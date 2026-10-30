Δούκας για έκρηξη στην Πλάκα: «Οι συμμορίες χαλκού έχουν κλέψει φέτος συνολικά 9 χιλιόμετρα καλώδια φωτισμού»

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Καθώς οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη σε σπίτι στην Πλάκα κατηγορούνται και επισήμως για βαρύτατα αδικήματα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αποκάλυψε την ύπαρξη εκτεταμένου δικτύου κλοπής χαλκού στην Αθήνα.Υπενθυμίζεται ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να αφαιρέσουν χαλκό από τον μετρητή, προκαλώντας πρόβλημα στην παροχή αερίου. Στη συνέχεια το αέριο συσσωρεύτηκε και σημειώθηκε η έκρηξη.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Χ. Δούκας αποκάλυψε ότι «οι συμμορίες χαλκού έχουν κλέψει φέτος συνολικά 9 χιλιόμετρα καλώδια φωτισμού στην Αθήνα, πάνω από μισό εκατομμύριο ζημιές. Έχουμε κάνει πάνω από 70 αναφορές στα Αστυνομικά Τμήματα. Την Ιερά Οδό την έχουνε κλέψει δύο φορές μέσα σε 2 μήνες, πάνω από 150 χιλιάδες ζημιά και πάρα πολλοί δρόμοι μένουν στα σκοτάδια από αυτή την ιστορία. Ανοίγουν το φρεάτιο δίπλα από τους στύλους και τραβάνε το καλώδιο, το δένουν μάλιστα στο αμάξι και το τραβάνε. Έχουμε φτάσει να τσιμεντώνουμε τα καπάκια και κάνουμε ηλεκτροσυγκολλήσεις στους στύλους του φωτισμού για να μην κλέβουνε».

Αναφερόμενος στις συμμορίες αυτές, ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι «”αξιοποίησαν” τον Αύγουστο, που έλειπε πάρα πολύ κόσμος, για να μπορέσουν να κάνουν τους περισσότερους βανδαλισμούς. Έχει αυξηθεί το φαινόμενο διότι οι συμμορίες έχουνε βρει τρόπους να το μεταπωλούν. Έχει αυξηθεί 40% η τιμή του χαλκού το τελευταίο έτος για αυτό και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτές οι συμμορίες», και υπογράμμισε ότι «η αστυνομία πρέπει να μας στηρίξει. Πιστεύω ότι μετά από αυτή την ιστορία που οδήγησε σε έξι νεκρούς πρέπει το θέμα να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα απόστημα με πλήρη εξέλιξη».

Όσον αφορά, δε, στα έργα αντιστήριξης που απαιτούνται στα γειτονικά κτίρια μετά την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, είπε ότι «ξεκινάμε αντιστηρίξεις, δεν μπορούμε να το κατεδαφίσουμε καθώς είναι διατηρητέα τα κτήρια αυτά και προστατεύονται με τη νομοθεσία. Μετά από επικοινωνία με το υπουργείο Πολιτισμούς η απόφασή είναι ότι θα προχωρήσει ο δήμος σε αντιστηρίξεις. Η διαδικασία αυτή θα χρειαστεί 2-3 μήνες ώστε να ανοίξει ο δρόμος με απόλυτη ασφάλεια».

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