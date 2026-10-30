ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,6% η ανεργία τον Σεπτέμβριο – Στο 17,3% στους νέους

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Στο 7,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026, από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και 7,4% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 359.609 άτομα, μειωμένοι κατά 57.627 ή 13,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 7.509 άτομα ή 2,1%.

Σημαντική παραμένει η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 10,5%, από 11,4% έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ στους άνδρες υποχώρησε στο 5,2% από 6,7%.

Στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών η ανεργία έπεσε στο 17,3%, έναντι 20% τον Σεπτέμβριο του 2025. Στις ηλικίες 25-74 ετών διαμορφώθηκε στο 7%, από 8,1% πέρυσι.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.391.208 άτομα, αυξημένοι κατά 49.573 ή 1,1% σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 8.945 άτομα ή 0,2%.

Τέλος, τα άτομα κάτω των 75 ετών που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού, δηλαδή δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.949.072. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 36.315 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 και κατά 2.752 σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

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