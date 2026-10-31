Ούζο Βαρβαγιάννη: Νέα ταινία μικρού μήκους με επίκεντρο τη συντροφικότητα και τις απλές καθημερινές στιγμές

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Μια νέα ταινία μικρού μήκους, με τίτλο «Παρέα με μια γάτα», παρουσιάζει το Ούζο Βαρβαγιάννη, συνεχίζοντας την επικοινωνιακή του καμπάνια «Η Στιγμή, Κάθε Εποχή». Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παραγωγή της συγκεκριμένης πλατφόρμας, μέσα από την οποία η ιστορική ελληνική ποτοποιία επιχειρεί να συνδέσει το προϊόν της με στιγμές της καθημερινότητας και ανθρώπινες ιστορίες.

Η νέα ταινία εκτυλίσσεται σε ένα γραφικό λιμανάκι, όπου μια απρόσμενη συνάντηση γίνεται αφορμή για μια ιστορία συντροφικότητας. Η αφήγηση στηρίζεται κυρίως στις εικόνες και στη μουσική, με περιορισμένη χρήση λόγου, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη επαφή και στις μικρές στιγμές της καθημερινής ζωής.

Η επιλογή της κινηματογραφικής αφήγησης εντάσσεται στη στρατηγική επικοινωνίας της εταιρείας, η οποία αξιοποιεί τις ταινίες μικρού μήκους ως βασικό μέσο προβολής της ταυτότητας και της ιστορίας της.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές διαφημιστικές καμπάνιες, καθώς το προϊόν δεν βρίσκεται απαραίτητα στο επίκεντρο της αφήγησης. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία μιας ιστορίας που συνδέεται με τις αξίες και την εικόνα της εταιρείας.

Παραγωγή στο Πλωμάρι από το 1860

Η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη αποτελεί μία από τις ιστορικές επιχειρήσεις του ελληνικού κλάδου ποτοποιίας, με δραστηριότητα που ξεκινά το 1860 στο Πλωμάρι της Λέσβου.

Η εταιρεία διατηρεί την παραγωγική της βάση στην Ελλάδα, με την παράδοση της απόσταξης να αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής της ταυτότητας. Παράλληλα, συμμετέχει στην Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία συγκεντρώνει επιχειρήσεις με έμφαση στην ελληνική παραγωγή και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την υλοποίηση της νέας ταινίας, τη στρατηγική επικοινωνίας και τη δημιουργική σύλληψη ανέλαβε η Seventy Nine Minds, η οποία είχε επίσης την ευθύνη της συνολικής επιμέλειας και της οργάνωσης της παραγωγής.

Την κινηματογραφική παραγωγή πραγματοποίησε η Clayreel Productions, με σκηνοθέτη τον Σπύρο Πανταζή, ενώ την πρωτότυπη μουσική συνέθεσε ο Θοδωρής Ζούμπας, αξιοποιώντας στοιχεία από παραδοσιακό τραγούδι της Λέσβου.

Με την τέταρτη αυτή παραγωγή, η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη συνεχίζει την ίδια επικοινωνιακή κατεύθυνση, επενδύοντας σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο που συνδέει την ιστορία του προϊόντος με σύγχρονες μορφές αφήγησης και προβολής.

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