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Στην επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε επαφές με το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να είναι υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές προχώρησε η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη.

Μιλώντς στον ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης η Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε ότι «θα είμαι υποψήφια, θεωρώ», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «είμαστε σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ».

Όπως σημείωσε «οργανικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχω ενταχθεί αλλά εδώ και καιρό είμαι υποστηρικτική προς το ΠΑΣΟΚ και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αναστοχασμού αλλά είναι αποτέλεσμα της τροποποιητικής στάσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι ένα καινούργιο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Το παλιό το αναπολούν Γεωργιάδης, Μαρινάκης και Σδούκου».

Συνεχίζοντας η Θεοδώρα Τζάκρη έκανε λόγο για «ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θέλει ούτε καλημέρα με τη ΝΔ, ένα ΠΑΣΟΚ που έχει σε πολλά ριζοσπαστικό πρόγραμμα που αναγκάζει τον Τσίπρα σε διορθώσεις και έχει ανοιχτές θύρες για τους ΠΑΣΟΚογενείς και τέως ΣΥΡΙΖΑ».

Σύμφωνα με την βουλεύτρια «όλες αυτές οι μετατοπίσεις πρώην στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι είναι αποτέλεσμα προσέλκυσης ταλέντων αλλά είναι αποτέλεσμα της απογοήτευσης από τη συμπεριφορά του Τσίπρα. Ο ένας λόγος είναι η τροποποίηση του ΠΑΣΟΚ και ο δεύτερος ότι ο χώρος που ανήκαμε έγινε σμπαράλια».

Ωστόσο η Θεοδώρα Τζάκρη απέφυγε να απαντήσει στο αν έχει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολιάζοντας πως «και να το είχα δεν θα σας το έλεγα» ενώ πρόσθεσε με νόημα ότι «η τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε βουλευτή στην Πέλλα αυτή ήμουν εγώ».

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