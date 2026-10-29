search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 18:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2026 17:07

Η Άγκυρα διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί ανάμειξης της Τουρκίας στις ισραηλινές εκλογές

29.10.2026 17:07
israil ekloges

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κατηγορηματικά διαψεύδει το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της τουρκικής προεδρίας τις καταγγελίες περί ανάμειξης της Τουρκίας στις εκλογές του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε ως απάντηση σε δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική πλευρά απορρίπτει στο σύνολό τους τις σχετικές καταγγελίες. «Οι ισχυρισμοί που εμφανίστηκαν σε ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τους οποίους “η Τουρκία παρενέβη στις εκλογές του Ισραήλ“, είναι εντελώς αβάσιμοι», αναφέρει.

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τις σχετικές πληροφορίες μέρος οργανωμένης προσπάθειας παραπλάνησης της κοινής γνώμης, καλώντας τους πολίτες να μην τις θεωρούν αξιόπιστες.

«Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης και απροκάλυπτης εκστρατείας παραπληροφόρησης, με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Παρακαλούμε θερμά το κοινό να μη δίνει βάση σε τέτοιου είδους ψευδείς ειδήσεις και ισχυρισμούς που αποσκοπούν στην παραπλάνησή του».

Διαβάστε επίσης:

Χάος στην αλβανική βουλή: Βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα (Video)

Το δυστύχημα στο Τολέδο ανατρέπει τον προεκλογικό σχεδιασμό του Σάντσεθ, πηγή ανασφάλειας ο σιδηρόδρομος 

Πώς συγκρούστηκαν τα τρένα στην Ισπανία; Τα αναπάντητα ερωτήματα για το δυστύχημα και η αλυσίδα αστοχιών που κόστισε 69 ζωές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Pizza-Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στη Pizza Fan: Εξετάζουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στο πλευρό του ακροδεξιού φίλου του ο Τραμπ: «Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές»

grava-erevna
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Γκράβα: Πρόταση για άνοιγμα των σχολείων στις 2 Νοεμβρίου

lagarde
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κριστίν Λαγκάρντ απαντά στις εικασίες για τα τσιρότα στο πρόσωπό της – Οφείλονται σε «καρκίνο του δέρματος», όχι σε «κικ μποξ στην Ταϊλάνδη» (Video)

kairos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω  από 400 χιλιοστά νερού επεσαν στη Σέττα Ευβοίας τις τελευταίες πέντε ημέρες: Οι 8 περιοχές που «βούλιαξαν» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 17:57
Pizza-Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στη Pizza Fan: Εξετάζουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στο πλευρό του ακροδεξιού φίλου του ο Τραμπ: «Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές»

grava-erevna
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Γκράβα: Πρόταση για άνοιγμα των σχολείων στις 2 Νοεμβρίου

1 / 3