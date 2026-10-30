Βόλος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα που έφαγαν άγρια μανιτάρια

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Με συμπτώματα δηλητηρίασης μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Βόλου, πέντε άτομα με συγγενική σχέση μεταξύ τους, έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών.

Σύμφωνα με τα gegonota news, πρόκειται για ένα ζευγάρι, τον αδελφό της γυναίκας και ακόμη δύο άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντος τους, που έφαγαν μανιτάρια από το Πήλιο χωρίς να γνωρίζουν, προφανώς, ότι δεν ήταν βρώσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους, δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

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