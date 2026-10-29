Η Hellenic Train σέρνει στα δικαστήρια τα σωματεία των Σιδηροδρομικών για την απεργία της Παρασκευής

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Στα δικαστήρια σέρνει η Hellenic Train τα Σωματεία των Σιδηροδρομικών, επιχειρώντας να βάλει εμπόδια στην αυριανή απεργία της 30ής Οκτώβρη, που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή λιμενεργατών και εργαζομένων από άλλους κλάδους, με κοινό σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Οι σιδηροδρομικοί απεργούν διεκδικώντας να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές ούτε στις ράγες ούτε στα πολεμικά μέτωπα, καταγγέλλοντας την πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Μια πολιτική που, όπως επισημαίνουν, αποτυπώνεται με τραγικό τρόπο τόσο στα εργατικά δυστυχήματα όσο και στα σιδηροδρομικά εγκλήματα, με πιο χαρακτηριστικό το έγκλημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Την ίδια στιγμή, η νέα πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο της Ισπανίας επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τα ζητήματα της ασφάλειας στις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις συνέπειες της πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι, αντί να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια και να ικανοποιούνται τα αιτήματά τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις και προσπάθειες περιορισμού της συνδικαλιστικής τους δράσης.

Στο επίκεντρο της αυριανής κινητοποίησης βρίσκεται και ο διεθνής συντονισμός των λιμενεργατών από 113 λιμάνια του κόσμου, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στην εμπλοκή των λιμανιών και των εργαζομένων στους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την προσφυγή της Hellenic Train στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων και υπονόμευσης της απεργίας. Τονίζει ότι οι σιδηροδρομικοί έχουν δικαίωμα να διεκδικούν ασφαλείς μεταφορές, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο, χωρίς να βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

«Η Hellenic Train που, μαζί με το κράτος και τις κυβερνήσεις που ιδιωτικοποίησαν και εμπορευματοποίησαν τον σιδηρόδρομο, ευθύνεται για το έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, έχει το θράσος να διώκει τους σιδηροδρομικούς. Μαζί με τους συναδέλφους τους από τα λιμάνια και άλλους κλάδους, απεργούν για να μη χάνονται ζωές στις ράγες και στους πολέμους, ενάντια στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, της οποίας τα αποτελέσματα φάνηκαν για άλλη μια φορά στο νέο πολύνεκρο σιδηροδρομικό έγκλημα στο Τολέδο της Ισπανίας.

Στις 30 Οκτώβρη, λιμενεργάτες από 113 λιμάνια του κόσμου συντονίζουν τη δράση τους με σύνθημα “Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο”. Φαίνεται ότι κυβέρνηση και εργοδοσία έχουν χάσει τον ύπνο τους μπροστά στη διεθνή συντονισμένη δράση των εργαζομένων. Τους τρομάζει ότι οι εργάτες ενώνουν τη δύναμή τους, βάζουν εμπόδια στην πολεμική μηχανή, διεκδικούν τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Για αυτό επιστρατεύουν τις συκοφαντίες από κυβερνητικά στελέχη και την τρομοκρατία. Θέλουν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου για να συνεχίζονται απρόσκοπτα τα κέρδη τους και η πολεμική εμπλοκή της χώρας μας.

Η Hellenic Train, με τις πλάτες της κυβέρνησης και όπλο τους αντεργατικούς νόμους όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, επιχειρεί να φιμώσει τους σιδηροδρομικούς. Αυτοί που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια ως κόστος απαιτούν τώρα να σκύψουν οι εργαζόμενοι το κεφάλι! Να σωπαίνουν, να δέχονται τις διώξεις, να θυσιάζονται για την κερδοφορία της εταιρείας.

Στις 30 Οκτώβρη δίνουμε μαχητική και μαζική απάντηση! Από τις ράγες μέχρι τους καταπέλτες και τις προβλήτες, δυναμώνουμε τον κοινό αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εκμετάλλευση».

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