Τραγωδία με νεκρό βρέφος στην Πάτρα

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Θρήνος επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για βρέφος που εξέπνευσε.
Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρει, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
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