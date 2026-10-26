search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 21:57
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2026 18:47

«Μαγνήτης» τηλεθέασης το «The Voice», το Σαββατοκύριακο (24-25/10)

26.10.2026 18:47
the-voice

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το μουσικό σόου του ΣΚΑΪ «The Voice of Greece» συγκέντρωσε τις προτιμήσεις των περισσότερων και το Σάββατο και την Κυριακή.

Υψηλή απήχηση είχαν επίσης τα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» παρότι σε επανάληψη. Εν τω μεταξύ το κεντρικό δελτίο του Mega επέλεξαν οι περισσότεροι για την ενημερωση τους και το Σάββατο και την Κυριακή, με συνέπεια να εμφανιστεί στην 4η και 2η θέση αντιστοίχως.

Την πρώτη πεντάδα διαμόρφωσαν το μεν Σάββατο το κεντρικό δελτίο του Mega, την δε Κυριακή το επεισόδιο της σειράς «Rex- Επιστροφή στη Βιέννη».

Στα αξιοσημείωτα του διήμερου η διάκριση της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» το Σάββατο και οι δύο σειρές μυθοπλασίας «Τα φαντάσματα» και «IQ 160» του Star- δείκτης ότι υπάρχει μερίδα τηλεθεατών που θα καθίσει να δει επεισόδια ελληνικών σειρών πρώτης μετάδοσης εφόσον υπάρχουν μέσα στο γουίκεντ.

Διαβάστε επίσης

MEGA: Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατο του σκηνοθέτη της σειράς «Νταντά της γειτονιάς» Διονύση Φερεντίνου

Alpha: Κάνει τα κουμάντα του για να έχει «Άρωμα» – Σειρά με σκληρά κοινωνικό θέμα και Μουμούρη – Παπανικολάου σε πρώτους ρόλους

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το “απέναντι”, ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-peramos
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο – 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως για Pizza Fan: Προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων, θα είμαστε δίπλα τους

xaris-theoxaris-
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης: «Δεν είναι ακροδεξιό λόμπι, αλλά διαφανής Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας» με το Ισραήλ, απαντά για τη συγκέντρωση στην Αθηναϊκή Λέσχη

Heidi-Klum-new
LIFESTYLE

Halloween: Η «βασίλισσα» των μεταμφιέσεων, Χάιντι Κλουμ, έδωσε το πρώτο στοιχείο για τη φετινή στολή της (Photo)

Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται την Τρίτη ο Αντάρας: Πληρωμή φόρου προτείνει ο δικηγόρος του, «παρακαταθήκη» το 1 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

paraskevopoulou1
MEDIA

Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: «Ούτε με τον Τσουρό μας χώρισε το "απέναντι", ούτε τη Γιάμαλη θα δω ποτέ ανταγωνιστικά»

basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κατάθεση «φωτιά» για το ντέρμπι Παναθηναϊκός–Ολυμπιακός του 2022: Τα μηνύματα Μαυραγάνη και οι αναφορές σε Παπαπέτρου–Τσαρούχα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.10.2026 21:56
nea-peramos
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο – 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

kerameos – louxembourgo – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως για Pizza Fan: Προτεραιότητα η προστασία των εργαζομένων, θα είμαστε δίπλα τους

xaris-theoxaris-
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης: «Δεν είναι ακροδεξιό λόμπι, αλλά διαφανής Ομάδα Συνεργασίας και Φιλίας» με το Ισραήλ, απαντά για τη συγκέντρωση στην Αθηναϊκή Λέσχη

1 / 3