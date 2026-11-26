Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της πραγματοποιεί η ΔΕΗ, με την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 100% της ιταλικής ενεργειακής εταιρείας Enegan και των θυγατρικών της, έναντι τιμήματος περίπου 330 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για την περίοδο 2026-2030 και σηματοδοτεί την επέκτασή του στη λιανική αγορά ενέργειας μιας από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση διαφοροποιείται από τις μέχρι σήμερα επενδύσεις της ΔΕΗ στην Ιταλία, οι οποίες επικεντρώνονταν κυρίως στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με την απόκτηση της Enegan, ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος αποκτά πλέον πρόσβαση και στον τελικό καταναλωτή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός περισσότερο ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου.

Η ιταλική εταιρεία ιδρύθηκε το 2010, έχει την έδρα της στην Τοσκάνη και δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Διαθέτει 380 εργαζομένους και ένα εκτεταμένο δίκτυο περίπου 1.500 εξωτερικών συνεργατών στον τομέα των πωλήσεων, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Η εξαγορά αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από διαθέσιμα κεφάλαια του ομίλου, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν μεταξύ των υφιστάμενων επενδύσεων της ΔΕΗ στην παραγωγή ενέργειας και της εμπορικής δραστηριότητας της Enegan.

Στην Ιταλία, ο ελληνικός όμιλος έχει ήδη αναπτύξει έργα φωτοβολταϊκών, ενώ σχεδιάζει την περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του στις ανανεώσιμες πηγές, με στόχο εγκατεστημένη ισχύ περίπου 600 MW έως το 2028.

Η είσοδος στη λιανική αγορά δημιουργεί τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας, αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα απευθύνονται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες καταναλωτές.

Η ιταλική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς διαθέτει μεγάλο αριθμό καταναλωτών, έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών και σημαντικά περιθώρια συγκέντρωσης. Η απόκτηση μιας εταιρείας με οργανωμένο εμπορικό δίκτυο επιτρέπει στη ΔΕΗ να αποκτήσει άμεσα πρόσβαση σε αυτήν, περιορίζοντας τον χρόνο που θα απαιτούσε η ανάπτυξη αντίστοιχης δραστηριότητας από μηδενική βάση.

Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε περιφερειακό ενεργειακό όμιλο, με παρουσία σε περισσότερες αγορές και μικρότερη εξάρτηση από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση της ιταλικής εταιρείας, στην αξιοποίηση του εμπορικού της δικτύου και στη δημιουργία συνεργειών που θα ενισχύσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

Διαβάστε επίσης

Ανάπλαση ΔΕΘ: Η AKTOR οδεύει προς την ανάδειξή της ως προσωρινού αναδόχου με έκπτωση 31%

Ξενοδοχεία: Τζίρος 12,5 δισ., επενδύσεις 1,5 δισ. και αιχμές για φορολογία, Airbnb και κρατική στήριξη

NVIDIA: Το μεγάλο σορτάρισμα των τρισεκατομμυρίων και το χρηματιστηριακό παιχνίδι γύρω από τον Τζένσεν Χουάνγκ