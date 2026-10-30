Aston Martin Valhalla Spider: Το απόλυτο supercar των Άγγλων τώρα και ανοιχτό

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Με 1.079 ίππους, τρεις ηλεκτροκινητήρες και τελική ταχύτητα 350 km/h ακόμη και χωρίς οροφή, η Valhalla Spider γίνεται η ταχύτερη ανοιχτή Aston Martin που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η Aston Martin Valhalla Spider φέρνει μια επιπλέον διάσταση σε ένα από τα πιο φιλόδοξα αυτοκίνητα που έχουν βγει από το Gaydon. Μετά την κουπέ, η βρετανική εταιρεία παρουσιάζει την ανοιχτή εκδοχή του κεντρομήχανου supercar της, διατηρώντας το plug-in υβριδικό σύστημα των 1.079 ίππων και δίνοντας στους δύο επιβάτες ακόμη πιο άμεση πρόσβαση στον ήχο του V8.

Το ζητούμενο για τους μηχανικούς ήταν να διατηρήσουν τις επιδόσεις και την ακρίβεια της κλειστής Valhalla, προσαρμόζοντας την αεροδυναμική και τα ηλεκτρονικά συστήματα στις διαφορετικές συνθήκες που δημιουργεί η απουσία οροφής. Στην εξέλιξη συμμετείχε ξανά η Aston Martin Performance Technologies, το τεχνολογικό και συμβουλευτικό σκέλος της ομάδας Formula 1 της μάρκας.

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