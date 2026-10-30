Η ακτινοβολία από τις οθόνες γερνάει το δέρμα – Οι κίνδυνοι του scrolling, του μπλε φωτός και των κλειστών χώρων

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Αόρατος εχθρός της επιδερμίδας αποδεικνύεται ότι είναι η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις οθόνες των υπολογιστών, τάμπλετ και κινητών τηλεφώνων. Το Ορατό Φως Υψηλής Ενέργειας (μπλε φως) τροποποιεί το μικροβίωμα του δέρματος μέσω της ενεργοποίησης συγκεκριμένων μικροβιακών χρωμοφόρων, δηλαδή ειδικών μορίων που λειτουργούν σαν φυσικοί «δέκτες» φωτός στην επιφάνεια των μικροβίων, σύμφωνα με έρευνες που δημοσιεύθηκαν στο Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Επιπλέον, εργαστηριακά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η παρατεταμένη έκθεση σε αυτό προκαλεί δοσοεξαρτώμενες μεταβολές σε βασικές πρωτεΐνες του δέρματος όπως η φιλαγγρίνη – μία από τις σημαντικότερες για την υγεία της επιδερμίδας, καθώς λειτουργεί ως ο «θεμέλιος λίθος» για τη δημιουργία και τη συνοχή του εξωτερικού φραγμού του δέρματος. Με απλά λόγια, οι σύγχρονες συσκευές LED εκπέμπουν σε μήκη κύματος που ξεπερνούν τα φυσικές άμυνες του δέρματος και προκαλούν σιωπηλά κυτταρική φθορά.

«Όσοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους σε κλειστούς χώρους συχνά αναρωτιούνται γιατί το δέρμα δείχνει θαμπό, κουρασμένο και πρόωρα γερασμένο. Η αλήθεια κρύβεται στις οθόνες, καθώς το μπλε φως στερεί από την επιδερμίδα τη φυσική της ισορροπία. Είναι πλέον σαφές ότι η καθημερινή αλληλεπίδραση με τις οθόνες απαιτεί μια ριζική αναθεώρηση των συνηθειών που αφορούν το δέρμα. Δεν αρκεί πλέον η προστασία μόνο από τον ήλιο, αλλά χρειάζεται και η θωράκιση των κυττάρων από το τεχνητό φως, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αυτή η σύγχρονη πρόκληση», επισημαίνει ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Η «παγίδα» των κλειστών χώρων

Ο συνδυασμός της έλλειψης φυσικού φωτός (που βοηθά στη σύνθεση βιταμίνης D και την ενίσχυση της άμυνας του δέρματος) με την αλόγιστη χρήση οθονών, δημιουργεί το τέλειο περιβάλλον για ένα «κουρασμένο» και θαμπό δέρμα.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής σε κλειστούς χώρους στερεί από το δέρμα τα φυσικά ερεθίσματα του φωτός της ημέρας, απορρυθμίζοντας τα γονίδια του βιολογικού ρολογιού.

Έρευνες αποδεικνύουν ότι η ακτινοβολία από τις οθόνες στρεσάρει έντονα τα κύτταρα, ενεργοποιώντας μηχανισμούς που προκαλούν εσωτερικούς ερεθισμούς. Αυτή η συνεχής κυτταρική αναστάτωση οδηγεί σε μια μόνιμη, «σιωπηλή» φλεγμονή, η οποία επιταχύνει τη γήρανση της επιδερμίδας.

Επιπλέον, η χρόνια έκθεση στο μπλε φως συνδέεται με την αύξηση της ορμόνης του στρες (κορτιζόλης), η οποία μπορεί να επιδεινώσει ήδη υπάρχοντα δερματικά προβλήματα. Ο συνδυασμός της έλλειψης φυσικού φωτός της ημέρας με την αλόγιστη χρήση συσκευών αποδυναμώνει τα αμυντικά κύτταρα της επιδερμίδας. Ως αποτέλεσμα, η φυσική άμυνα του δέρματος χάνει την αποτελεσματικότητά της απέναντι σε εξωτερικές απειλές και μικρόβια.

Ψηφιακή γήρανση: Πώς η ακτινοβολία φθείρει το κολλαγόνο

Το Ορατό Φως Υψηλής Ενέργειας (HEV light) έχει την ικανότητα να εισχωρεί βαθιά στο δέρμα, ξεπερνώντας τα επιφανειακά στρώματα. Αυτή η βαθιά διείσδυση καταστρέφει το φυσικό κολλαγόνο και τις ίνες που το κρατούν σφριγηλό. Η συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ονομάζεται ψηφιακή γήρανση, επιταχύνει τη χαλάρωση και τη δημιουργία πρόωρων ρυτίδων. Τα κύτταρα του δέρματος και τα μικρόβια της επιδερμικής χλωρίδας περιέχουν συγκεκριμένα μόρια που λειτουργούν ως “δέκτες” για το μπλε φως. Μόλις αυτοί οι δέκτες απορροφήσουν την ακτινοβολία των οθονών, ενεργοποιούνται και απελευθερώνουν επιθετικά μόρια οξυγόνου, γνωστά ως ελεύθερες ρίζες. Αυτές προκαλούν στο δέρμα μια εσωτερική φθορά παρόμοια με τη “σκουριά” στα μέταλλα, καταστρέφοντας τα υγιή κύτταρα και τις ίνες που κρατούν την επιδερμίδα νεανική.

Την ίδια στιγμή, αυτή η ακτινοβολία δίνει λανθασμένο σήμα και στα κύτταρα που παράγουν το χρώμα του δέρματος, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται αναίτια και να εμφανίζονται πολύ πιο εύκολα σκούρες κηλίδες και πανάδες.

Στρατηγικές προστασίας στην ψηφιακή εποχή

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ψηφιακής ακτινοβολίας, η σύγχρονη δερματολογία προτείνει εξειδικευμένες στρατηγικές φροντίδας.

Η χρήση αντηλιακών προϊόντων με ορυκτά φίλτρα, όπως το οξείδιο του ψευδαργύρου και τα οξείδια του σιδήρου, είναι απαραίτητη καθώς αντανακλούν φυσικά το Ορατό Φως Υψηλής Ενέργειας.

Παράλληλα, η τοπική εφαρμογή ισχυρών αντιοξειδωτικών, όπως η βιταμίνη C και η νιασιναμίδη (βιταμίνη B3), εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες πριν προκαλέσουν κυτταρική φθορά.

Συστήνεται, επίσης, η χρήση ψηφιακών φίλτρων και η ρύθμιση των συσκευών σε νυχτερινή λειτουργία (night mode) ως μέτρο προστασίας του δέρματος από το μπλε φως.

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