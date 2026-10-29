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29.10.2026 17:36

Δούκας για Γκράβα: Πρόταση για άνοιγμα των σχολείων στις 2 Νοεμβρίου

29.10.2026 17:36
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Την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Γκράβας από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρότεινε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι τα σχολεία θα πρέπει να ανοίξουν μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, οι ειδικοί της ΕΝΑΟΝ, βασικού διαχειριστή δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, δεν αποδίδουν την οσμή που αναφέρθηκε σε διαρροή. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με εκείνους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και της εταιρείας Icon.

Στη σχετική μελέτη επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στο σχολικό συγκρότημα πραγματοποιούνταν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, μεταξύ των οποίων μόνωση με ασφαλτόπανα και χρήση φιαλών προπανίου. Το ενδεχόμενο αυτό, σύμφωνα με τη μελέτη, πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διερεύνηση της προέλευσης της οσμής.

Πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσει η παροχή φυσικού αερίου

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι έως το τέλος της ημέρας αναμένεται να εγκριθεί η μελέτη για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στον κεντρικό λέβητα.

Ακολούθως, θα γίνει η προσαρμογή της εγκατάστασης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης. Στόχος είναι να επαναλειτουργήσει η παροχή φυσικού αερίου τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Εξετάζονται κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και η δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες της Γκράβας. Από την εξέταση προέκυψε ότι ο μετασχηματιστής μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, όπως δήλωσε ο Χάρης Δούκας, εξετάζεται η λύση της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η ασφαλής επαναλειτουργία του συστήματος φυσικού αερίου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, μπορεί να επιτευχθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα από την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Το προηγούμενο διάστημα, ο Δήμος Αθηναίων συνέχισε τις εργασίες στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, καθώς και τους σχετικούς ελέγχους στις σχολικές υποδομές. Τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

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