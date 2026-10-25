Αντριάνα Παρασκευοπούλου: «Χτύπησε το τηλέφωνο 3 λεπτά πριν βγω στον αέρα και με ενημέρωσαν – Έχω ένα κενό στο μυαλό μου» (Video)

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Για την πορεία της στη δημοσιογραφία, τα νούμερα τηλεθέασης και τη δύσκολη στιγμή που κλήθηκε να διαχειριστεί στον αέρα μίλησε η Αντριάνα Παρασκευοπούλου στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1.

«Η δημοσιογραφία είναι ένας έρωτας που θέλει φροντίδα, σεβασμό και μεγάλη αίσθηση της ευθύνης. Είμαι ειδησάκιας. Ακόμα και να βρισκόμουν σε ένα έρημο νησί, θα έβρισκα τρόπο για να ενημερωθώ. Εκτός από τα δελτία, η μεγάλη μου αγάπη είναι τα ντοκιμαντέρ.

Η ΕΡΤ έγινε η γη που εγώ “φύτεψα” τα όνειρά μου και νιώθω παιδί της ΕΡΤ. Την αγαπώ και τη σέβομαι πολύ. Αυτό που βλέπω διαχρονικά και παρατηρώ είναι ότι η ΕΡΤ παραδοσιακά γίνεται σάκος του μποξ. Φυσικά και με ενδιαφέρουν τα νούμερα τηλεθέασης. Κάνω μία δουλειά για να την βλέπει ο κόσμος. Αυτό που έχει η ΕΡΤ ως διαφορά είναι ότι δεν εγκλωβιζόμαστε σε αυτά», είπε η Αντριάνα Παρασκευοπούλου για την ΕΡΤ και τα νούμερα τηλεθέασης.

Παρακάτω ανέφερε: «Αν ήταν να παρουσιάσω δελτίο ως δίδυμο θα ήθελα με τη σταθερή αξία, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η αξιοκρατία είναι αρχή και για αυτήν πρέπει να πολεμάς κάθε μέρα και να υπερασπίζεσαι. Είναι δύσκολο να δίνεις μάχη κάθε μέρα και να λες ότι είμαι και εγώ εδώ. Δεν έχω νιώσει ποτέ diva της ενημέρωσης, κάνω απλά τη δουλειά μου».

Η Αντριάνα Παρασκευοπούλου εξομολογήθηκε για τον τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγο πριν βγει στον αέρα και την έκανε να «παγώσει»: «Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήταν όταν χτύπησε το τηλέφωνο τρία λεπτά πριν βγω στο δελτίο ειδήσεων στον αέρα και με ενημέρωσαν ότι είχε ένα ατύχημα ο γιος μου. Δεν θυμάμαι καν πως βγήκα, που ήμουν και τι έλεγα. Έχω κενό στο μυαλό μου. Είμαι και μάνα και μάνα – φίλη».

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