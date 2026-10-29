Η Κριστίν Λαγκάρντ απαντά στις εικασίες για τα τσιρότα στο πρόσωπό της – Οφείλονται σε «καρκίνο του δέρματος», όχι σε «κικ μποξ στην Ταϊλάνδη» (Video)

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Η ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Φεβρουάριο έστρεψε γρήγορα την προσοχή σε κάτι περισσότερο από την ημερομηνία αποχώρησής της: τους δύο επιδέσμους στο πρόσωπό της που ήταν ορατοί σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσίευσε.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej October 29, 2026

Αμέσως προκλήθηκαν εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες η Λαγκάρντ διέψευσε σε μια επόμενη ανάρτηση. Είπε ότι προέρχονταν από μια «μικρή χειρουργική επέμβαση» νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και προέτρεψε τους ανθρώπους να ακολουθούν ιατρικές συμβουλές και να ελέγχουν τακτικά το δέρμα τους.

Just to avoid any social media chatter: the plasters on my face are due to a small surgery earlier in the week. Follow doctor’s orders and get your skin checked regularly! — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Σε ξεχωριστό εσωτερικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς όλο το προσωπικό της ΕΚΤ, το οποίο είδε το POLITICO, η Λαγκάρντ προσέφερε λίγο περισσότερο χιούμορ και λεπτομέρειες: «Ξέρω ότι φαίνομαι αστεία. Αυτό δεν είναι κικ-μποξ στην Ταϊλάνδη», είπε μετά την παρακολούθηση των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Είναι απλώς ένας μικρός καρκίνος του δέρματος που έπρεπε να φύγει».

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