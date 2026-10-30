search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 12:34
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 11:06

Aston Martin Valhalla Spider: Το απόλυτο supercar των Άγγλων τώρα και ανοιχτό

30.10.2026 11:06
valhalla-spider-exterior

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με 1.079 ίππους, τρεις ηλεκτροκινητήρες και τελική ταχύτητα 350 km/h ακόμη και χωρίς οροφή, η Valhalla Spider γίνεται η ταχύτερη ανοιχτή Aston Martin που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η Aston Martin Valhalla Spider φέρνει μια επιπλέον διάσταση σε ένα από τα πιο φιλόδοξα αυτοκίνητα που έχουν βγει από το Gaydon. Μετά την κουπέ, η βρετανική εταιρεία παρουσιάζει την ανοιχτή εκδοχή του κεντρομήχανου supercar της, διατηρώντας το plug-in υβριδικό σύστημα των 1.079 ίππων και δίνοντας στους δύο επιβάτες ακόμη πιο άμεση πρόσβαση στον ήχο του V8. 

Το ζητούμενο για τους μηχανικούς ήταν να διατηρήσουν τις επιδόσεις και την ακρίβεια της κλειστής Valhalla, προσαρμόζοντας την αεροδυναμική και τα ηλεκτρονικά συστήματα στις διαφορετικές συνθήκες που δημιουργεί η απουσία οροφής. Στην εξέλιξη συμμετείχε ξανά η Aston Martin Performance Technologies, το τεχνολογικό και συμβουλευτικό σκέλος της ομάδας Formula 1 της μάρκας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Πού χρησιμεύει η νεκρά (N) στο αυτόματο κιβώτιο

Citroën 2 CV Concept: Η δημιουργική διαδρομή πίσω από το πρωτότυπο

Δοκιμή μετωπικής πρόσκρουσης του Chery Tiggo 7 με φορτηγό με ικανοποιητικά αποτελέσματα ασφαλείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polakis georgiadis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε ζωντανά τη «μονομαχία» Γεωργιάδη – Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων (Live)

buldoza-plaka-spiti
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Μετά το βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη

xardalias_selimis
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Πρόεδρος του ELPO ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Γιάννης Σελίμης – Τα συγχαρητήρια Χαρδαλιά

screen_new
ΥΓΕΙΑ

Η ακτινοβολία από τις οθόνες γερνάει το δέρμα – Οι κίνδυνοι του scrolling, του μπλε φωτός και των κλειστών χώρων

BalmoralCastle_new
ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας το κάστρο Μπαλμόραλ για επισκέψεις του επιχειρηματία μαζί με Άντριου και Μάξγουελ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xatzidakis dora karatzaferis temponeras
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ που φοβάται το Μαξίμου, ο ρόλος Χατζηδάκη για Μπεκίρη, η Ντόρα και το βιβλίο της, η ιδέα Καρατζαφέρη και το κόλλημα Τεμπονέρα με το 2015

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 12:34
polakis georgiadis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε ζωντανά τη «μονομαχία» Γεωργιάδη – Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων (Live)

buldoza-plaka-spiti
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Μετά το βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη

xardalias_selimis
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Πρόεδρος του ELPO ο εκτελεστικός γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Γιάννης Σελίμης – Τα συγχαρητήρια Χαρδαλιά

1 / 3