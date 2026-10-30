Σεισμός 4,6 Ρίχτερ νότια της Χαλκιδικής – Έγινε αισθητός μέχρι και την Αττική

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Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγο ανοιχτά της Χαλκιδικής.

Ο σεισμός σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:45, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 47χλμ νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας.

Οσον αφορά το εστιακό του βάθος, μετρήθηκε στα 15,3χλμ. Να σημειωθεί πως ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική σύμφωνα με αναφορές.

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