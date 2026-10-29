Απειλές Ερντογάν μετά την ομιλία Μητσοτάκη: «Θα εξουδετερώσουμε όσους στέκονται εμπόδιο στους στόχους μας»

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Απειλές εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των τουρκικών κρατών στην Άγκυρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία και τα αδελφικά κράτη θα εξοδετερώσουν οποιον μπει εμπόδιο στις επιδιώξεις τους. «Οπως πριν από 103 χρόνια η αποφασιστικότητα των ιδρυτών της Δημοκρατίας μας νίκησε επτά δυνάμεις και απελευθέρωσε την πατρίδα από την κατοχή, έτσι και σήμερα είμαστε εξίσου αποφασισμένοι να εξουδετερώσουμε όσους επιχειρούν να μπουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων μας», είπε χαρακτηριστικά.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks at a dinner reception hosted for Organization of Turkic States' leaders in Ankara https://t.co/c1JNNub9W9 — TRT World (@trtworld) October 29, 2026

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η Τουρκία να κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου και κάλεσε τα τουρκικά κράτη να συνεργαστούν μεταξύ τους για να διαμορφώσουν αυτό που αποκάλεσε «τουρκικό αιώνα». «Πιστεύω ειλικρινά ότι, με ενότητα, αμοιβαίο σεβασμό και αδελφοσύνη, οι χώρες του τουρκικού κόσμου θα εργαστούν από κοινού για να κάνουν την επόμενη περίοδο “τουρκικό αιώνα”».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του ΟΗΕ καταφέρθηκε κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου, χαρακτηρίζοντας το «παράνομο», «αυθαίρετο» «αντίθετο στην ίδια τη γεωγραφία», και «κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία και η Λιβύη επιχείρησαν να χαράξουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο, αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών ανάμεσα στις ακτές τους.

«Η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί. Και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με τη χάραξη αυθαίρετων γραμμών πάνω σε έναν χάρτη», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

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