο κομμένο και ραμμένο πάνω του, ο Ντέιβιντ Φίντσερ, που τον εμπιστεύτηκε σε τρεις ταινίες του μέχρι τώρα («Seven», «Fight Club», «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον»), προτιμά να κάνει μία ταινία για τον ήρωα Κλιφ Μπουθ και όχι ένα αγαπησιάρικο και νοσταλγικό γράμμα προς το Χόλιγουντ, τη λάμψη των αστέρων αλλά και τους αθέατους, πολλές φορές, εργάτες του, όπως ο Ταραντίνο πριν από οχτώ χρόνια.

Έχοντας μία γενναιόδωρη παραγωγή, έναν άψογο σχεδιασμό, ικανότατους συνεργάτες στη φωτογραφία, τα σκηνικά, το μοντάζ και τη μουσική, ο Φίντσερ, είναι εμφανές ότι κάνει ένα βήμα πίσω από την προσωπική του σκηνοθετική ματιά και αφήνει το πνεύμα του Ταραντίνο να κυριαρχήσει.

Βρισκόμαστε στο 1977, οχτώ χρόνια αφότου ο Κλιφ Μπουθ ως κασκαντέρ του Ρικ Ντάλτον είχε δείρει τον Μπρους Λι – μία φήμη που τον ακολουθεί για πάντα – και είχε συναντήσει την οικογένεια Μάνσον. Έχει παρατήσει το επάγγελμά του, άφησε το τροχόσπιτο, μένοντας στο σπίτι του οξέος πατέρα του και για να βγάλει το ψωμί του δουλεύει ως μηχανικός προβολής σε σινεμά, κάνει τον μπάρμαν, που και που «κάνει παιχνίδια» σε πορνοταινίες και ενίοτε αναλαμβάνει να διευθετεί δύσκολες καταστάσεις για τους διάσημους του Χόλιγουντ. Όταν δέχεται ένα τηλεφώνημα από την ατζέντισσα Κάρεν Κρόσμπι, εκ μέρους του πελάτη της, του τηλεοπτικού σούπερ σταρ Τσάρλι Πίτερς – γνωστού για την εκτέλεση των επικίνδυνων σκηνών από τον ίδιο, το ενδιαφέρον του φουντώνει, καθώς ο διάσημος ηθοποιός, δεν έχει κανένα από τα εξωτερικά γνωρίσματα του Μπουθ. Ωστόσο, η Κάρεν, με την οποία ερωτεύεται, τον θέλει για μια επικίνδυνη αποστολή, καθώς το Λος Άντζελες έχει παραδοθεί στο έγκλημα και στους γκάνγκστερ Βερντούσκο, που έχουν προηγούμενα με τον Τσάρλι Πίτερς.

Το σκηνικό – υπέροχη η ανασύσταση εποχής – έχει αλλάξει σε αυτά τα οχτώ χρόνια (ο Μπουθ έχει αφήσει μουστάκι, ο Ντάλτον έχει μεταναστεύσει στην Αυστραλία για κάποιο τηλεοπτικό σήριαλ, η Σάρον Τέιτ εμφανίζεται σε διαφημιστικά για τσιγάρα, ο Νίξον είναι πρώτη μούρη). Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η διάθεση για ένα καθαρά ψυχαγωγικό σινεμά, με τις σινεφιλικές αναφορές και την πλάκα, που παραμονεύει, όπως πάντα, σε μια μαύρη κωμωδία του Ταραντίνο.

Ο Φίντσερ, με αυτά τα δεδομένα, δεν επιχειρεί να φτιάξει, ευτυχώς, κάτι βαθυστόχαστο, να κάνει ένα βήμα πέρα από τη ματιά, έστω και συγγραφική, του Ταραντίνο, αλλά είναι φανερό ότι ορισμένες φορές, οι δυο τους δεν δένουν. Ο πρώτος, με την χειρουργική ακρίβεια των σκηνοθεσιών του, αν και δείχνει υποχωρητικός, συγκρούεται με τη χαλαρότητα και τη δημιουργική αφασία ή και αυθαιρεσία του δεύτερου.

Ακόμη και αυτή η σύγκρουση, όμως, δεν εμποδίζει το φιλμ να χαρίσει περίπου 2,5 ώρες διασκέδασης, μιας απολαυστικής αναπόλησης τής τόσο, πλέον, μακρινής εποχής, να τονώνει συνεχώς το ενδιαφέρον, την περιέργεια ή ακόμη και το δέος για το πώς ήταν ο κόσμος πριν από την επέλαση της τεχνολογίας και του ψηφιακού σύμπαντος.

Και βεβαίως, όλα περιστρέφονται γύρω από τον Μπραντ Πιτ, που ορισμένες φορές δεν τον χωρά ούτε η μεγάλη I-MAX οθόνη. Ο Πιτ παραδίδει μία ερμηνεία ιδανική για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι εύθυμος και αινιγματικός, σκληροτράχηλος και απόλυτα ήρεμος, όταν καίγεται το σύμπαν, δεν εκπλήσσεται ποτέ και δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά.

Όπως τελικά και η ταινία που, πέρα από τις ενστάσεις για ορισμένες αστοχίες και πολύ περισσότερο για το βεβιασμένο φινάλε, είναι μια αποθέωση της πλάκας και ενός ήρωα, που μπορεί να δώσει υποσχέσεις για ακόμη περισσότερες περιπέτειες στο μέλλον.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Το 1977, ο Κλιφ Μπουθ, που εξακολουθεί να κινείται στο Χόλιγουντ, αν και όχι ως κασκαντέρ, εξακολουθεί να διευθετεί δύσκολες υποθέσεις για ανθρώπους του θεάματος. Όταν δέχεται ένα τηλεφώνημα από την ατζέντισσα Κάρεν Κρόσμπι, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση, με γκάνγκστερ, που εξελίσσεται σε μια ιστορία εγκλήματος…

Το Σόι της Συμφοράς

(«Focker-In-Law») Κωμωδία, αμερικάνικης παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Τζον Χάμπουργκ, με τους Μπεν Στίλερ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αριάνα Γκράντε, Όουεν Γουίλσον, Μπλάιθ Ντάνερ, Τέρι Πόλο, Σκάιλερ Γκιζόντο, Μπίνι Φέλντσταϊν κα.

Η αμερικάνικη κωμωδία σε λίγο θα είναι, στην πραγματικότητα, μουσειακό είδος, κάτι σαν το γουέστερν. Τις περισσότερες φορές είναι επανεκκίνηση κάποιου παλιού φιλμ, διασκευή μιας ευρωπαϊκής παραγωγής, ριμέικ ή και συνέχεια κάποιου ξεχασμένου φραντσάιζ. Όπως εδώ, που μετά από 16 χρόνια, από τις τελευταίες κωμικές περιπέτειες της οικογένειας Φόκερ και 26 έπειτα από το αρχικό «Meet the Parents», οι Στίλερ και Ντενίρο επιστρέφουν, έχοντας ανάμεσά τους και την ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε.

Ο Τζον Χάμπουργκ, ο οποίος αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη σκηνοθεσία του φραντσάιζ αν και έχει γράψει τα σενάρια στα τρία προηγούμενα φιλμ, όπως και σε αυτό, το τελευταίο, ακολουθεί τις προδιαγραφές κατά γράμμα, με τη διαφορά ότι τη θέση του παράξενου «ξινού» πεθερού Ντε Νίρο, αυτή τη φορά την παίρνει ο Στίλερ, ανησυχώντας για τον γιόκα του και την υποψήφια νύφη του.

Έπειτα, από δυο συνέχειες, που έκαναν εμφανώς κοιλιά κι έχοντας εξαντλήσει το όποιο χιούμορ, για μια φαρσοκωμωδία αμερικάνικου τύπου, το φιλμ του Χάμπουρκ, δείχνει ελαφρώς ανανεωμένο, το δίδυμο των πρωταγωνιστών βγάζει κάποιο γέλιο και η Γκράντε, τα πάει καλύτερα από το αναμενόμενο.

Χρόνια μετά τις αλλεπάλληλες οικογενειακές διαμάχες και τις καταστροφές που σημάδεψαν τη σχέση του με τον πεθερό του Τζακ Μπερνς, ο Γκρεγκ Φόκερ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αντίθετη πλευρά και καλείται να διαχειριστεί τη σχέση του γιου του με τη νέα του σύντροφο, μία πρώην διαπραγματεύτρια του FBI, μια δυναμική κοπέλα, που μάλλον είναι δύσκολο να χειριστεί.

Μάλλον αυτή μπορεί να χειριστεί καλύτερα τους ανθρώπους και σχετικά εύκολα τον Τζακ, που είναι έτοιμος να τη βάλει στον περίφημο «κύκλο εμπιστοσύνης» της οικογένειας. Έτσι, ο Γκρεγκ, επαναλαμβάνει άθελά του τα ίδια λάθη που έκανε κάποτε ο πεθερός του και έφεραν τον ίδιο σε αδιέξοδο.

Μια ακόμη αμερικάνικη κωμωδιούλα, διασκεδαστική κατά διαστήματα, με Στίλερ, Ντε Νίρο και το υπόλοιπο έμπειρο και γνώριμο καστ, να δείχνει κεφάτο, που βλέπεται χαλαρά, αλλά και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Διατηρεί το ενδιαφέρον της, η παρωδία της αμερικάνικης μικροαστικής οικογένειας, αν και μερικές φορές δείχνοντας ξαναζεσταμένη σούπα, ενώ οι αναφορές στις προηγούμενες ταινίες λειτουργούν τις περισσότερες φορές ικανοποιητικά και δίνοντας μία οικειότητα και ζεστασιά για τους χαρακτήρες, πάνω στους οποίους έχει χτιστεί το φιλμ και έχει φέρει μέχρι στιγμής στα ταμεία των παραγωγών πάνω από 1,2 δισ. δολάρια!

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ένας άβγαλτος νεαρός, ο Χένρι, γιος του Γκρεγκ και της Παμ Φόκερ, αντιμετωπίζει οικογενειακό χάος όταν αποφασίζει να παντρευτεί μια γυναίκα με ισχυρή θέληση που φαίνεται να είναι εντελώς αταίριαστη με τον χαρακτήρα του.

Ένας γιος

(«Un Hijo») Δραματική ταινία, ισπανικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Νάτσο Λα Κάζα, με τους Μακαρένα Γκαρθία, Ούγκο Σίλβα, Ίαν Κορτεγόσο, Χεσούς Καρόθα, Αντέλφα Κάλβο κα.

Στη διαχρονική ερώτηση του δασκάλου στην τάξη «τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε;» τα αγόρια απαντούν ποδοσφαιριστές, ήρωες και άλλα συνηθισμένα. Ένα αγόρι, υπερβολικά χαρούμενο, απαντά «Μαίρη Πόπινς».

Αυτή είναι και η αφετηρία για τη δραματική, με αρκετές διακριτικές χιουμοριστικές δόσεις, ταινία του Νάτσο Λα Κάζα («Τρεχάτε Ποδαράκια Μου»), που αποτελεί διασκευή του ομότιτλου και βραβευμένου και μεταφρασμένου σε περισσότερες από 20 γλώσσες, εικονογραφημένου μυθιστορήματος του Αλεχάντρο Παλόμας.

Μια ιστορία, που μαζί με το ξετύλιγμά της, προσπαθεί να εξερευνήσει την παρεξηγημένη φύση της παιδικής ηλικίας, την απώλεια και την επανασύνδεση, πάνω στο πορτρέτο ενός ευάλωτου παιδιού.

Ο 8χρονος Γκίγιε μόλις έχει αλλάξει σχολείο και παρά την απώλεια της μητέρας του, δείχνει μόνιμα γελαστός, ευγενικός και υπερβολικά χαρούμενος, κερδίζοντας τη συμπάθεια όλων. Οι αινιγματικές και ανησυχητικές ζωγραφιές και η περίεργη συμπεριφορά του, όμως, προβληματίζουν το δάσκαλό του. Η νεαρή ψυχολόγος του σχολείου, Μαρία, που αναπληρώνει μία αδειούχο συνάδελφό της και προσπαθεί να κερδίσει τον σεβασμό των συναδέλφων της, αναλαμβάνει να εξετάσει την περίπτωση του μικρού, διαισθανόμενη ότι πρόκειται για έναν αμυντικό μηχανισμό που καλύπτει ένα βαθύ τραύμα, αλλά δεν έχει καμία βοήθεια από τον πατέρα. Ο μικρός αναπτύσσει μία στενή φιλία με μια συμμαθήτριά του και μαζί ετοιμάζουν, για τη σχολική γιορτή, ένα θεατρικό νούμερο βασισμένο στη Μαίρη Πόπινς, τον μύθο της οποίας χρησιμοποιεί για να ξεφύγει από την πραγματικότητα.

Ένα τρυφερό οικογενειακό δράμα, που ο Νάτσο Λα Κάζα, μπολιάζει, όχι και τόσο εύστοχα, με το μυστήριο, κλέβοντας από τη βασική ιδέα της ταινίας, για τη φύση της παιδικής ηλικίας και τον πόνο που προκαλούν τα παιδικά τραύματα, καθώς και από την αυθεντικότητα της ιστορίας.

Αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τον μελοδραματισμό και τις ευκολίες που προσφέρει ένα στόρι γύρω από ένα χαρισματικό παιδί, η αφήγησή του παραμένει χαμηλόφωνη, δίχως εξάρσεις και παραφωνίες, εστιάζοντας στη φροντίδα που πρέπει να τυγχάνουν τα παιδιά με φορτισμένο ψυχισμό και πληγωμένα από την υπέρτατη απώλεια της μάνας, καθώς και στην άρνηση των ενηλίκων να διαχειριστούν το πένθος, να το νιώσουν και να βγουν απ’ αυτό.

Η συμβατική εξέλιξη της ταινίας, μέχρι το προβλέψιμο συγκινητικό φινάλε, βγαλμένο από τη χολιγουντιανή κυρίαρχη τάση ευρείας κυκλοφορίας, μειώνουν περαιτέρω το αποτέλεσμα της ταινίας, που ωστόσο διαθέτει αξιόλογες ερμηνείες και έναν πραγματικά συμπαθέστατο πιτσιρικά για πρωταγωνιστή.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Μια νεαρή και άπειρη σχολική ψυχολόγος, η οποία αρχίζει να παρατηρεί τον 8χρονο Γκιγιέ, που δείχνει φαινομενικά υπερβολικά χαρούμενος, ενώ οι ζωγραφιές του και η συμπεριφορά του αποκαλύπτουν μια βαθιά και κρυφή ταραχή. Καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια και να προστατεύσει το παιδί, βρίσκεται αντιμέτωπη με την έντονη αντίθεση και την άρνηση του πατέρα του.

Απομεσήμερα της μοναξιάς

(«Tardes de soledad») Ντοκιμαντέρ, ισπανικής, γαλλικής και πορτογαλικής παραγωγής του 2024, σε σκηνοθεσία Άλμπερτ Σέρα.

Το ντοκιμαντέρ του αντισυμβατικού και ορισμένες φορές προβοκάτορα σκηνοθέτη Άλμπερτ Σέρα, δεν συνίσταται σε όσους μάχονται για τα δικαιώματα των ζώων και την προστασία τους από τη βάρβαρη εκμετάλλευσή τους από τον άνθρωπο. Όχι, γιατί ο Ισπανός δημιουργός παίρνει κάποια θέση ή ακόμη περισσότερο δικαιολογεί το αποτρόπαιο θέαμα της εξόντωσης ενός ταύρου, στην άνιση μάχη του με τον ταυρομάχο.

Για να μην ξεχνιόμαστε, όμως, δεν πρόκειται για ένα σόου τελευταίας κοπής, αλλά για μία παράδοση στην ιβηρική χερσόνησο, που ξεκίνησε πριν από τον 10 αιώνα, μέσα στον μεσαίωνα και εξελίχθηκε, μέχρι την τελική του μορφή, που βλέπουμε σήμερα, μέσα στον 18ο αιώνα και συνεχίζει, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες, να συναρπάζει ένα φανατικό κοινό.

Ο Σέρα («Pacifiction», «Ο Θάνατος του Λουδοβίκου ΙΔ’»), μέσα από το πορτρέτο του διάσημου ταυρομάχου Αντρές Ρόκα Ρέι, εμβαθύνει στην εσωτερική εμπειρία ενός ανθρώπου που αναλαμβάνει το ρίσκο να αντιμετωπίσει τον ταύρο ως προσωπικό χρέος, από σεβασμό προς την παράδοση. Και ταυτόχρονα ως αισθητική πρόκληση, επιχειρώντας να εξερευνήσει τον πνευματικό πόνο του ταυρομάχου σε ένα από τα πιο ακραία και παραστατικά παραδείγματα του ιβηρικού πολιτισμού.

Η κάμερα ακολουθεί τον Ρέι και την ομάδα του κατά πόδας, σε μια σειρά ταυρομαχιών στην Ισπανία, χωρίς συνεντεύξεις ή αφήγηση, παρατηρώντας λεπτομερώς την τελετουργία από το ντύσιμο του ταυρομάχου, τη διαδρομή προς την αρένα και την θανατερή αναμέτρηση.

Καρφωμένος πάνω στον πρωταγωνιστή και στα συμβάντα, ο Σέρα, έχοντας και τη συμπαράσταση του εξαιρετικού διευθυντή φωτογραφίας Αρτούρ Τορτ, αναδεικνύει την ανατριχιαστική εμπειρία μιας ταυρομαχίας και την αίσθηση του φόβου και θανάτου, κάτι που μεγεθύνει και η αυθεντικότητα του ήχου.

Οι καθηλωτικές εικόνες ωμής βίας και των στιλιζαρισμένων γυρισμάτων, οπερετικής ματιάς και ταυτόχρονα στοχαστικής πάνω στην αγριότητα της ανθρώπινης φύσης και των σκοτεινών ενστίκτων, δημιουργούν ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα, για τον ανδρικό εγωισμό, τη θνητότητα και τη ματαιοδοξία.

Μία κινηματογραφική εμπειρία, που ανεβάζει τους παλμούς και ίσως ξενίσει και δυσαρεστήσει για τις σκηνές βασανισμού και θανάτωσης των δύστυχων ταύρων, ειδικά με την επανάληψή τους και την αργή, εξοντωτική, αποτύπωσή τους.

Victorian Psycho

(«Victorian Psycho») Ταινία τρόμου, βρετανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Ζάκαρι Γουίγκον, με τους Μάικα Μονρό, Τόμασιν ΜακΚένζι, Ρουθ Γουίλσον, Τζέισον Αιζακς, Ίβι Τέμπλετον κα.

Ένα ακόμη σκοτεινό, γοτθικό θρίλερ – και ψυχολογικού τρόμου – το οποίο υπογράφει, ο σχετικά έμπειρος στο είδος, Ζάκαρι Γουίγκον. Βασισμένος στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Βιρτζίνια Φέιτο, ο Αμερικάνος σκηνοθέτης, στην τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία, στήνει ένα σκοτεινό θρίλερ τρόμου, με έντονες πτυχές κατάμαυρου χιούμορ, τοποθετημένο στη Βικτωριανή εποχή.

Ο Γουίγκον, που είχε την τύχη να δει την ταινία του να προβάλλεται στις Κάννες και στο Τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα», είναι φανερό ότι κάνει ένα σημαντικό βήμα για να ξεφύγει από το τετριμμένο θρίλερ, να βάλει το όνομά του ανάμεσα στους ελπιδοφόρους νέους σκηνοθέτες.

Το 1858, η Γουίνιφρεντ Νότι, μία εκκεντρική νεαρή γκουβερνάντα, φτάνει στην απομακρυσμένη γοτθική έπαυλη Ένσορ. Τα καθήκοντά της, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν να διδάσκει στα παιδιά καλούς τρόπους στο τραπέζι και να τα μαθαίνει την ιστορία της οικογένειάς τους, ενώ παράλληλα, προσπαθεί να κρατήσει κρυφή τη δική της ψυχοπαθητική πλευρά. Καθώς εκείνη προσαρμόζεται στη νέα ζωή στο Ένσορ, μέλη του προσωπικού αρχίζουν ανεξήγητα να εξαφανίζονται και οι ιδιοκτήτες της έπαυλης αρχίζουν να αναρωτιούνται αν υπάρχει κάτι ύποπτο σχετικά με τη νέα τους γκουβερνάντα.

Μια γυναίκα κατώτερης τάξης, στη βικτοριανή εποχή, που μοχθεί σκληρά για να επιβιώσει, σε ένα περιβάλλον ατελείωτου μισογυνισμού, κακοπληρωμένη, υποτιμημένη και στο έλεος της σεξουαλικής κακοποίησης, χάνει την ψυχολογική της ισορροπία και ξεπαστρεύει όλους όσοι είναι γύρω της. Ένας αναχρονισμός, μία παραβολή, που παραπέμπει στο σήμερα.

Η ταινία, ξεφεύγει από το μέσο όρο του horror, έχει άποψη, μία ανατριχιαστική ατμόσφαιρα, αλλά και αδυναμίες, όταν προσπαθεί να δέσει το θρίλερ, με τον τρόμο και το μαύρο χιούμορ. Οι αιχμές για την πατριαρχία, την ταξική ανισότητα και τη θέση της γυναίκας έρχονται σε δυσαρμονία με τις κωμικές εξάρσεις, που φτάνουν στην υπερβολή και στα όρια του γκροτέσκο, ενώ και η δομή της ταινίας, κάποιες φορές μοιάζει πρόχειρη.

Η Μάικα Μονρό, με αρκετές επιτυχίες στο θρίλερ και στον τρόμο, παίρνοντας πάνω της σχεδόν όλη την ταινία, επιδεικνύει ότι είναι κάτι περισσότερο από «βασίλισσα των κραυγών», καταφέρνει να ξεφύγει από τη θεατρικότητα και προσφέρει ανατριχίλες με τις απόκοσμες παραμορφώσεις της.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Το 1858, μια νεαρή γκουβερνάντα, φτάνει στην απομακρυσμένη έπαυλη Ένσορ. Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν να διδάσκει στα παιδιά καλούς τρόπους και να τα μαθαίνει την ιστορία της οικογένειάς τους, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κρατήσει κρυφή τη δική της ψυχοπαθητική πλευρά. Καθώς εκείνη προσαρμόζεται στη νέα ζωή στο Ένσορ, μέλη του προσωπικού αρχίζουν ανεξήγητα να εξαφανίζονται.

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες:

Το Μαγεμένο Βασίλειο του Χεξ

(«Hexed») Η Disney, στην 65η μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων της, μας συστήνει ένα νέο αλλόκοτο μαγικό κόσμο, με μία αισθητική που ξεφεύγει από τα γνώριμα σχεδιαστικά πρότυπα του στούντιο, με πιο σύγχρονες και απαιτητικές τεχνικές.

Όταν η Μπίλι απελευθερώνει κατά λάθος μυστικές μαγικές ικανότητες, εκτοξεύεται, από τα προάστια που ζει, σε έναν μαγικό κόσμο που ονομάζεται Χεξ, όπου την υποδέχονται η Κα Κουίλ και ο Ελίας Κουίρ. Στο γεμάτο περιπέτειες ταξίδι της Μπίλι, αποκαλύπτονται οικογενειακά μυστήρια που θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα τον μαγικό κόσμο των μαγισσών.

Το ψηφιακό animation των Τζέισον Χαντ και Φον Βιρασουνθόρν, προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά με τις φωνές των Πηνελόπης Σκαλκώτου, Ευγενίας Σαμαρά, Μαρίας Καβογιάννη, Βαγγέλη Στρατηγάκου, Χρήστου Θάνου, Τάσου Τζιβίσκου, Γιάννη Τσούτσια, Άννα Σταματίου, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Τζερόμ Καλουτά, Μάκη Τόρη, Βασίλη Παπαστάθη, Χίλντα Ηλιοπούλου, Άρι Γεροντάκη κα.

Η Μελωδία του Διαστήματος

Ελληνική ανεξάρτητη παραγωγή (2026), σε σκηνοθεσία Λεονάρντο Θίμο, που κινείται στα όρια της σουρεαλιστικής πολιτικής σάτιρας και της επιστημονικής φαντασίας, αξιοποιώντας την αισθητική του «βίντεο αρτ» της δεκαετίας του ‘90.

Δύο παιδικοί φίλοι ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Πενήντα ένα χρόνια αργότερα, ο ηλικιωμένος πλέον Μανώλης ξεκινά, μαζί με τα εγγόνια του, ένα ταξίδι αναζήτησης της «Μελωδίας του Διαστήματος», σε μια περιπέτεια ιστορικής μνήμης.

Αυτοσχεδιασμοί και αντεργκράουντ χαρακτήρας, σε μια ιδιαιτέρως χαμηλού προϋπολογισμού παραγωγή, στην οποία εμφανίζονται οι Σπύρος Κατηφόρης, Νατάσα Κορομπόκη, Δημήτρης Κατσιμάνης, Σπύρος Μπιμπίλας κα.

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