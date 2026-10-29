Προφυλακίστηκε ο «Mr. Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος – Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ο γιος του

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Στη φυλακή οδηγείται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, μετά την απολογία του ενώπιον της 14ης τακτικής ανακρίτριας, η οποία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 20.000 ευρώ αφέθηκε ο γιος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο mr «Χωριάτικο» ζήτησε να τεθεί σε κατ’οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας και το γεγονός ότι είναι πατέρας ανήλικου παιδιού.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος παρέδωσε στην Ανακρίτρια υπόμνημα με τις θέσεις που προβάλλει έναντι των κατηγοριών, ισχυριζόμενος ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις και ότι δεν υφίσταται ούτε απάτη, ούτε άλλα αδικήματα που τον βαρύνουν.

Όπως ισχυρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απέκρυψε φορολογητέα ύλη καθώς, όπως αναφέρει, τα ποσά που αναφέρονται στην δικογραφία αντλούνται από τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Ο θεωρούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται επίσης να απορρίπτει τις αιτιάσεις της δικογραφίας περί εταιριών που αλλάζουν διαχειριστές ενώ καταγράφουν οφειλές, ισχυριζόμενος ότι η αλλαγή διαχείρισης αφορούσε την δυνατότητα τους να εξακολουθούν να λειτουργούν και όχι για την αποφυγή υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο.

Η επιδίωξη του, όπως φέρεται να υποστηρίζει, ήταν να ρυθμιστούν οι οφειλές, διαδικασία που για κάποιες εξ αυτών είχε γίνει ήδη, όπως λέει ο κατηγορούμενος. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο 57χρονος φαίνεται να απορρίπτει αναφορές σε «ευκαιριακές εταιρίες», τονίζοντας ότι η δραστηριότητα του ξεκινά από το 1996.

Στην εκατοντάδων σελίδων δικογραφία καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτης κ.ά.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, Άγγελος Γιαννακόπουλος, στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που θα δώσουν απολογία είναι και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, που η δικογραφία του αποδίδει κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης.

Συνολικά έξι είναι οι προφυλακισθέντες, από τους δώδεκα που πέρασαν σήμερα την πόρτα του ανακριτή και του εισαγγελέα.

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