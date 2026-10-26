O Τραμπ γίνεται πλουσιότερος από τον πόλεμο στο Ιράν ενώ οι Αμερικανοί είναι σε απόγνωση – Διαθέτει εκατομμύρια σε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου

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Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καυχιέται για το πόσα χρήματα κερδίζει η αμερικανική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον πόλεμο με το Ιράν, οι προσωπικές περιουσίες του προέδρου σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίζουν πλέον μεταξύ 22,5 εκατομμυρίων και 81,6 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με 12,6 εκατομμύρια δολάρια έως 46 εκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2025, σύμφωνα με νέα έκθεση των Δημοκρατικών για την Κοινή Οικονομική Επιτροπή του Κογκρέσου.

Οι μετοχές που κατέχει ο πρόεδρος έχουν αυξηθεί σε αξία κατά μέσο όρο 43% από το τέλος του 2025, δήλωσε η Δημοκρατική μειοψηφία, με βάση στοιχεία από την LSEG Data Analytics. Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι ο πρόεδρος αγόρασε μεταξύ 4,7 εκατομμυρίων και 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου μεταξύ Μαρτίου, μετά την έναρξη του πολέμου, και τέλους Αυγούστου, που είναι τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα. Πούλησε επίσης μεταξύ 2 εκατομμυρίων και 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο ίδιο χρονικό διάστημα, διαπίστωσε η μειοψηφία.

Η έκθεση αποκτήθηκε από το CBS News και βασίζεται στις οικονομικές καταθέσεις του προέδρου στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας. Οι δηλούντες υποχρεούνται να αναφέρουν μόνο τα εύρη συναλλαγών, όχι συγκεκριμένα ποσά.

Όμως, καθώς οι Αμερικανοί πληρώνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου λόγω των επιπτώσεων του πολέμου, ο Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου στη Τζόρτζια καυχήθηκε ότι οι αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου «βγάζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια».

President Trump tells rallygoers in Georgia that the United States’ oil and gas business is making “hundreds of billions of dollars because of what’s happened in the Middle East,” and predicts that prices at the pump will “come way down.” https://t.co/QaEGxUKoRV — Om Maheshwari( #aayurwed) (@9c06d6787361423) October 25, 2026

«Και ενώ οι τιμές του πετρελαίου είναι προσωρινά υψηλές και θα μειωθούν δραματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, επειδή υπάρχει τόσο πολύ πετρέλαιο», είπε στο πλήθος. «Στο Στενό του Ορμούζ, υπάρχουν πλοία που περιμένουν να έρθουν, τα βγάζουμε τόσο γρήγορα. Οι επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών βγάζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια… Η χώρα μας βγάζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια λόγω των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι σύμβουλοί του τού είπαν να μην αναφέρει πόσα χρήματα βγάζει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου από το χάος στη Μέση Ανατολή.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος που υπηρέτησε ως πρόεδρος, έχει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο μετοχών με συμμετοχές σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες συναλλαγές μετοχών και τίτλων φέτος, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το CBS News. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ δεν λαμβάνει ο ίδιος αποφάσεις για τις συναλλαγές και οι διαχειριστές κεφαλαίων του προσπαθούν να αναπαράγουν τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ενεργεί μόνο προς το συμφέρον του αμερικανικού κοινού – γι’ αυτό και τον επανεξέλεξαν με συντριπτική πλειοψηφία σε αυτό το αξίωμα, παρά τα χρόνια ψεμάτων και ψευδών κατηγοριών εναντίον του και των επιχειρήσεών του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ.

Ο Ίνγκλ δήλωσε ότι το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων του Τραμπ «διαχειρίζεται ανεξάρτητα από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» και όλες οι συμμετοχές του «διατηρούνται σε διακριτικούς λογαριασμούς και επενδύονται μέσω χαρτοφυλακίων μοντέλων που βασίζονται σε υπολογιστές και αναπαράγουν αυτόματα αναγνωρισμένους δείκτες».

«Ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε κανένα μέλος της οικογένειάς του έχει καμία δυνατότητα να κατευθύνει, να επηρεάζει ή να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επένδυσης του χαρτοφυλακίου ή πότε αγοράζονται ή πωλούνται οι επενδύσεις», πρόσθεσε ο Ίνγκλ. «Όλες οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητους διαχειριστές. Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο του 2026 στο CNBC, ο Τραμπ είπε ότι ο γιος του, Έρικ Τραμπ, χειρίζεται επίσης τα οικονομικά του.

Οι ενεργειακές μετοχές έχουν αυξηθεί καθώς το Ιράν ώθησε τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στα υψηλότερα επίπεδά τους εδώ και χρόνια, οδηγώντας τα κέρδη για τις πετρελαϊκές εταιρείες. Οι τιμές των μετοχών των εταιρειών ενέργειας που είναι εισηγμένες στον δείκτη S&P 500 σημείωσαν άνοδο άνω του 50% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας εύκολα την άνοδο περίπου 11% του ευρύτερου δείκτη S&P 500.

Trump says he doesn’t ‘give a damn’ about gas prices as US oil and gas companies are making a ‘fortune’ https://t.co/p1Do2eNzOD — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) October 25, 2026

Στις αρχές Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, σε εθνικό επίπεδο, το μέσο κόστος ενός γαλονιού κανονικής βενζίνης ήταν 2,87 δολάρια και ένα γαλόνι ντίζελ κόστιζε 3,68 δολάρια. Τώρα, οκτώ μήνες αργότερα, είναι 4,29 δολάρια, με το ντίζελ να κοστίζει 6,28 δολάρια ανά γαλόνι. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο, το Brent, κυμαίνεται επίσης πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι, σε σύγκριση με λιγότερο από 75 δολάρια την ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν ανάγκασε τους Αμερικανούς να πληρώνουν πολύ περισσότερα στην αντλία, ενώ οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν κέρδη και ο πλούτος των μετοχών του προέδρου στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεχίζει να διογκώνεται», δήλωσε η γερουσιαστής Μάγκι Χασάν από το Νιου Χάμσαϊρ, κορυφαία Δημοκρατική στην Κοινή Οικονομική Επιτροπή. «Καθώς ο Τραμπ — ο πιο υψηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος της χώρας — συνεχίζει να κατέχει και να διαπραγματεύεται μετοχές εταιρειών που επωφελούνται από τις αποφάσεις του, οι ενέργειές του εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων».

Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη του Κογκρέσου επιτρέπεται να κατέχουν, να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές ενώ βρίσκονται στο αξίωμά τους, αν και εξακολουθούν να ισχύουν οι νόμοι περί εμπιστευτικών συναλλαγών.

Η μειοψηφία δήλωσε ότι οι αγορές μετοχών του προέδρου ή η συνολική αξία μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερες, καθώς δεν έχει ακόμη αναφέρει συναλλαγές για τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Μεταξύ των εννέα μετοχών που αποτελούν τις μεγαλύτερες συμμετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο χαρτοφυλάκιο του Τραμπ, η Chevron και η ExxonMobil αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο μερίδιο. Κατέχει έως και 23,1 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Chevron και έως 18,4 εκατομμύρια δολάρια στην ExxonMobil, η οποία είδε τις τιμές των μετοχών της να αυξάνονται κατά σχεδόν 25% και σχεδόν 22% σε αξία, αντίστοιχα, από τις 20 Φεβρουαρίου.

Οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εκτίμησαν ότι οι αμερικανικές οικογένειες έχουν ξοδέψει κατά μέσο όρο 856 δολάρια περισσότερα για φυσικό αέριο από την έναρξη του πολέμου.

Υπάρχουν περιστασιακές υπενθυμίσεις ότι οι δηλώσεις του προέδρου επηρεάζουν τις πολιτικές. Τον Αύγουστο, ο Τραμπ κατήγγειλε ονομαστικά την ExxonMobil και την Chevron επειδή βγάζουν «πάρα πολλά χρήματα» από τα κέρδη καυσίμων.

«Βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, εντάξει;» είπε στο Οβάλ Γραφείο. «Με βάση την έλλειψη, βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν μου αρέσει. Και θα έπρεπε να είμαι ο τελευταίος που θα το πει αυτό, επειδή είμαι ένας μεγάλος άνθρωπος της ελεύθερης επιχειρηματικότητας, κανείς μεγαλύτερος».

Οι αγορές και οι πωλήσεις μετοχών ενέργειας αποτελούν ένα μικρό μέρος της συνολικής καθαρής περιουσίας του προέδρου, την οποία το Forbes εκτίμησε σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Σεπτέμβριο.

Τον Αύγουστο, το CBS News εξέτασε τις συναλλαγές πετρελαίου και φυσικού αερίου του προέδρου. Μια αξιοσημείωτη μεγάλη συναλλαγή ήταν στις 7 Απριλίου, την ημέρα που ο πρόεδρος κήρυξε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο. Οι επενδυτικοί του λογαριασμοί πούλησαν μετοχές της ExxonMobil αξίας μεταξύ 500.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση οικονομικής κατάστασης που υπέβαλε ο Τραμπ στα τέλη Ιουνίου. Η τιμή της μετοχής της εταιρείας έκλεισε στα 163,91 δολάρια στις 7 Απριλίου, πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την κατάπαυση του πυρός εκείνο το βράδυ, και άνοιξε με πτώση άνω του 6% στα 153,52 δολάρια στις 8 Απριλίου.

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Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι προσπαθεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου ενόψει των αμερικανικών εκλογών της επόμενης εβδομάδας.

«Το Ιράν κάνει ό,τι μπορεί για να αυξήσει την τιμή του πετρελαίου πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ», έγραψε στο Truth Social. «Επινοούν ακόμη και ψεύτικες επιθέσεις, νάρκες και οτιδήποτε άλλο, επειδή περισσότερο πετρέλαιο περνάει μέσω του Ορμούζ τώρα από ό,τι πριν από την έναρξη της Σύγκρουσης».

Από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η σύγκρουση έχει εμποδίσει τις εξαγωγές πετρελαίου στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Στενό του Ορμούζ. Οι αποστολές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν αυξηθεί έκτοτε, καθώς οι εξαγωγείς αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές και έχει αποκατασταθεί μέρος της κυκλοφορίας στο στενό. Ωστόσο, οι διαταραχές, η περιορισμένη προσφορά και η αβεβαιότητα έχουν αυξήσει τις τιμές, ακόμη και στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας συνολικών πετρελαϊκών προϊόντων στον κόσμο.

Ο πρόεδρος έχει καταβάλει κάποιες προσπάθειες για να μειώσει τις τιμές των καυσίμων, μεταξύ άλλων κάνοντας μια συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά ρωσικού ντίζελ και άροντας τις κυρώσεις που μόλις είχε υπογράψει σε νόμο. Αλλά αυτό το καύσιμο από τη Ρωσία, μια αμφιλεγόμενη κίνηση, είναι μια σταγόνα στον κουβά της τεράστιας ζήτησης των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν κάνει πολλά για να μειώσει τις τιμές του ντίζελ.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής για να δαπανήσει 150 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της παραγωγής βενζίνης και ντίζελ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα «πέσουν από το κατώτατο όριο» μόλις τελειώσει ο πόλεμος, αλλά ακόμα κι αν συμβεί αυτό, δεν είναι σαφές πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει την επανέναρξη των επιθέσεων κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στους Financial Times ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει έναν ακόμη χρόνο, αν και είπε ότι ελπίζει οι Ιρανοί ηγέτες να «προσέλθουν στο τραπέζι» πριν από αυτό.

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