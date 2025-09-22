search
22.09.2025
LIFESTYLE

22.09.2025

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

Νεότερα για την πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετέφερε ο πατέρας του, Γιάννης, γνωστοποιώντας ότι ο ηθοποιός που τους τελευταίους μήνες νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο «Ερυθρός Σταυρός» έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη, πλέον, ανοίγει τα μάτια του και αντιδρά σε ερεθίσματα.

Ο πατέρας του ηθοποιού κάνει λόγο για «θαύμα», επισημαίνοντας ότι οι γιατροί είναι, πλέον, αισιόδοξοι.

«Οι γιατροί μας λένε ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Έγινε θαύμα. Η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Είμαι αισιόδοξος. Μας έχουν πει οι γιατροί ότι θα πάμε πίσω. Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Του βάζει η γυναίκα μου το τηλέφωνο στο αυτί και του μιλάω κάθε μέρα, έχει κλειστά τα μάτια και μόλις του μιλάω τα ανοίγει και δακρύζει. Ακούει τα πάντα με λίγα λόγια. Αντιλαμβάνεται τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και να γνωρίσει. Μας έχουν πει ότι πάμε καλά, αποφύγαμε το μοιραίο. Μάλλον περιμένουμε τον Δεκέμβριο για να γνωρίσει και να μιλήσει. Να πω ένα ευχαριστώ για τη συμπαράσταση σε όλους. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, το μοιραίο το αποφύγαμε. Αυτό που φοβόμαστε είναι να μην έχει κάποιο κουσούρι. Εγώ πιστεύω 100% ότι θα ξυπνήσει ο Στάθης μου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

