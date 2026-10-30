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30.10.2026 12:10

Netflix: Στα δικαστήρια η ταινία «The Rip» των Μπεν Άφλεκ – Ματ Ντέιμον

30.10.2026 12:10
therip_netflix
@Netflix

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Τελικά ομοσπονδιακός δικαστής της Φλόριντα έκρινε πως η αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση για την ταινία «The Rip» των Ματ ΝτέιμονΜπεν Άφλεκ πρέπει να πάει στο ακροατήριο και όχι στο αρχείο.

Η προσφυγή στην δικαιοσύνη έγινε από δύο αστυνομικούς- συγκεκριμένα τους αρχιφύλακες Τζέισον Σμίθ και Τζόναθαν Σαντάνα– βοηθούς του σερίφη της κομητείας ΜαϊάμιΝτέιντ, οι οποίοι αξιώνουν αποζημίωση για δυσφήμιση από την εταιρεία οπτικοακουστικών παραγωγών Artists Equity, των δύο χολιγουντιανών σταρ και κολλητών, υποστηρίζοντας πως η ερμηνεία των ηθοποιών τους κάνει να μοιάζουν με διεφθαρμένους.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι η ταινία χρησιμοποιεί τόσες πολλές χαρακτηριστικές και ακριβείς λεπτομέρειες από την πραγματική τους υπόθεση, που το κοινό μπορεί εύκολα να τους ταυτίσει με τους πρωταγωνιστές.  Το θέμα είναι πως   στην ταινία οι χαρακτήρες αυτοί παρουσιάζονται ως «διεφθαρμένοι μπάτσοι» που εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες (όπως κλοπή χρημάτων, συνωμοσίες με καρτέλ, ακόμη και φόνο).

Την ίδια στιγμή εκδηλώνεται έντονη ανησυχία ότι  αναπτύσσεται ένα ολοένα πιο επικίνδυνο νομικό πεδίο γύρω από τις δραματοποιήσεις πραγματικών γεγονότων και γίνεται λόγος για SLAPP.

Η εταιρεία παραγωγής Falco, που φαίνεται να λειτουργεί υπο την Artist Equity, επιχειρηματολόγησε κατά της SLAPP υποστηρίζοντας πως  όποιες υποψίες κι αν έριξε αρχικά η ταινία στους πρωταγωνιστές της, τελικά αποδεικνύονται ήρωες. Επομένως δεν θα μπορούσε να είναι δυσφημιστική, σύμφωνα με τον ίδιο ισχυρισμό.

Πάντως ο δικαστής Ντάριλ Τράγουικ δεν πείστηκε και θεώρησε πως  αποτελεί ζήτημα που πρέπει να κριθεί από σώμα ενόρκων κατά πόσο η ανατροπή στο δεύτερο μισό της ταινίας καθιστά παράλογη μια δυσφημιστική ερμηνεία.

Το δικαστήριο κατέληξε επίσης πως οι αστυνομικοί τεκμηρίωσαν επαρκώς ότι η ταινία αναφέρεται ευθέως στους ίδιους , εντόπισε ύπαρξη δόλου καθώς η κινηματογραφική απεικόνιση των γεγονότων μπορεί να στηρίξει την κατηγορία περί «πραγματικής κακοβουλίας» και επίσης ότι η παρουσίαση των αστυνομικών να λένε ψέματα προκειμένου να αποσπάσουν συγκατάθεση για έρευνα σε κατοικία μπορεί να στοιχειοθετήσεις «εξ ορισμού δυσφήμιση».

Αν και το Netflix δεν είναι κατηγορούμενο στη συγκεκριμένη υπόθεση, το επιχειρηματικό και νομικό του ενδιαφέρον είναι προφανές, καθώς κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της ταινίας «The Rip» και επενδύει συστηματικά στις παραγωγές του Μπεν Άφλεκ.

Επιπλέον, η πλατφόρμα διαθέτει τεράστια εμπειρία σε αυτού του είδους τις δικαστικές διαμάχες, έχοντας αντιμετωπίσει σειρά παρόμοιων υποθέσεων με πιο πρόσφατη και γνωστή την πολύκροτη υπόθεση της σειράς «Baby Reindeer».

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