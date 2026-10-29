Απορρίφθηκε η έφεση της Κεφαλογιάννη – Παραμένει η συνεπιμέλεια με τον Μάτσα 

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To Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών, που έχει αποκτήσει με τον Μίνωα Μάτσα.

Το δικαστήριο όρισε με την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφαση ότι θα παραμείνει το καθεστώς συνεπιμέλειας. Η έφεση είχε εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026 και αφορούσε, πέρα από το ζήτημα της επιμέλειας, και την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης ως προς τους λόγους λύσης του γάμου.

Με τη νέα δικαστική απόφαση παραμένει σε ισχύ το καθεστώς που είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 2226/2025 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με αυτό, η επιμέλεια των δύο παιδιών ασκείται από κοινού από τους γονείς, ενώ η διαμονή τους κατανέμεται ισόχρονα στις κατοικίες της μητέρας και του πατέρα.

Το Εφετείο, σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης όπως αυτό περιγράφεται, έλαβε ως βασικό κριτήριο το συμφέρον των ανηλίκων και την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους, κρίνοντας ότι η διατήρηση της συμμετοχής και των δύο γονέων στη ζωή τους εξυπηρετεί τις ανάγκες τους.

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