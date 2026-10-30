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30.10.2026 12:41

Στέλιος Μάινας: «Η καριέρα που έχω κάνει οφείλεται στους συναδέλφους μου» (Video)

30.10.2026 12:41
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Στη διαδρομή του στον χώρο της υποκριτικής αναφέρθηκε ο Στέλιος Μάινας, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στους συναδέλφους του.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο ηθοποιός εξήγησε πως για χρόνια οι ηθοποιοί εξασφάλιζαν εργασία μέσα από τις μεταξύ τους επαφές. Όσο για αρνητικές συμπεριφορές και αντιπαραθέσεις στον χώρο, ο Στέλιος Μάινας δεν θέλησε να αναφερθεί τονίζοντας ότι ότι προτιμά να απέχει.

«Εγώ ομολογώ ότι η καριέρα που έχω κάνει, σε εισαγωγικά καριέρα, οφείλεται στους συναδέλφους μου. Ξέρετε ότι για χρόνια εμείς βρίσκαμε δουλειά από τα τηλεφωνήματα των συναδέλφων; Δεν ήθελα ποτέ να ξέρω τα πισώπλατα μαχαιρώματα και δεν ήθελα ποτέ να σταθώ σε αυτά».

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που συνάντησε στην επαγγεματική του διαδρομή, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία ακόμα κι όταν έρχεται χωρίς εμπόδια, δεν θα πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται ως δεδομένη, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποδειχτεί πρόσκαιρη και να ανατραπεί από τη μία στιγμή στην άλλη.

«Συνάντησα εμπόδια, όπως όλοι. Προχωράς σιγά σιγά και αν σου έρθουν τα πράγματα πολύ εύκολα, πρέπει να αναρωτηθείς και να αντιμετωπίσεις την επιτυχία που θα σου έρθει εύκολα σαν να είναι αποτυχία. Θα σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να το αντιλαμβάνεται συνέχεια ο κόσμος, που έχει επιτυχία και δεν το ξέρει, που λέγεται με κεφαλαία γράμματα “προσωρινότητα”. Σήμερα έχεις επιτυχία. Αύριο; Ή μάλλον το επόμενο δευτερόλεπτο;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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