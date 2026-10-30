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30.10.2026 12:48

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο έως την Τετάρτη – Βροχές, καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και χιόνια, η πρόγνωση Μαρουσάκη

30.10.2026 12:48
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Έντονα άστατο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα, φέρνοντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται χιονοπτώσεις, σε ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η πρώτη σημαντική επιδείνωση θα ξεκινήσει το Σάββατο, ενώ την Κυριακή ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προκαλέσει γενικευμένη κακοκαιρία σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Η αλλαγή του καιρού συνδέεται με τη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών από τη βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη. Το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προσεγγίσει τη χώρα από το Σάββατο, γύρω στο μεσημέρι με απόγευμα, επηρεάζοντας αρχικά το Ιόνιο και τις δυτικές ηπειρωτικές περιοχές. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα ανατολικά.

Η δύσκολη Κυριακή

Το Σάββατο θα κυριαρχήσουν οι νεφώσεις, με βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο. Στα δυτικά οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν, ενώ δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες, συνοδευόμενες από κεραυνούς.

Η Κυριακή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί πάνω από τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένη επιδείνωση. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά και μεγάλης διάρκειας.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω. Οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα ευνοήσουν την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Άστατος καιρός έως την Τετάρτη

Η κακοκαιρία δεν αναμένεται να είναι σύντομης διάρκειας. Όπως εκτιμά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το άστατο καιρικό σκηνικό θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας, με διαδοχικές εξάρσεις και υφέσεις.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος θα συνεχιστούν οι βροχές, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες και οι ενισχυμένοι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα καθαρά φθινοπωρινό και κατά διαστήματα χειμωνιάτικο σκηνικό.

Από την Πέμπτη αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η εμφάνιση ενός νέου κύματος κακοκαιρίας αμέσως μετά.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:22
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