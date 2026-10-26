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26.10.2026 18:33

Ερντογάν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Οι αντιδράσεις, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στερούνται νομικής βάσης

26.10.2026 18:33
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Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο μίλησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Εντογάν εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήρε ξεκάθαρη θέση χαρακτηρίζοντάς το «άκυρο και ανυπόστατο» καθώς «παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πλευρών στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δεν έχουν καμία νομική βάση.

Ταυτόχρονα τόνισε πως η Τουρκία δεν επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη εις βάρος κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τόνισε ότι όσοι επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο οφείλουν να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης.

«Δεν επικεντρωνόμαστε στο να σώσουμε την κατάσταση, αλλά στο να χτίσουμε το μέλλον. Σταθήκαμε δίπλα στον αδελφό μας λιβυκό λαό στις πιο δύσκολες στιγμές του. Στις 27 Νοεμβρίου 2019, υπογράψαμε συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Αυτή η συμφωνία ήταν ένα σημαντικό βήμα για την Ανατολική Μεσόγειο. Την περασμένη εβδομάδα, η συμφωνία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Είναι επίσης σημαντικό οι Λίβυοι αδελφοί μας να ενεργούν από κοινού παρά τις πολιτικές τους διαφορές. Πιστεύουμε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια περνάει μέσα από την ενότητα. Για αυτόν τον λόγο, προσπαθούμε ειλικρινά να επεκτείνουμε τις συμμαχίες. Δεν θέλουμε να δούμε διχασμό στη Λιβύη ή σε οποιαδήποτε άλλη ισλαμική γη. Αν θέλει ο Θεός, αυτή η ευχή θα πραγματοποιηθεί.

Οι αντιδράσεις, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στερούνται νομικής βάσης. Δεν μας ενδιαφέρει να σκοράρουμε γκολ εναντίον κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αναμένουμε εποικοδομητικά βήματα από όλους τους παράγοντες, ειδικά από την ΕΕ.

Η επιθετική ρητορική που απέχει από την πραγματικότητα δεν θα ωφελήσει κανέναν. Η Τουρκία δεν είναι μια τέτοια χώρα. Η μόνη μας πυξίδα είναι τα συμφέροντα της Τουρκίας. Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για την Τουρκία, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να πληρώσουμε ένα τίμημα.

Απαιτούμε να γίνει αυτό σεβαστό. Στέλνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον αδελφό λαό της Λιβύης», κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

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