Υπέρ των εποικισμών και των πολεμικών εκστρατειών η πλειοψηφία των ισραηλινών κομμάτων – Πώς και γιατί θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές

Takeaways by to pontiki AI Οι Ισραηλινοί ψηφίζουν σε εθνικές εκλογές που θεωρούνται κρίσιμο τεστ για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η προεκλογική εκστρατεία επικεντρώνεται κυρίως στον ρόλο του Νετανιάχου στην κατάρρευση της ασφάλειας, στον ηθικό του χαρακτήρα και στις αμφιλεγόμενες εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία για τους υπερορθόδοξους Εβραίους.

Παρά την πόλωση, η δικαστική αναμόρφωση και η οικονομική κατάσταση παραμένουν δευτερεύοντα ζητήματα στις συζητήσεις των υποψηφίων, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική διαφωνία για τη συνεχιζόμενη πολεμική δράση του Ισραήλ.

Κανένα κόμμα δεν αναμένεται να κερδίσει αυτοδυναμία, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον σχηματισμό συνασπισμού για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης ή τη συνέχιση της θητείας της παρούσας ως υπηρεσιακής.

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Οι Ισραηλινοί θα ψηφίσουν την Τρίτη στις πρώτες εθνικές εκλογές μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αυτό που θεωρείται ευρέως ως δημοψήφισμα για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η πιο θανατηφόρα ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ κατέχει εξέχουσα θέση στην προεκλογική εκστρατεία, αλλά όχι με τον τρόπο που θα περίμεναν πολλοί ξένοι.

Δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία συζήτηση σχετικά με την εμπόλεμη συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα – η οποία οδήγησε σε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου – την κατοχή μεγάλου μέρους του νότιου Λιβάνου και τμημάτων της Συρίας ή τους δύο πολέμους που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν, οι οποίοι έχουν ευρεία υποστήριξη.

Αντ’ αυτού, οι υποψήφιοι έχουν επικεντρωθεί στην ηγεσία και τον ηθικό χαρακτήρα του Νετανιάχου, στον ρόλο του στην κατάρρευση της ασφάλειας στις 7 Οκτωβρίου, στις προσπάθειές του να εξαιρέσει τους υπερορθόδοξους Εβραίους από τη στρατιωτική θητεία και σε μια δικαστική αναθεώρηση του 2023, η οποία θεωρείται από τους επικριτές ως επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς του Ισραήλ.

Και τα δύο κύρια εκλογικά μπλοκ κυριαρχούνται από κόμματα που υποστηρίζουν τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και αντιτίθενται στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, και κανένας σημαντικός υποψήφιος δεν υποστηρίζει την επιστροφή στην εδώ και καιρό χαμένη ειρηνευτική διαδικασία.

Το Εργατικό Κόμμα, που τώρα αποτελεί μέρος των Δημοκρατικών, είναι το μόνο εβραϊκό κόμμα στην απερχόμενη Κνεσέτ που υποστηρίζει ανοιχτά μια λύση δύο κρατών για τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης.

Τα κόμματα υπό αραβική ηγεσία, τα οποία εκπροσωπούν τους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ, διαφέρουν ιδεολογικά αλλά μοιράζονται την ίδια αντίθεση στην κατοχή.

Ο χειρισμός της 7ης Οκτωβρίου από τον Νετανιάχου και οι συνέπειές της

Οι άνθρωποι που κατευθύνονται στις κάλπες θα περάσουν από τα τις αφίσες με τα πρόσωπα των πεσόντων στρατιωτών και ξεθωριασμένες κίτρινες κορδέλες προς τιμήν των ομήρων, οι τελευταίοι από τους οποίους επιστράφηκαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πέρυσι.

Περίπου το 68% των Εβραίων Ισραηλινών λένε ότι η στάση τους απέναντι στην 7η Οκτωβρίου είναι κεντρικός παράγοντας για να αποφασίσουν ποιο κόμμα θα υποστηρίξουν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ, μια δεξαμενή σκέψης στην Ιερουσαλήμ. Μεταξύ της αραβικής μειονότητας, μόνο το 32% δήλωσε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο, με τους περισσότερους να αναφέρουν το έγκλημα ως το κύριο ζήτημα.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη για τις αποτυχίες γύρω από την 7η Οκτωβρίου σε αξιωματούχους ασφαλείας, ενώ παράλληλα επαινεί τα στρατιωτικά επιτεύγματα του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και του προστάτη τους, του Ιράν.

Οι επικριτές τον κατηγορούν ότι αποφεύγει την ευθύνη εμποδίζοντας μια επίσημη έρευνα για την επίθεση, ότι δεν κατέληξε σε συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων νωρίτερα και ότι δεν κατάφερε να κερδίσει μια αποφασιστική νίκη εναντίον οποιουδήποτε από τους εχθρούς του Ισραήλ.

Οργή για τις εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία

Οι κυβερνητικοί συνασπισμοί του Νετανιάχου βασίζονται εδώ και καιρό σε υπερορθόδοξα κόμματα που απαιτούν εξαιρέσεις από τη στρατιωτική θητεία για τους νέους άνδρες που ασχολούνται με θρησκευτικές σπουδές. Αυτή η πολιτική έχει εξοργίσει την κοσμική πλειοψηφία του Ισραήλ, καθώς οι έφεδροι έχουν επανειλημμένα κληθεί σε διάφορους πολέμους.

Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους περισσότερους Εβραίους άνδρες και γυναίκες, και περίπου το ένα τέταρτο των Εβραίων ψηφοφόρων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ κατέταξαν το ζήτημα ως βασικό παράγοντα για την απόφαση για το ποιο κόμμα θα υποστηρίξουν.

Η χώρα παλεύει με έλλειψη στρατιωτών. Κάθε χρόνο, περίπου 13.000 υπερορθόδοξοι άνδρες φτάνουν στην ηλικία στρατολόγησης των 18 ετών, αλλά λιγότεροι από το 10% κατατάσσονται.

«Έχουμε την αντίληψη ότι η στρατιωτική θητεία είναι ένα είδος άδειας για την ιθαγένεια», δήλωσε η Ταμάρ Χέρμαν, ειδικός στην ισραηλινή κοινή γνώμη στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ. Σε καθιστά «νόμιμο μέρος» της ισραηλινής εβραϊκής κοινωνίας, πρόσθεσε.

Ο κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, έχει ορκιστεί να τερματίσει τις de facto εξαιρέσεις. Ο πρώην αρχηγός του στρατού και κεντρώος πολιτικός έχασε τον γιο του και δύο ανιψιούς του στις μάχες στη Γάζα.

Ο Γιοχάναν Πλέσνερ, πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι στρατιωτικές εξαιρέσεις ήταν «πιθανώς το νούμερο ένα ζήτημα» για τον συνασπισμό κατά του Νετανιάχου.

Η δικαστική αναμόρφωση του Νετανιάχου παραμένει διχαστική

Το σχέδιο του Νετανιάχου για την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και την αποδυνάμωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες στο Ισραήλ το 2023, αφήνοντας τη χώρα έντονα πολωμένη όταν η Χαμάς επιτέθηκε.

Ο Νετανιάχου το παρουσίασε ως μια προσπάθεια περιορισμού της εξουσίας των μη εκλεγμένων δικαστών, ενώ οι επικριτές το θεώρησαν ως κατάληψη εξουσίας από έναν πρωθυπουργό που έχει κατηγορηθεί για διαφθορά.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το κοινό έστρεψε την προσοχή του στη Γάζα και πολλοί που είχαν κινητοποιηθεί κατά των δικαστικών αλλαγών ανακατεύθυναν τις προσπάθειές τους για να απαιτήσουν μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

Μόνο το 18% των Εβραίων Ισραηλινών δήλωσε ότι η δικαστική αναμόρφωση ήταν ένας κύριος παράγοντας για να αποφασιστεί ποιο κόμμα θα υποστηρίξει, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ. «Υπάρχει κάποια κόπωση του κοινού», δήλωσε ο Χέρμαν.

Στην αριστερά, οι δικαστικές αλλαγές προκάλεσαν μεγαλύτερη ανησυχία, με το 22,5% των ψηφοφόρων να δηλώνουν ότι το ζήτημα θα επηρεάσει την απόφασή τους στην κάλπη. Μεταξύ των κεντρώων και δεξιών ψηφοφόρων, δεν κατατάχθηκε μεταξύ των τεσσάρων κορυφαίων ζητημάτων.

Πέρυσι, το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε νόμο που έδινε στην κυβέρνηση μεγαλύτερο ρόλο στον διορισμό δικαστών. Αλλά δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι να ορκιστεί η επόμενη νομοθετική εξουσία και το μπλοκ κατά του Νετανιάχου έχει ορκιστεί να τον καταργήσει.

Τα ερωτήματα ηγεσίας είναι μεγάλα

Οι Ισραηλινοί ψηφίζουν κόμματα, όχι συγκεκριμένους υποψηφίους, και κανένα μεμονωμένο κόμμα δεν αναμένεται να κερδίσει σχεδόν μια πλειοψηφία 61 εδρών στο κοινοβούλιο, γνωστό ως Κνεσέτ. Όποιος καταφέρει να συγκροτήσει έναν συνασπισμό πλειοψηφίας θα γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός.

Εάν κανείς δεν είναι σε θέση να το κάνει, η κυβέρνηση Νετανιάχου θα συνεχίσει να υπηρετεί ως υπηρεσιακή κυβέρνηση μέχρι έναν ακόμη γύρο εκλογών τους επόμενους μήνες.

Περισσότεροι από το ένα τέταρτο των Εβραίων Ισραηλινών θεωρούν τον επικεφαλής του κόμματος ως βασικό παράγοντα για να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ.

Οι υποστηρικτές του Νετανιάχου τον βλέπουν ως έναν βετεράνο πολιτικό που έχει έρθει αντιμέτωπος με τους προέδρους των ΗΠΑ και άλλους παγκόσμιους ηγέτες, αντιστεκόμενος στις πιέσεις για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή για άλλες παραχωρήσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια του Ισραήλ. Οι αντίπαλοί του πιστεύουν ότι είναι απατεώνας.

Οι υποστηρικτές του Άιζενκοτ επισημαίνουν τη μακρά στρατιωτική του θητεία και τις απώλειες προσωπικού του στους συνεχιζόμενους πολέμους. Ο γιος Μαροκινών Εβραίων μεταναστών θα ήταν επίσης ο πρώτος Ισραηλινός πρωθυπουργός μη ευρωπαϊκής καταγωγής, αν και δεν το έχει καταστήσει κεντρικό μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η οικονομία και το κόστος ζωής

Το Ισραήλ δεν είναι άτρωτο στις ανησυχίες για την ακρίβεια που έχουν επηρεάσει τις εκλογές παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.

Το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί στα ύψη και είναι υψηλότερο από ό,τι σε πολλές πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Δανία και η Σουηδία, σύμφωνα με έρευνα της Sarit Menahem-Carmi του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής Aaron στο Πανεπιστήμιο Reichman.

Ο Νετανιάχου λέει ότι οι πολιτικές του έχουν απελευθερώσει την ανάπτυξη και έχουν συμβάλει στην άνοδο ενός τεχνολογικού τομέα παγκόσμιας κλάσης, ενώ οι αντίπαλοι λένε ότι πολλοί Ισραηλινοί έχουν μείνει πίσω.

Μεταξύ των Εβραίων Ισραηλινών, το 38% δήλωσε ότι η οικονομία και το κόστος ζωής είναι το πιο σημαντικό ή το δεύτερο πιο σημαντικό ζήτημα στις εκλογές, μια στάση που αυξήθηκε στο 46% μεταξύ των Αράβων, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοκρατίας του Ισραήλ.

Αλλά δεν είναι κάτι ορατό από την προεκλογική εκστρατεία.

Κανένας από τους κύριους υποψηφίους δεν έχει καταστήσει την οικονομία κεντρικό ζήτημα ούτε έχει επιστήσει την προσοχή στο κόστος των διαφόρων πολέμων. Ο Joseph Zeira, καθηγητής οικονομικών στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι τα υψηλά επίπεδα στρατιωτικών δαπανών δεν μπορούν να αγνοηθούν.

«Το κόστος της σύγκρουσης είναι τεράστιο», είπε ο Zeira.

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