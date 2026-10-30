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30.10.2026 13:56

Στάθης Μαντζώρος: Έκκληση από τον πατέρα του για οικονομική βοήθεια – «Πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό» (Video)

30.10.2026 13:56
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Έκκληση για οικονομική στήριξη προκειμένου ο Στάθης Μαντζώρος να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό απηύθυνε ο πατέρας του, περιγράφοντας την κατάσταση υγείας του γιου του και τις ανάγκες που έχουν προκύψει για τη φροντίδα του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τόνισε ότι έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη, ο ηθοποιός αντιλαμβάνεται όσα του λένε, ωστόσο δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να επικοινωνήσει λεκτικά.

«Ο Στάθης είναι σε σταθερή κατάσταση και εγώ τουλάχιστον είμαι πολύ θρήσκος στην Παναγία, πιστεύω ότι ο Στάθης μας θα συνέλθει, θα επανέλθει. Μιλάω στο τηλέφωνο, με ακούει, μας δεν μπορεί να μιλήσει».

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε σε όσους έχουν τη δυνατότητα να συνδράμουν οικονομικά την οικογένεια, εξηγώντας ότι εξετάζεται η μεταφορά του ηθοποιού στο εξωτερικό.

«Θέλω, αν υπάρχει οποιοσδήποτε καλός άνθρωπος και υπάρχει χρηματική βοήθεια να με πάρει τηλέφωνο. Χειρουργείο δεν χρειάζεται, αλλά σκεφτόμαστε για το εξωτερικό για να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Σας παρακαλώ, όποιος έχει την καλή ευχαρίστηση να βοηθήσει οικονομικώς τον Στάθη μας. Πρέπει να πάει ο Στάθης σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό και χρειαζόμαστε βοήθεια. Ευχαριστώ σε όλους και ό,τι καλό».

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάθης Μαντζώρος υπέστη βαρύ εγκεφαλικό τον Αύγουστο του 2025. Ο ηθοποιός νοσηλεύτηκε αρχικά διασωληνωμένος στον «Ερυθρό Σταυρό».

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Espresso», η σύζυγός του ανέφερε ότι ο Στάθης Μαντζώρος παρουσιάζει μικρά σημάδια βελτίωσης, αποκαλύπτοντας ότι πρέπει να πάει άμεσα σε κέντρο αποκατάστασης, με το κόστος να είναι 10.000 ευρώ τον μήνα.

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