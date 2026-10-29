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29.10.2026 17:31

Η Κριστίν Λαγκάρντ απαντά στις εικασίες για τα τσιρότα στο πρόσωπό της – Οφείλονται σε «καρκίνο του δέρματος», όχι σε «κικ μποξ στην Ταϊλάνδη» (Video)

29.10.2026 17:31
lagarde

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Η ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Φεβρουάριο έστρεψε γρήγορα την προσοχή σε κάτι περισσότερο από την ημερομηνία αποχώρησής της: τους δύο επιδέσμους στο πρόσωπό της που ήταν ορατοί σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσίευσε.

Αμέσως προκλήθηκαν εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες η Λαγκάρντ διέψευσε σε μια επόμενη ανάρτηση. Είπε ότι προέρχονταν από μια «μικρή χειρουργική επέμβαση» νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και προέτρεψε τους ανθρώπους να ακολουθούν ιατρικές συμβουλές και να ελέγχουν τακτικά το δέρμα τους.

Σε ξεχωριστό εσωτερικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς όλο το προσωπικό της ΕΚΤ, το οποίο είδε το POLITICO, η Λαγκάρντ προσέφερε λίγο περισσότερο χιούμορ και λεπτομέρειες: «Ξέρω ότι φαίνομαι αστεία. Αυτό δεν είναι κικ-μποξ στην Ταϊλάνδη», είπε μετά την παρακολούθηση των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανγκόκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Είναι απλώς ένας μικρός καρκίνος του δέρματος που έπρεπε να φύγει».

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