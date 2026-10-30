Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

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Ελαιόλαδο στη σαλάτα, ψάρι στο τραπέζι, όσπρια, φρούτα και λαχανικά. Η εικόνα θυμίζει ένα κλασικό μεσογειακό γεύμα, όμως στα κύτταρά μας μπορεί να συμβαίνει κάτι πολύ πιο σύνθετο.

Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να ενισχύει μικροσκοπικές πρωτεΐνες που προστατεύουν τον εγκέφαλο και την καρδιά και συνδέονται με την υγιή γήρανση.

Ερευνητές της Σχολής Γεροντολογίας Leonard Davis του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που ακολουθούσαν πιο πιστά το μεσογειακό πρότυπο διατροφής είχαν υψηλότερα επίπεδα δύο μικροπρωτεϊνών των μιτοχονδρίων, της humanin και της SHMOOSE, οι οποίες φαίνεται να συμμετέχουν στους μηχανισμούς προστασίας των κυττάρων από τη φθορά.

Οι δύο αυτές ουσίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς προηγούμενες έρευνες τις έχουν συνδέσει με προστατευτικούς μηχανισμούς απέναντι στα καρδιαγγειακά νοσήματα και τη νευροεκφύλιση, δηλαδή τη σταδιακή φθορά των νευρικών κυττάρων που παρατηρείται, μεταξύ άλλων, στη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τι συμβαίνει μέσα στα κύτταρα

Τα μιτοχόνδρια είναι οι μικροσκοπικές «μονάδες παραγωγής ενέργειας» των κυττάρων μας, αλλά συμμετέχουν επίσης στον μεταβολισμό, στην αντίδραση του οργανισμού στο οξειδωτικό στρες και στις διαδικασίες της γήρανσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, Roberto Vicinanza, οι συγκεκριμένες μικροπρωτεΐνες ενδέχεται να λειτουργούν σαν «μοριακοί αγγελιοφόροι», μεταφέροντας ουσιαστικά την επίδραση όσων τρώμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και γερνούν τα κύτταρά μας.

Οι ερευνητές βρήκαν μάλιστα ότι διαφορετικές τροφές συνδέονταν με διαφορετικές μικροπρωτεΐνες. Η μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιολάδου, ψαριών και οσπρίων συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα humanin, ενώ το ελαιόλαδο και η μικρότερη κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων, όπως λευκό ψωμί, γλυκά και τρόφιμα με επεξεργασμένα άλευρα και σάκχαρα, συνδέθηκαν με υψηλότερα επίπεδα SHMOOSE.

Παράλληλα, όσοι ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή εμφάνιζαν χαμηλότερους δείκτες οξειδωτικού στρες, μιας διαδικασίας που προκαλεί βλάβες στα κύτταρα και συνδέεται με τη γήρανση και χρόνια νοσήματα.

Η SHMOOSE παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εγκέφαλο: Γενετική παραλλαγή της έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ, ενώ η φυσιολογική μορφή της φαίνεται να συμβάλλει στην προστασία των νευρώνων από βλάβες που σχετίζονται με το αμυλοειδές.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι πρόκειται για μικρή, παρατηρητική μελέτη και επομένως δεν αποδεικνύεται ότι η μεσογειακή διατροφή προκαλεί άμεσα την αύξηση αυτών των πρωτεϊνών.

Το επόμενο ερώτημα είναι ακριβώς αυτό: Eάν η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής μπορεί πράγματι να αυξήσει αυτές τις προστατευτικές μικροπρωτεΐνες και, μέσω αυτών, να συμβάλει μετρήσιμα στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και της καρδιάς καθώς μεγαλώνουμε.

Πηγή: ygeiamou

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