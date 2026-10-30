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30.10.2026 11:35

Καβγάς στον «αέρα» Ζωής με Παυλόπουλο και Χιώτη: «Είστε φερέφωνο» – «Ανακαλέστε» (video)

30.10.2026 11:35
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Έντονο καβγά είχε στον «αέρα» η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τους Άκη Παυλόπουλο και Βασίλη Χιώτη στον ΑΝΤ1.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στους δύο δημοσιογράφους επειδή έπρεπε να κλείσει η εκπομπή, ζητώντας να συνεχίσει να μιλάει. Ο Παυλόπουλος αντέδρασε, με την Κωνσταντοπούλου να συνεχίζει την επίθεση, αποκαλώντας τους «φερέφωνα» της κυβέρνησης.

Ο διάλογος

  • Παυλόπουλος: Πρέπει να κλείσουμε τώρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. 
  • Κωνσταντοπούλου: Ροκανίζετε τον χρόνο για να μην ακουστώ… Αφού με καλέσατε πρέπει και να ακουστώ, αλλιώς μπορείτε και να μην με καλείτε. 
  • Χιώτης: Καθυστερήσατε και 10 λεπτά να έρθετε, μην θέλετε να τα πούμε όλα. Σας παρακαλώ πολύ.
  • Κωνσταντοπούλου: Δεν κατάλαβα κ. Χιώτη.
  • Χιώτης: Τι δεν καταλάβατε; Τελείωσε ο χρόνος.
  • Κωνσταντοπούλου: Ολοκληρώθηκε ο χρόνος και δεν θέλετε να ακούσετε και λέτε ότι καθυστέρησα. Θα μπορούσατε να μου πείτε μην έρθετε, δεν θα σας αφήσουμε να ακουστείτε. Και θα μιλάμε πάνω σας, επί 20 λεπτά, για να μην ακουστείτε. 
  • Χιώτης: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
  • Κωνσταντοπούλου: Έτσι ειρωνεύεστε και τον κ. Μητσοτάκη;
  • Χιώτης: Δεν έχει έρθει ο κ. Μητσοτάκης στην εκπομπή.
  • Κωνσταντοπούλου: Όταν έρθει φαντάζομαι δεν θα του μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. 
  • Παυλόπουλος: Είστε επανειλημμένα προσβλητική. Σας παρακαλώ. 
  • Κωνσταντοπούλου: Δεν με αφήνετε να μιλήσω.
  • Παυλόπουλος: Σας έχουμε αφήσει να διατυπώσετε καταγγελίες χωρίς να έχουμε αντίλογο και όποτε τολμήσαμε να βάλουμε ερώτημα μας χρεώσατε ότι είμαστε στρατευμένοι από τον αντίλογο που προσπαθούμε να διατυπώσουμε. 
  • Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να έχω ένα λεπτό; Μιλάτε συνέχεια. Εγώ θεωρώ πραγματικά ακραία την εντελώς προσβλητική συμπεριφορά σας κ. Χιώτη. Έχετε βέβαια θητεία στον ΣΚΑΪ οπότε δεν εκπλήσσομαι.
  • Χιώτης: Κάθε εβδομάδα ήσασταν στον ΣΚΑΪ, κάθε εβδομάδα σε κάθε εκπομπή του ΣΚΑΪ.  
  • Κωνσταντοπούλου: Βλέπετε ότι διακόπτετε; 
  • Παυλόπουλος: Εγώ θέλω να πω πως ο κ. Θεοδωρικάκος λέει πως λέτε κατά συρροή ψέματα.. .
  • Κωνσταντοπούλου: Λειτουργείτε ως φερέφωνο αυτή τη στιγμή του Θεοδωρικάκου. 
  • Παυλόπουλος: Εγώ είμαι φερέφωνο; Αν εγώ είμαι φερέφωνο το έχω δείξει 38 χρόνια δουλειάς.  
  • Κωνσταντοπούλου: Κόπτεστε και ωρύεστε για την κυβέρνηση. Πού ακούστηκε αυτό; 
  • Παυλόπουλος: Εγώ προσωπικές επιθέσεις δεν δέχομαι. Σας σέβομαι ως πολιτικό αρχηγό, συνομιλούμε εδώ και χρόνια. Δεν θα με λέτε φερέφωνο. Θέλω να ανακαλέσετε. 
  • Κωνσταντοπούλου: Γιατί δεν θέλετε να ακουστεί…
  • Παυλόπουλος: Είμαστε δημοσιογράφοι 40 χρόνια.
  • Κωνσταντοπούλου: Με τον ίδιο τρόπο που συγκάλυψαν την υπόθεση του γιου του Θεοδωρικάκου, με τον ίδιο τρόπο συγκάλυψαν και άλλες υποθέσεις, και την υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαληράκη και την υπόθεση των Τεμπών. Και αυτό το καλύπτουν αυτό ούτε είναι αθώοι, κύριε Παυλόπουλε, ούτε δικαιούνται να σας στέλνουν μηνύματα και να τα απαγγέλλετε σαν να είναι η αλήθεια του Θεού.
  • Παυλόπουλος: Θα απαγγέλω ότι κρίνω ότι είναι δεοντολογικό.
  • Κωνσταντοπούλου: Για ποιον από την αντιπολίτευση του κάνετε αυτό;
  • Παυλόπουλος: Για όλους. Μας προσβάλετε και συνεχίζουμε να σας σεβόμαστε.
  • Κωνσταντοπούλου:  Για κανέναν δεν το κάνετε αυτό και δεν μιλάτε σε κανέναν αρχηγό με αυτόν τον τρόπο. Δεν σέβεστε τίποτα.
  • Παυλόπουλος: Αστειεύεστε τώρα; Δεν σταματάτε τις προσβολές; 
  • Κωνσταντοπούλου:  Με διακόπτετε επί 20 λεπτά για να μην ακουστούν αυτά που θέλω να πω. 

Όλη η αντιπαράθεση στα τελευταία 7 λεπτά του βίντεο:

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