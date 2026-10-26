«Μαγνήτης» τηλεθέασης το «The Voice», το Σαββατοκύριακο (24-25/10)

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Το μουσικό σόου του ΣΚΑΪ «The Voice of Greece» συγκέντρωσε τις προτιμήσεις των περισσότερων και το Σάββατο και την Κυριακή.

Υψηλή απήχηση είχαν επίσης τα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» παρότι σε επανάληψη. Εν τω μεταξύ το κεντρικό δελτίο του Mega επέλεξαν οι περισσότεροι για την ενημερωση τους και το Σάββατο και την Κυριακή, με συνέπεια να εμφανιστεί στην 4η και 2η θέση αντιστοίχως.

Την πρώτη πεντάδα διαμόρφωσαν το μεν Σάββατο το κεντρικό δελτίο του Mega, την δε Κυριακή το επεισόδιο της σειράς «Rex- Επιστροφή στη Βιέννη».

Στα αξιοσημείωτα του διήμερου η διάκριση της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» το Σάββατο και οι δύο σειρές μυθοπλασίας «Τα φαντάσματα» και «IQ 160» του Star- δείκτης ότι υπάρχει μερίδα τηλεθεατών που θα καθίσει να δει επεισόδια ελληνικών σειρών πρώτης μετάδοσης εφόσον υπάρχουν μέσα στο γουίκεντ.

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