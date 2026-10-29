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29.10.2026 18:54

Βίντεο-ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι – Νεκρός 30χρονος μοτοσικλετιστής

29.10.2026 18:54
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Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 29/10, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Κερατσίνι. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega καταγράφεται η πορεία της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με τις εικόνες να σοκάρουν.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 30χρονος κινείτο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του, με συνέπεια τη μοιραία σύγκρουση.

Παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, με στόχο να εξακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και οι λόγοι για τους οποίους ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

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