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26.10.2026 19:42

«Κανονικό σκουπίδι»: Η «ιστορικά ακριβής» ΑΙ «Οδύσσεια» του Έλον Μασκ δέχεται χλεύη στο διαδίκτυο

26.10.2026 19:42
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Το περασμένο καλοκαίρι, ο Έλον Μασκ δεσμεύτηκε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του, Grok Imagine, θα δημιουργούσε μια μεγάλου μήκους εκδοχή του αρχαίου έπους του Ομήρου «Οδύσσεια», αφού πέρασε μήνες ολόκληρους κατακεραυνώνοντας την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν με ρατσιστικές και τρανσφοβικές εκρήξεις.

«Πριν τελειώσει η χρονιά, το Grok Imagine θα γυρίσει μια μεγάλου μήκους ταινία της Οδύσσειας που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», δημοσίευσε.

Η εταιρεία δημοσίευσε την Παρασκευή στο X το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Οδύσσεια», διάρκειας επτά λεπτών.

Το βίντεο έχει προσελκύσει χιλιάδες χλευαστικά σχόλια στο διαδίκτυο, με ορισμένους να το χαρακτηρίζουν ως «κανονικό σκουπίδι» και άλλους να λένε ότι το βίντεο «δείχνει πόσο λίγο καταλαβαίνει η τεχνητή νοημοσύνη την τέχνη ή τους ανθρώπους».

«Ο Μασκ επέκρινε τον Νόλαν, έναν από τους καλύτερους σκηνοθέτες της γενιάς μας, επειδή δεν ήταν ιστορικά ακριβής στην “Οδύσσεια” του, και υπόσχεται μια καλύτερη, φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια, προχωρά στην παραγωγή ενός τρέιλερ 7 λεπτών με δεκάδες ιστορικές ανακρίβειες», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος έγραψε: «Αν έτσι νομίζετε ότι πρέπει να είναι η Οδύσσεια, δεν είναι περίεργο που συνεχίζετε να πιστεύετε ότι η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα έπρεπε να στείλετε στους Ρώσους αυτήν την “ταινία”, πιθανότατα θα τους αποτελειώσει. Απόλυτη σπατάλη χρόνου και χρημάτων, όπως τα περισσότερα εγχειρήματα της Musk Inc.».

«Ως καλλιτεχνικό προϊόν είναι τόσο χάλια όσο θα περίμενε κανείς, πάρα πολλές λεπτομέρειες πηγαίνουν στραβά, απαίσιος ρυθμός και διάλογος – είναι ουσιαστικά ένα τρέιλερ 7 λεπτών σε επίπεδο C», έγραψε ένας άλλος, ενώ ένας χρήστης έκανε μια πρόταση: «Ο Έλον Μασκ δεν ξέρει τίποτα από ταινίες και θα πρότεινα να μείνει σε αυτό που είναι καλός, δηλαδή στον λευκό εθνικισμό».

Υπάρχουν επίσης αρκετά κραυγαλέα στοιχεία στην Οδύσσεια της Τεχνητής Νοημοσύνης του Grok, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Μασκ ότι η έκδοσή της θα ήταν «ιστορικά ακριβής» – όπως για παράδειγμα δεν είναι στην ελληνική γλώσσα και δείχνει τους Έλληνες να αποβιβάζονται στην Τροία – κάτι που συμβαίνει πριν ξεκινήσει η Οδύσσεια του Ομήρου.

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