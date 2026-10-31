Η Τζάκρη βλέπει ΠΑΣΟΚ και αποχαιρετά πολιτικά τον Τσίπρα

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Η Θεοδώρα Τζάκρη δεν περιορίστηκε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για «πορεία συνεννόησης». Φρόντισε ταυτόχρονα να εκτιμήσει ότι η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί, δίνοντας έτσι και το πολιτικό στίγμα της πιθανής μετακίνησής της.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η Χαριλάου Τρικούπη αναζητεί πρόσωπα για να σηματοδοτήσει τη διεύρυνσή της, την ώρα που στελέχη με διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν νέα πολιτική στέγη. Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν τέτοιες προσχωρήσεις θα προσθέσουν πραγματικές εκλογικές δυνάμεις ή θα ενισχύσουν την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει στελέχη που απομακρύνονται από τον Τσίπρα.
Διότι άλλο πράγμα η διεύρυνση στην κοινωνία και άλλο η ανακύκλωση του πολιτικού προσωπικού.
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