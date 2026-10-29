Βίντεο-ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι – Νεκρός 30χρονος μοτοσικλετιστής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 29/10, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Κερατσίνι. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Mega καταγράφεται η πορεία της μοτοσικλέτας, η οποία προσέκρουσε στο διαχωριστικό διάζωμα και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με τις εικόνες να σοκάρουν.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 30χρονος κινείτο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του, με συνέπεια τη μοιραία σύγκρουση.

Παρά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, με στόχο να εξακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και οι λόγοι για τους οποίους ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Διαβάστε επίσης:

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκαν τέσσερις από τους πρώτους δέκα κατηγορούμενους – «Φορολογικής φύσης τα αδικήματα, θα πληρωθεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ» λέει ο Γιαννακόπουλος

Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στην Pizza Fan: Εξετάζουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

Δούκας για Γκράβα: Πρόταση για άνοιγμα των σχολείων στις 2 Νοεμβρίου











