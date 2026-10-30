search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:26
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 12:50

Παρίσι: Μαχαίρωσε γυναίκα στη μέση του δρόμου μπροστά στην 6χρονη κόρη της

30.10.2026 12:50
gallia astynomia – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μία γυναίκα στο Παρίσι, ενώ περπατούσε με την 6χρονη κόρη της κοντά στο σπίτι τους. Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι στη λεωφόρο Σιμόν Μπολιβάρ, στο 19ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού, ο άνδρας – ο οποίος αναζητείταιι για την επίθεση με μαχαίρι στη γυναίκα – είχε καλύψει εν μέρει το πρόσωπό του. Πλησίασε τη γυναίκα, την άρπαξε από τον λαιμό και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στη δεξιά πλευρά του σώματός της.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ η γυναίκα κατάφερε να καταφύγει σε κοντινό μπαρ, αναζητώντας βοήθεια. Δύο σερβιτόροι έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Πριν από την άφιξη των διασωστών, η γυναίκα περιέγραψε όσα συνέβησαν και έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για τον δράστη. Όπως προκύπτει δεν φαινόταν να γνωρίζει τον άνδρα που της επιτέθηκε.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με «τραύμα στο δεξί πλευρό», ωστόσο δεν απειλείται η ζωή της.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη. Το κίνητρο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Διαβάστε επίσης

Reuters: Το Πεντάγωνο ζητά από τους Ευρωπαίους να χαμηλώσουν τους τόνους απέναντι στη Ρωσία

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας το κάστρο Μπαλμόραλ για επισκέψεις του επιχειρηματία μαζί με Άντριου και Μάξγουελ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Μπορούν οι αμβλώσεις να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα; – Τα τοπικά δημοψηφίσματα ως «πεδίο μάχης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο ΠΣ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις εκπροσώπων της εταιρείας με Βουρλιώτη για την επαναλειτουργία των καταστημάτων – Στο επίκεντρο η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Καμία σχέση η ομιλία Καραμανλή με την κριτική Σαμαρά – Δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xatzidakis dora karatzaferis temponeras
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ που φοβάται το Μαξίμου, ο ρόλος Χατζηδάκη για Μπεκίρη, η Ντόρα και το βιβλίο της, η ιδέα Καρατζαφέρη και το κόλλημα Τεμπονέρα με το 2015

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:24
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο ΠΣ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

1 / 3