Σοφία Βογιατζάκη: «Όταν έχεις δημόσιο βήμα δεν μπορείς να λες “είμαι 150 κιλά και είμαι τέλεια” – Η παχυσαρκία είναι ασθένεια» (Video)

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Για τη σχέση της με το σώμα της, την αποδοχή της εξωτερικής της εμφάνισης, αλλά και τη σημασία του να αισθάνεται κάποιος καλά με τον εαυτό του μίλησε η Σοφία Βογιατζάκη, επισημαίνοντας ότι τα πρόσωπα που έχουν δημόσια προβολή θα πρέπει να προσέχουν με ποιον τρόπο εκφράζονται όταν θίγουν ζητήματα που αφορούν στο βάρος.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι σέβεται τους ανθρώπους που αισθάνονται καλά με την εικόνα τους, ανεξάρτητα από το βάρος τους, ωστόσο, υπογράμμισε ότι θεωρεί σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της υγείας, ιδιαίτερα όταν κάποιος εκφράζεται δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα.

«Δέχομαι όλους τους ανθρώπους που αισθάνονται πολύ καλά με τον εαυτό τους, σε όποιο αριθμό κιλών κι αν βρίσκονται. Δηλαδή μπορεί να δω μια γυναίκα που να είναι 150 κιλά και να είναι τόσο χαρούμενη και τόσο καλά με τον εαυτό της και να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση, που εκεί λες απλά για την υγεία. Όμως, δεν μας νομιμοποιεί τίποτα να λέμε “είμαι 150 κιλά και είμαι ευτυχισμένη και είμαι καταπληκτικά”. Δεν το νομιμοποιούμε. Ειδικά όταν έχεις δημόσιο βήμα, με κάποιο τρόπο, δεν μπορείς να πάρεις στο λαιμό σου ανθρώπους και να λες ότι “είμαι 150 κιλά και είμαι τέλεια”. Ε, όχι, γιατί είναι θέμα υγείας και είναι πολύ σοβαρό» είπε αρχικά, Στη συνέχεια, η ηθοποιός , επισημαίνοντας ότι η παχυσαρκία είναι σοβαρή ασθένεια.

Αναφερόμενη στη δική της εμπειρία, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο το πένθος για την απώλεια της μητέρας της επηρέασε τη διατροφή και το βάρος της, ενώ τόνισε ότι χρειάστηκε χρόνος μέχρι να συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει.

«Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Το να είσαι λίγο υπέρβαρος είναι αρχή ασθένειας. Η παχυσαρκία όμως είναι σοβαρή ασθένεια, όπως είναι και η νευρική ανορεξία. Είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Μετά τον θάνατο της μαμάς μου πήρα κιλά και δεν το αντιλαμβανόμουν πώς ήμουν. Έτρωγα ασυνείδητα και κάποια στιγμή δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου και λέω “τι έγινε τώρα;”. Δεν είχα καταλάβει τίποτα. Έβαζα κιλά και μου έλεγαν οι άνθρωποι “Σοφάκι είσαι καλά;” και έλεγα “όχι”. Ο κοντινός μου κύκλος μου έλεγε “ρε συ έχεις παχύνει πάρα πολύ, δηλαδή θα πεθάνεις, αυτοκτονείς” και έλεγα “το ξέρω” αλλά δεν έκανα κάτι».

Η ηθοποιός αποκάλυψε, τέλος, ότι έχει χάσει 36 κιλά, επισημαίνοντας ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία για να σταθεροποιηθεί.

«Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και απάντησα στον ειδικό, ότι πήγα για τα κιλά για να σταθεροποιηθώ. Αυτό το βάλε – βγάλε είναι το χειρότερο για τον οργανισμό. Εύχομαι αυτή τη φορά να μην τα ξαναπάρω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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