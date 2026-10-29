Οπαδοί καίνε τη φανέλα του Εμπαπέ στην Κίνα, «δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ»

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Η οργή της Κίνας κατά του Κιλιάν Εμπαπέ δεν περιορίζεται πλέον σε επίσημες αποφάσεις που αναστέλλουν τις μεταδόσεις και διακόπτουν τις συμφωνίες χορηγίας. Έχει ξεχυθεί στους δρόμους και έχει πάρει φωτιά.

Καθώς το Πεκίνο εξέταζε την απολογία του Γάλλου σταρ που εκδόθηκε σε τρεις γλώσσες, οι Κινέζοι οπαδοί εξέφρασαν την οργή τους με έναν άλλο τρόπο: πατώντας τις φωτογραφίες του και καίγοντας τις φανέλες του μπροστά στις κάμερες. Το μήνυμα ήταν σαφές. Καμία απολογία δεν θα γιατρέψει την πληγή που προκλήθηκε στο εθνικό τους σύμβολο.

🇨🇳 🇫🇷 Kylian #Mbappé was dropped Tuesday by two major brands in #China after a video circulated online in which the French football superstar apparently joked about former leader Mao Zedong. In China, jokes about Mao, the modern country’s founding leader who died in 1976, are considered disrespectful and remain a social taboo. — FRANCE 24 English (@France24_en) October 27, 2026

Η κρίση μεταξύ του Εμπαπέ και του κινεζικού κοινού κλιμακώνεται. Έχει ξεπεράσει τους διαδρόμους της διπλωματίας και τις αίθουσες συνεδριάσεων για να φτάσει σε ένα σαρωτικό κύμα λαϊκής οργής, το οποίο καταγράφεται από βίντεο που εξαπλώθηκαν σαν πυρκαγιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

VIDEO | Vídeos en redes muestran a aficionados chinos quemando camisetas de Mbappé y rompiendo carteles con su rostro tras unas declaraciones del jugador sobre un ‘meme’ en el que aparece su cara encima del cuerpo de Mao Zedong, al que alude como "un dictador chino". https://t.co/rdflEoTMHg — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026

Μέρες νωρίτερα, ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχε σχολιάσει μια σατιρική εικόνα που συνδύαζε το πρόσωπό του με αυτό του πρώην ηγέτη της Κίνας Μάο Τσε Τουνγκ, αποκαλώντας τον «δικτάτορα». Η κυβέρνηση απάντησε αναστέλλοντας τη μετάδοση αγώνων της Ρεάλ Μαδρίτης στο επίσημο κανάλι CCTV. Το κοινό δεν σταμάτησε εκεί.

Αποσπάσματα που κυκλοφορούν ευρέως δείχνουν οπαδούς να εκφράζουν τον θυμό τους με έντονο, συμβολικό τρόπο. Ένας ποδοπάτησε αφίσες με την εικόνα του Εμπαπέ πριν στραφεί στην κάμερα οργισμένος: «Νιώθω ακραία οργή για όσα άκουσα από τα σχόλια του Εμπαπέ για την Κίνα. Του επιβάλλω αυστηρό μποϊκοτάζ και δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ».

China has rejected Real Madrid’s initial explanation over Kylian Mbappé’s controversial remarks about Mao Zedong, insisting on a satisfactory apology before La Liga broadcasts resume on state TV. Despite apologies from Mbappé and La Liga president Javier Tebas, the broadcast suspension remains in place. October 28, 2026

Η σκηνή δεν σταμάτησε εκεί. Ο οπαδός έβγαλε έναν αναπτήρα και έβαλε φωτιά σε μια φανέλα που έφερε το όνομα του Εμπαπέ. Είναι εντυπωσιακό ότι κάηκε η φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, όχι αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα σημάδι ότι ο θυμός απευθύνεται στον ίδιο τον άνθρωπο και όχι μόνο στην ομάδα του.

Αυτές οι σκηνές επιβεβαιώνουν ότι η κρίση είναι βαθύτερη από μια εμπορική ή αθλητική διαμάχη. Για αυτήν την ασιατική χώρα, ο Μάο Τσε Τουνγκ, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αποτελεί εθνικό σύμβολο και κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό εξηγεί την κλίμακα μιας αντίδρασης που οι συγγνώμες του παίκτη, του συλλόγου του και της ισπανικής ομοσπονδίας δεν έχουν μέχρι στιγμής αμβλύνει.

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