Tέμπη, Αδαμούθ, Τολέδο: Δικά τους τα κέρδη, δικοί μας οι νεκροί

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Εξηνταεννιά νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι μέχρι στιγμής ο τραγικός απολογισμός της νέας σύγκρουσης τρένων στο Τολέδο της Ισπανίας, μόλις εννέα μήνες μετά το Αδαμούθ, με 46 ανθρώπους νεκρούς και 292 τραυματίες. Στην Ελλάδα, τα Τέμπη, με 57 νεκρούς, παραμένουν ανοιχτή πληγή, ενώ η δίκη εξελίσσεται.

Κυβερνήσεις και αρμόδιοι επαναλαμβάνουν μονότονα το ίδιο αφήγημα σε Ελλάδα και Ισπανία: «ανθρώπινο λάθος», «κακιά στιγμή», «ατύχημα». Έτσι, οι πολιτικές τους ευθύνες φορτώνονται σε έναν σταθμάρχη, έναν μηχανοδηγό ή έναν υπάλληλο. Ξεπλένονται έτσι, υπουργοί και βουλευτές, στελέχη των εταιρειών των σιδηροδρόμων. Ξεπλένεται η ίδια η πολιτική της ΕΕ που υλοποίησαν σε κάθε χώρα οι κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης, η λεγόμενη «απελευθέρωση» του σιδηρόδρομου, η εργολαβοποίηση της συντήρησης, η υποστελέχωση, οι απολύσεις, τα εξοντωτικά ωράρια.

Οι «σιδηρόδρομοι – παγίδες θανάτου» έχουν γίνει κανονικότητα. Δείτε τα επίσημα στοιχεία: το 2024 έγιναν 1.507 σημαντικά σιδηροδρομικά ατυχήματα, με συνολικά 750 νεκρούς και 548 σοβαρά τραυματίες. Στην περίοδο 2021-2023 αυξήθηκαν κατά 43,3% οι συγκρούσεις τρένων. Την ίδια ώρα τα σωματεία των εργαζομένων έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου με καταγγελίες στην Ελλάδα την Ισπανία, αλλά και τη Δανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, όπου πρόσφατες είναι και εκεί οι συγκρούσεις τρένων.

Μετά το Αδαμούθ, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Σάντσεθ υποσχέθηκε πιο ασφαλείς σιδηροδρόμους. Οι υποσχέσεις της εξίσου κενές με εκείνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη μετά τα Τέμπη. Τρεισήμισι χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, το σύστημα ETCS δεν είναι επιχειρησιακά λειτουργικό σε όλο το δίκτυο, η αδειοδότησή του προβλέπεται για το τέλος της χρονιάς με «πολλούς αστερίσκους». Τα «πρόσωπα» αλλάζουν, όμως οι τραγωδίες έχουν την ίδια αιτία: τη στρατηγική που βάζει τις ζωές των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους στο ζύγι του καπιταλιστικού κέρδους.

Μάλιστα, μία εβδομάδα πριν το νέο μακελειό στο Los Yébenes του Τολέδο, η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενέκρινε έκθεση για τον σιδηρόδρομο στην ΕΕ με θέμα «να συνδεθεί η Ευρώπη με υψηλές ταχύτητες». Δεν ζητούσε μέτρα ασφαλείας, αλλά «απλοποίηση» των επενδύσεων στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Άνοιγμα της αγοράς σε περισσότερους ομίλους που θα αυτοαξιολογούνται, όπως προβλέπουν οι οδηγίες για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων. Αυτά υπερψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Λατινοπούλου και Νίκη, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Βελόπουλου και της Κωνσταντοπούλου επέλεξαν το Λευκό της «ανοχής». Την έκθεση αποκάλυψε και καταψήφισε μόνο η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Σε ποιο δίκτυο άραγε θα τρέξουν οι συρμοί «με υψηλές ταχύτητες»; Στο βασικό ευρωπαϊκό δίκτυο, όπου το σύστημα ERTMS έχει εγκατασταθεί μόλις στο 15%; Ένας σιδηροδρομικός «στόλος» που μόλις 1 στα 5 τρένα διαθέτει σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS; Σε ένα δίκτυο όπου η τηλεδιοίκηση στηρίζεται στην παρωχημένη τεχνολογία 30ετίας 2G, ενώ τα κινητά μας τηλέφωνα δουλεύουν με 5G; Γιατί; Επειδή η αναβάθμιση έχει μεγάλο κόστος για τους ομίλους.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ δεν τα κρύβουν. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων έχει παραδεχθεί ότι αδειοδοτούσε συρμούς χωρίς πυράντοχα υλικά, όπως στη περίπτωση των Τεμπών. Στέλεχος του «Οργανισμού για την Καινοτομία των Σιδηροδρόμων» χαρακτήριζε 5.000 βαγόνια που βρίσκονταν σε κυκλοφορία «παλιοσίδερα». Για να μη θιγούν τα κέρδη, ο εκσυγχρονισμός και η τοποθέτηση των απαραίτητων συστημάτων ασφαλείας στο δίκτυο της ΕΕ παραπέμφθηκε από το 2030 στο… 2050!

Για πολλοστή φορά επιβεβαιώθηκε με ανυπολόγιστο κόστος ότι η στρατηγική της ΕΕ και για τους σιδηρόδρομους, που υλοποιούν όλες οι αστικές κυβερνήσεις – φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές, εθνικιστικές ή δήθεν «αριστερές», είναι κίνδυνος – θάνατος για τους λαούς, τους εργαζόμενους στις σιδηροδρομικές μεταφορές αλλά και τους επιβάτες.

Πρόκειται για την πολιτική που προωθεί τις «υψηλές ταχύτητες» χωρίς σύγχρονα μέτρα ασφαλείας, την αύξηση της χωρητικότητας και των δρομολογίων, γιατί αυξάνουν την κερδοφορία των επιχειρηματιών, που έχουν για «ευαγγέλιο». Είναι η ίδια πολιτική που στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034δεκαπλασιάζει τη χρηματοδότηση για την προσαρμογή του σιδηρόδρομου στις ανάγκες της πολεμικής προετοιμασίας, για μετακίνηση στρατιωτικών εξοπλισμών εντός 72 ωρών υπηρετώντας την κλιμάκωσης της πολεμικής εμπλοκής της ΕΕ, ενώ καρκινοβατεί η τοποθέτηση αναγκαίων μέτρων προστασίας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της ΕΕ και του συστήματος…

Οι εργαζόμενοι, οι λαοί της Ευρώπης με τον αγώνα τους πρέπει να απορρίψουν την ΕΕ και την πολιτική της, τα κόμματα που τη στηρίζουν, το σύστημα της εκμετάλλευσης που θυσιάζει τις ανάγκες, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή, στο βωμό του κέρδους.

Το δίλημμα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» γίνεται μέρα με τη μέρα πιο επίκαιρο!

*O Λευτέρης Νικολάου – Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

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