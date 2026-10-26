Γερμανία: Θυελλώδης άνεμος παρέσυρε κρουαζιερόπλοιο με 3.350 ανθρώπους πάνω σε δύο φορτηγά πλοία (Video)

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Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν από τη σύγκρουση του κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff 3 με δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κατά την αναχώρησή του από το λιμάνι του Μπρεμερχάφεν στη Γερμανία, το βράδυ της Κυριακής. Στο κρουαζιερόπλοιο επέβαιναν συνολικά 3.350 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η γερμανική αστυνομία απέδωσε το ατύχημα σε ισχυρή ριπή ανέμου, η οποία παρέσυρε το κρουαζιερόπλοιο, παρά τη συνδρομή ρυμουλκών που το συνόδευαν κατά την έξοδό του από το λιμάνι.

Το Mein Schiff 3, που ανήκει στην TUI Cruises και μετέφερε μεγάλο αριθμό επιβατών, είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει προς τα Κανάρια Νησιά. Κατά τους χειρισμούς απόπλου, ωστόσο, ο άνεμος το έσπρωξε προς δύο φορτηγά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στην προβλήτα. Η επαφή με τα δύο σκάφη προκάλεσε περιορισμένες φθορές στο ένα, ενώ το δεύτερο και το κρουαζιερόπλοιο υπέστησαν σοβαρότερες ζημιές.

Ρήγμα πολλών μέτρων στην αριστερή πλευρά του φορτηγού πλοίου

Το μεγαλύτερο από τα δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη εκτεταμένες φθορές στην αριστερή πλευρά του, όπως προκύπτει από την ενημέρωση των γερμανικών Αρχών.

«Από τη σύγκρουση, η αριστερή πλευρά του μεγάλου φορτηγού πλοίου σχίστηκε σε μήκος αρκετών μέτρων, ενώ παραμορφώθηκαν και οι οδηγοί συγκράτησης των εμπορευματοκιβωτίων», ανέφεραν οι Αρχές.

Οι ζημιές που καταγράφηκαν και στα τρία σκάφη βρίσκονται αρκετά πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να μην προκληθεί εισροή υδάτων. Παρά τις εκτεταμένες υλικές φθορές, οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τραυματισμούς.

Μετά το περιστατικό, το Mein Schiff 3 επέστρεψε στον επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές απαγόρευσαν τον απόπλου και των τριών πλοίων μέχρι νεωτέρας.

Η προσπάθεια των ρυμουλκών λίγο πριν από την πρόσκρουση

Τις στιγμές πριν από τη σύγκρουση καταγράφει βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το κρουαζιερόπλοιο να κατευθύνεται προς την έξοδο του λιμανιού συνοδεία ρυμουλκών, ενώ η θάλασσα παρουσιάζει έντονο κυματισμό.

Παρά τις προσπάθειες των ρυμουλκών να διορθώσουν την πορεία του Mein Schiff 3, το πλοίο πλησιάζει ολοένα και περισσότερο ένα φορτηγό πλοίο που βρίσκεται δεμένο στην προβλήτα. Η προσπάθεια αποτροπής της πρόσκρουσης δεν αποδίδει και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η δεξιά πλευρά του κρουαζιερόπλοιου χτυπά ένα από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η κάμερα κουνιέται έντονα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ στο βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Νομίζω ότι αυτό ήταν, πάει το ταξίδι». Στη συνέχεια, το βίντεο αποτυπώνει συντρίμμια και σωσίβιες λέμβους που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Cruise liner Mein Schiff 3 CRASHES into container ship MSC VICTORINE in Germany. The collision happened in Bremerhaven as Mein Schiff 3 was leaving the port. The container ship has suffered hull damage with a roughly a 33 feet (10m) breach. pic.twitter.com/eoieWR7uFn — Open Source Intel (@Osint613) October 26, 2026

Ακυρώθηκε η κρουαζιέρα

Η έκταση των ζημιών οδήγησε την TUI Cruises στην ακύρωση της προγραμματισμένης κρουαζιέρας, καθώς το πλοίο χρειάζεται επισκευές σε ναυπηγείο πριν μπορέσει να αναλάβει ξανά ταξίδια.

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, δηλώνοντας: «Οι ζημιές που διαπιστώθηκαν καθιστούν αναγκαίες βραχυπρόθεσμες εργασίες επισκευής σε ναυπηγείο».

Κατά τη σύγκρουση, στο Mein Schiff 3 βρίσκονταν συνολικά 3.350 άνθρωποι: 2.428 επιβάτες και 922 μέλη πληρώματος.

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