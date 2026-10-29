search
ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 18:01
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2026 16:26

Οπαδοί καίνε τη φανέλα του Εμπαπέ στην Κίνα, «δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ»

29.10.2026 16:26
mpapee

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η οργή της Κίνας κατά του Κιλιάν Εμπαπέ δεν περιορίζεται πλέον σε επίσημες αποφάσεις που αναστέλλουν τις μεταδόσεις και διακόπτουν τις συμφωνίες χορηγίας. Έχει ξεχυθεί στους δρόμους και έχει πάρει φωτιά.

Καθώς το Πεκίνο εξέταζε την απολογία του Γάλλου σταρ που εκδόθηκε σε τρεις γλώσσες, οι Κινέζοι οπαδοί εξέφρασαν την οργή τους με έναν άλλο τρόπο: πατώντας τις φωτογραφίες του και καίγοντας τις φανέλες του μπροστά στις κάμερες. Το μήνυμα ήταν σαφές. Καμία απολογία δεν θα γιατρέψει την πληγή που προκλήθηκε στο εθνικό τους σύμβολο.

Η κρίση μεταξύ του Εμπαπέ και του κινεζικού κοινού κλιμακώνεται. Έχει ξεπεράσει τους διαδρόμους της διπλωματίας και τις αίθουσες συνεδριάσεων για να φτάσει σε ένα σαρωτικό κύμα λαϊκής οργής, το οποίο καταγράφεται από βίντεο που εξαπλώθηκαν σαν πυρκαγιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέρες νωρίτερα, ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχε σχολιάσει μια σατιρική εικόνα που συνδύαζε το πρόσωπό του με αυτό του πρώην ηγέτη της Κίνας Μάο Τσε Τουνγκ, αποκαλώντας τον «δικτάτορα». Η κυβέρνηση απάντησε αναστέλλοντας τη μετάδοση αγώνων της Ρεάλ Μαδρίτης στο επίσημο κανάλι CCTV. Το κοινό δεν σταμάτησε εκεί.

Αποσπάσματα που κυκλοφορούν ευρέως δείχνουν οπαδούς να εκφράζουν τον θυμό τους με έντονο, συμβολικό τρόπο. Ένας ποδοπάτησε αφίσες με την εικόνα του Εμπαπέ πριν στραφεί στην κάμερα οργισμένος: «Νιώθω ακραία οργή για όσα άκουσα από τα σχόλια του Εμπαπέ για την Κίνα. Του επιβάλλω αυστηρό μποϊκοτάζ και δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ».

Η σκηνή δεν σταμάτησε εκεί. Ο οπαδός έβγαλε έναν αναπτήρα και έβαλε φωτιά σε μια φανέλα που έφερε το όνομα του Εμπαπέ. Είναι εντυπωσιακό ότι κάηκε η φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, όχι αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα σημάδι ότι ο θυμός απευθύνεται στον ίδιο τον άνθρωπο και όχι μόνο στην ομάδα του.

Αυτές οι σκηνές επιβεβαιώνουν ότι η κρίση είναι βαθύτερη από μια εμπορική ή αθλητική διαμάχη. Για αυτήν την ασιατική χώρα, ο Μάο Τσε Τουνγκ, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αποτελεί εθνικό σύμβολο και κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό εξηγεί την κλίμακα μιας αντίδρασης που οι συγγνώμες του παίκτη, του συλλόγου του και της ισπανικής ομοσπονδίας δεν έχουν μέχρι στιγμής αμβλύνει.

Διαβάστε επίσης:

Basketgate: Μπορεί να φτάσει η έρευνα για την «παράγκα» διαιτητών και σε αγώνες πρώτης γραμμής;

Φασούλας: «Η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ είναι συνέχεια του καθεστώτος Λιόλιου»

Basketgate: Αναδίπλωση για τις ηλεκτρονικές εκλογές από τα ορφανά του Λιόλιου – Η υποκρισία Παπανικολάου και οι κινήσεις Φασούλα για αλλαγή σελίδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Pizza-Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στη Pizza Fan: Εξετάζουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στο πλευρό του ακροδεξιού φίλου του ο Τραμπ: «Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές»

grava-erevna
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Γκράβα: Πρόταση για άνοιγμα των σχολείων στις 2 Νοεμβρίου

lagarde
ΚΟΣΜΟΣ

Η Κριστίν Λαγκάρντ απαντά στις εικασίες για τα τσιρότα στο πρόσωπό της – Οφείλονται σε «καρκίνο του δέρματος», όχι σε «κικ μποξ στην Ταϊλάνδη» (Video)

kairos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω  από 400 χιλιοστά νερού επεσαν στη Σέττα Ευβοίας τις τελευταίες πέντε ημέρες: Οι 8 περιοχές που «βούλιαξαν» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

galaktoboureko_sintagijpg
CUCINA POVERA

Παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο με αρωματικό σιρόπι από γλυκό του κουταλιού

xoriatiko-8234
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Οι «φύλακες» της νύχτας, η δημοπρασία στη Ρόδο και οι συνομιλίες που εξετάζουν οι Αρχές

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

giannis hit
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μαϊάμι, έχουμε πρόβλημα»: 0-4 οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο - Μήπως έφτιαξαν μια “superteam” που δεν ταιριάζει;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 29.10.2026 18:01
Pizza-Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ομηρία οι εργαζόμενοι στη Pizza Fan: Εξετάζουν να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Στο πλευρό του ακροδεξιού φίλου του ο Τραμπ: «Οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ήταν ντροπιαστικές»

grava-erevna
ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Γκράβα: Πρόταση για άνοιγμα των σχολείων στις 2 Νοεμβρίου

1 / 3