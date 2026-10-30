Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Τα χρήματα είναι τα σκλαβάκια μου, δεν είμαι εγώ σκλάβος τους» (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τη φετινή αποχή του από την τηλεόραση, αλλά και για όσα έμαθε δίπλα στον Γιώργο Κιμούλη με τον οποίο πρωταγωνιστεί στο θέατρο μίλησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, κάνοντας λόγο για έναν σημαντικό δάσκαλο.

«Είναι σημαντικός δάσκαλος για μένα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, αλλά ο Γιώργος Κιμούλης είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στο θέατρο» είπε και πρόσθεσε:

«Τηλεόραση χωρίς θέατρο δεν μπορώ να κάνω εγώ, γιατί κάποια στιγμή στερεύω. Χρειάζεται ζωή, λίγο για να κάνεις θέατρο και θέατρο για να κάνεις τηλεόραση. Ήθελα να πάρω και μια απόσταση και για τον εαυτό μου, για τις δυνάμεις μου, γιατί δεν ήθελα να κάνω τηλεόραση με εκπτώσεις. Εννοώ ενεργειακές εκπτώσεις δικές μου».

«Η μάστιγα της εποχής μας είναι ότι δεν θέλουμε να θυμόμαστε, αγνοούμε το τι έχει υπάρξει στο παρελθόν. Είμαστε αναγκασμένοι να επαναλαμβάνουμε πολλές φορές τα ίδια λάθη. Είμαστε μια γενιά που δε θαυμάζουμε, απαξιώνουμε. Τα χρήματα είναι τα σκλαβάκια μου, δεν είμαι εγώ σκλάβος τους», είπε, στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως τα λεφτά είναι για τον ίδιο ένα μέσο και όχι αυτοσκοπός.

«Έχω την πίστη μου. Πιστεύω στη δουλειά, με την συνείδηση κιόλας ότι δεν είμαστε τέλειοι. Κανένας. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να κάνει και ο συνάδελφος λάθος. Μπορεί και ο κόσμος να τον πιάσει ένας βήχας και να μου χαλάσει μια στιγμή σημαντική. Όλα είναι επιτρεπτά» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ξέσπασε μπροστά στις κάμερες – «Δεν σας επιτρέπω, είμαι κι εγώ άνθρωπος» (Video)

Χάρης Ρώμας: «Δεν έχω δει κανένα πρόβλημα σε παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες» (Video)

Φαίη Σκορδά: «Λύγισε» για την απώλεια του πατέρα της – «Ήμουν ένα ρομπότ που έπρεπε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα» (Video)