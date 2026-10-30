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30.10.2026 10:07

Έκρηξη στην Πλάκα: Βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων – Η μοιραία κίνηση που προκάλεσε την τραγωδία

30.10.2026 10:07
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Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, οι τρεις συλληφθέντες για τη δολιοφθορά που φέρεται να προκάλεσε τη φονική έκρηξη, στις 21 Σεπτεμβρίου, στην Πλάκα με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο έξι άνθρωποι.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα το θάνατο άλλων από πρόθεση κατά συναυτουργία, έκρηξη από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο με αποτέλεσμα θάνατο άλλων από πρόθεση και κατά συναυτουργία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Πρόκειται για δύο άτομα, οι οποίοι φέρονται να είναι παλαιοί γνώριμοι των Αρχών, και σύμφωνα με πληροφορίες, την ημέρα της τραγωδίας είχαν εμπλακεί και σε άλλες παράνομες ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής φαίνεται πως ήταν αυτές που «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν μπει στο ισόγειο κλιμακοστάσιο της οδού Λυσικράτους λίγες ώρες πριν την έκρηξη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να προσπάθησαν να αφαιρέσουν χάλκινες σωληνώσεις από την εγκατάσταση φυσικού αερίου, που συνδεόταν με τον μετρητή παροχής.

Όπως εκτιμάται η κίνηση αυτή στάθηκε μοιραία καθώς προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο, που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ηλικιωμένη γυναίκα που ζούσε με το σύζυγό της στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και βρίσκεται μεταξύ των θυμάτων, να ενεργοποίησε κάποιον ηλεκτρικό διακόπτη. Ο σπινθήρας που ενδέχεται να δημιουργήθηκε θεωρείται πιθανή αιτία ανάφλεξης του αερίου και εκδήλωσης της ισχυρότατης έκρηξης.

Από την έκρηξη έχασαν τη ζωή τους το ηλικιωμένο ζευγάρι καθώς και δύο ζευγάρια τουριστών που είχαν νοικιάσει κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Μία από τις γυναίκες-θύματα ήταν έγκυος.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν εκδοθεί εντάλματα τα οποία αναμένεται να εκτελεστούν εντός της ημέρας και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στον οποίο θα απολογηθούν.

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