Ο Άιζενκοτ λέει ότι ο Νετανιάχου υπονoμεύει τα αποτελέσματα των εκλογών – Διαψεύδει η Ντόχα κάθε ανάμειξη

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Το Κατάρ διέψευσε σήμερα ότι είχε ανάμειξη στις ισραηλινές εκλογές ή ότι χρηματοδότησε δραστηριότητες με στόχο την επηρεασμό των αποτελεσμάτων, απορρίπτοντας κατηγορίες οι οποίες, όπως ανέφερε, προωθούνται από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς και προσκείμενα μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζίντ αλ Ανσάρι δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι κατηγορίες αυτές δεν πρόκειται να αποτρέψουν τη Ντόχα από το να συνεχίσει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, καθώς και το διπλωματικό και ανθρωπιστικό της έργο.

«Κατηγορούν το Κατάρ ότι εξαγόρασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ισραηλινή αριστερά και τώρα την αραβική ψήφο», συνέχισε, καταγγέλλοντας τις κατηγορίες ως «τόσο γελοίες όσο και επικίνδυνες».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους συμμάχους του ότι χρησιμοποιούν τους ισχυρισμούς για ξένη παρέμβαση στις εκλογές για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, να καθυστερήσουν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της επερχόμενης Κνεσέτ.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Δικαστής Νόαμ Σόλμπεργκ, έδωσε εντολή στην υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ να διερευνήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «σοβαρές υποψίες» για «εχθρική» ξένη επιρροή στις εκλογές μέσω χρηματοδότησης από παράγοντες που εργάζονται κατά των συμφερόντων του Ισραήλ.

Πηγές δήλωσαν στην Haaretz ότι οι ισχυρισμοί διογκώνονται «υπερβολικά». Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Ντιν Λίβνε, δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν στοιχεία συστηματικής προσπάθειας για την υπονόμευση της ακεραιότητας των εκλογών.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε ότι οποιαδήποτε ύποπτη ξένη εμπλοκή πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και άμεσα, ιδίως αν αφορά το Κατάρ, το οποίο, όπως σημείωσε, υποστηρίζει και χρηματοδοτεί τη Χαμάς. «Είναι σοβαρό όταν συμβαίνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και είναι σοβαρό αν συμβαίνει στο εκλογικό σύστημα», έγραψε στο X.

Πρόσθεσε ότι το Σιν Μπετ θα πρέπει να διερευνήσει τους ισχυρισμούς «χωρίς φόβο ή εύνοια», αλλά προειδοποίησε ότι οι αποφάσεις σχετικά με τις εκλογές πρέπει να αντιμετωπιστούν με «τη μέγιστη προσοχή» και ότι η 26η Κνεσέτ πρέπει να ορκιστεί εντός του χρονοδιαγράμματος.

Ο Άιζενκοτ συναντήθηκε την Πέμπτη το πρωί με τον επικεφαλής του Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι, και ενημερώθηκε για τις υποψίες περί ξένης εμπλοκής στις εκλογές. Το κόμμα δήλωσε ότι ο Άιζενκοτ υποστήριξε το Σιν Μπετ και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη διεξαγωγή μιας ταχείας και διαφανούς έρευνας.

Το Λικούντ απάντησε κατηγορώντας τον Άιζενκοτ ότι ηγήθηκε μιας εκστρατείας «για τη νομιμοποίηση της εκλογικής δωροδοκίας» εκ μέρους των Αράβων κομματικών εταίρων του, στους οποίους το κόμμα ισχυρίστηκε ότι σκοπεύει να βασιστεί για να σχηματίσει μια κυβέρνηση «της οποίας οι ψήφοι αγοράστηκαν με ξένο χρήμα».

Ο πρόεδρος της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, Μανσούρ Αμπάς, δήλωσε ότι χαιρετίζει την απόφαση του προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ, να διερευνήσει υποψίες για ξένη παρέμβαση.

«Η διασφάλιση της ακεραιότητας των εκλογών και η τήρηση του κράτους δικαίου είναι πολιτικές και δημοκρατικές υποχρεώσεις που έχουμε θέσει ως κατευθυντήριες αρχές μας», δήλωσε ο Αμπάς σε ανακοίνωσή του. «Η UAL δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτήν την υπόθεση ή οποιαδήποτε άλλη και δηλώνουμε ότι θα συνεργαστούμε πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου για την αποκάλυψη της αλήθειας».

Ο Αμπάς κατηγόρησε επίσης τον Νετανιάχου ότι διεξάγει εκστρατεία υποκίνησης και απονομιμοποίησης εναντίον Αράβων πολιτών του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός ήταν αυτός «του οποίου το γραφείο απασχολεί πράκτορες του Κατάρ».

Η Κοινή Λίστα δήλωσε ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να κλέψει τις εκλογές και ότι «δεν θα αποθαρρυνθούν από υποκίνηση και προσπάθειες υπονόμευσης των αποτελεσμάτων».

Το κόμμα δήλωσε ότι οι δεξιές προσωπικότητες διατυπώνουν «απαράδεκτα ψέματα και αβάσιμες» κατηγορίες που καταδεικνύουν τον φόβο τους για την αραβική κοινότητα. «Πρόκειται για μια συντονισμένη εκστρατεία, χρηματοδοτούμενη από στελέχη του Λικούντ, που ξεκίνησε πριν από πολλούς μήνες και στοχεύει στην υπονόμευση των εκλογικών αποτελεσμάτων και της νομιμότητάς τους», ανέφερε το κόμμα σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Η Κοινή Λίστα κάλεσε επίσης τους ηγέτες της αντιπολίτευσης να «σταματήσουν να συνεργάζονται με τα απαράδεκτα ψέματα του Νετανιάχου και τους ρατσιστές Καχανιστές, να σταματήσουν να είναι μαριονέτες στα νήματα του Νετανιάχου και να σταματήσουν να προωθούν την εκστρατεία υποκίνησης».

Ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ απάντησε στους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην έρευνα για τους ισχυρισμούς που δημοσιεύθηκαν σήμερα το πρωί», αφού μίλησε με τον Σόλμπεργκ και τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι.

«Αυτή είναι μια ευαίσθητη στιγμή και θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα: Η ακεραιότητα των εκλογών είναι ύψιστη αξία σε μια δημοκρατία. Τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν διεξοδικά και οι υπεύθυνοι πρέπει να διερευνηθούν και να τιμωρηθούν στο ακέραιο του νόμου», ανέφερε ο πρόεδρος σε ανακοίνωσή του.

Ο Χέρτζογκ πρόσθεσε ότι «ακόμα και σε μια στιγμή σαν κι αυτή, πρέπει να αποφύγουμε να σκιάσουμε ένα ολόκληρο κοινό που επιδίωξε να ασκήσει το δικαίωμά του να ψηφίσει και να συμμετάσχει ενεργά στη δημοκρατία».

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