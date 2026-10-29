Χάος στην αλβανική βουλή: Βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα (Video)

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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην αλβανική Βουλή.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν μπλε και κόκκινα καπνογόνα, προκειμένου να σταματήσουν την ψήφιση νομοσχεδίου, που αφορούσε την Κεντρική Τράπεζα. Άλλοι βουλευτές κρατούσαν φωτογραφίες διαδηλωτών που τραυματίστηκαν από τα χτυπήματα αστυνομικών.

🇦🇱 Chaos in the Albanian Parliament.



Opposition MPs set off flares in an attempt to block a vote.



They also clashed with government lawmakers and threw water bottles at PM Edi Rama. pic.twitter.com/Z2DFHjXbPV — kos_data (@kos_data) October 29, 2026

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Σαλί Μπερίσα χαρακτήρισε τους βουλευτές της πλειοψηφίας εγκληματίες. «Αξίζει να τους ρίξουν δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, να έχουν σπασμένα κρανία και σπασμένα κόκαλα — όχι στους νέους», είπε χαρακτηριστικά.

Τους τελευταίους μήνες η Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα κύματα διαδηλώσεων. Οι διαδηλωτές απαιτούν την παραίτηση του Ράμα, ο οποίος κυβερνά την Αλβανία εδώ και 13 χρόνια. Χθες ανακοινώθηκαν νέα μέτρα για τον περιορισμό της βίας, συμπεριλαμβανομένων προστίμων ύψους 500.000 λεκ (6.200 δολαρίων) για όποιον συμμετέχει σε διαδήλωση που εκτρέπεται σε βία, ακόμη και αν το άτομο δεν διαπράττει προσωπικά βίαιες πράξεις.

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