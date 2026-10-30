Νυχτερινό ρεύμα: Αλλάζουν οι ώρες από την Κυριακή (1/11) – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

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Σε εφαρμογή τίθεται από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ρεύματος, (το παλιό «νυχτερινό») με ισχύ έως 31η Μαρτίου 2027.

Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο είναι το εξής:

Μεσημβρινή ζώνη : 12 μ.μ. – 3 μ.μ.

: 12 μ.μ. – 3 μ.μ. Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 5 π.μ.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές που διαθέτουν διζωνικό τιμολόγιο θα έχουν συνολικά έξι ώρες μειωμένης χρέωσης ημερησίως, τρεις το μεσημέρι και τρεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι συγκεκριμένες ώρες μπορούν να αξιοποιηθούν για ενεργοβόρες οικιακές συσκευές, όπως το πλυντήριο ρούχων, το πλυντήριο πιάτων και ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, ώστε να περιορίζεται το κόστος κατανάλωσης.

Διευκρινίζεται ότι το ωράριο μειωμένης χρέωσης δεν σημαίνει πως όλοι οι καταναλωτές πληρώνουν την ίδια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από τους όρους και τις χρεώσεις του τιμολογίου που έχει επιλέξει κάθε νοικοκυριό.

Πώς λειτουργεί το διζωνικό τιμολόγιο

Το σύστημα διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2025, με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα πρόσβασης σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών.

Σε αντίθεση με το παλαιότερο σύστημα νυχτερινού ρεύματος, το νέο μοντέλο περιλαμβάνει και μεσημεριανή ζώνη, επιτρέποντας στους καταναλωτές να μεταφέρουν μέρος της ημερήσιας κατανάλωσής τους σε ώρες μειωμένης χρέωσης.

Όπως επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, βασική επιδίωξη του συστήματος είναι να αξιοποιούνται οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια διατίθεται με χαμηλότερο κόστος.

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