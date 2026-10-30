Παρίσι: Μαχαίρωσε γυναίκα στη μέση του δρόμου μπροστά στην 6χρονη κόρη της

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Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε μία γυναίκα στο Παρίσι, ενώ περπατούσε με την 6χρονη κόρη της κοντά στο σπίτι τους. Η επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι στη λεωφόρο Σιμόν Μπολιβάρ, στο 19ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού, ο άνδρας – ο οποίος αναζητείταιι για την επίθεση με μαχαίρι στη γυναίκα – είχε καλύψει εν μέρει το πρόσωπό του. Πλησίασε τη γυναίκα, την άρπαξε από τον λαιμό και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στη δεξιά πλευρά του σώματός της.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ η γυναίκα κατάφερε να καταφύγει σε κοντινό μπαρ, αναζητώντας βοήθεια. Δύο σερβιτόροι έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Πριν από την άφιξη των διασωστών, η γυναίκα περιέγραψε όσα συνέβησαν και έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για τον δράστη. Όπως προκύπτει δεν φαινόταν να γνωρίζει τον άνδρα που της επιτέθηκε.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με «τραύμα στο δεξί πλευρό», ωστόσο δεν απειλείται η ζωή της.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη. Το κίνητρο δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

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