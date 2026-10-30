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30.10.2026 13:50

Η CHLORIS by Sonia Theodoridou από 1η Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

30.10.2026 13:50
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H δημιουργία συναντά τον πολιτισμό, με έμπνευση από τη φύση και την ελληνική παράδοση. Από 1η Νοεμβρίου 2026.

‘Ένα νέο, ξεχωριστό βήμα κάνει η CHLORIS by Sonia Theodoridou, καθώς από την 1η Νοεμβρίου επιλεγμένες δημιουργίες της  θα φιλοξενούνται στο φουαγιέ του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, σε έναν χώρο όπου η τέχνη, ο πολιτισμός και η σύγχρονη δημιουργική έκφραση συναντώνται.

Με οδηγό την αγάπη για την ομορφιά, την αυθεντικότητα και την υψηλή αισθητική  η CHLORIS by Sonia Theodoridou δημιουργεί αντικείμενα που συνδυάζουν τη φροντίδα της χειροποίητης κατασκευής με την έμπνευση που προσφέρει η ελληνική φύση, με μια φιλοσοφία  που αναζητά την αρμονία ανάμεσα στην ποιότητα και τη διαχρονική κομψότητα.

Επηρεασμένη από τον πλούτο των ελληνικών βοτάνων και την ομορφιά της χειροποίητης δημιουργίας, παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη συλλογή που περιλαμβάνει μαξιλάρια χαλάρωσης  με ελληνικά βότανα, υφασμάτινες τσάντες, υφασμάτινα ζωάκια και αρωματικά πουγκιά βοτάνων.

Η  παρουσία της CHLORIS στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης αποτελεί μια πρόσκληση προς το κοινό να ανακαλύψει από κοντά έναν κόσμο δημιουργίας, όπου η ελληνική φύση, η αισθητική και η αγάπη για τις λεπτομέρειες αποκτούν τη δική τους ιδιαίτερη έκφραση και προσφέρουν όμορφες ιδέες για δώρα με ξεχωριστό χαρακτήρα.

CHLORIS by Sonia Theodoridou Η ομορφιά της δημιουργίας, σε έναν χώρο πολιτισμού.

Πληροφορίες

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης -Τηλέφωνο Επικοινωνίας 6984557070

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