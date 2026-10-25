Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Διπλή πρωτιά σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο πήρε, το πρωί του Σαββάτου, ο Νίκος Μάνεσης.
Η εκπομπή του ALPHA δεν απειλήθηκε από την επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, που έκανε χθες πρεμιέρα καταγράφοντας 8,6% στο δυναμικό κοινό, στους πίνακες τηλεθέασης.
Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή του Νίκου Μάνεση σημείωσε 14,4%. Ακολούθησε το «Ρεπορτάζ στις 10» ακολούθησε με 8,9%, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν το «For You» με 8,6% και το «Mega Non Stop» με 8,4%. Το «Καλημέρα είπαμε;» κατέγραψε 7,8%, ενώ το «Μια Ελλάδα παρέα» σημείωσε 3,6%.
Στο γενικό σύνολο, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κατέγραψε 16,9%, το «Ρεπορτάζ στις 10» με 13,6% και ακολούθησε το «For You» με 11,7%. Το «Mega Non Stop» συγκέντρωσε 10,2%, ενώ το «Μια Ελλάδα παρέα» σημείωσε 6% και το «Καλημέρα είπαμε;» έκλεισε την κατάταξη με 4,9%.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 14,4%
Ρεπορτάζ στις 10 – 8,9%
For You – 8,6%
Mega Non Stop – 8,4%
Καλημέρα είπαμε; – 7,8%
Μια Ελλάδα παρέα – 3,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,9%
Ρεπορτάζ στις 10 – 13,6%
For You – 11,7%
Mega Non Stop – 10,2%
Μια Ελλάδα παρέα – 6%
Καλημέρα είπαμε; – 4,9%
Διαβάστε επίσης:
«Όχι στη λογοκρισία – Λευτεριά στις ειδήσεις»: Διαδηλώσεις δημοσιογράφων κατά της λογοκρισίας στην Τουρκία (Video)
Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)
«Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα αυτής της εκπομπής, είναι εδώ από επιλογή και όχι επειδή πρέπει»: Το μήνυμα της Σκορδά στην πρεμιέρα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.