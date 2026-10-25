Τηλεθέαση Σαββάτου: Πώς διαμορφώθηκε η μάχη των πρωινών εκπομπών μετά την πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά

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Διπλή πρωτιά σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο πήρε, το πρωί του Σαββάτου, ο Νίκος Μάνεσης.

Η εκπομπή του ALPHA δεν απειλήθηκε από την επιστροφή της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1, που έκανε χθες πρεμιέρα καταγράφοντας 8,6% στο δυναμικό κοινό, στους πίνακες τηλεθέασης.

Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή του Νίκου Μάνεση σημείωσε 14,4%. Ακολούθησε το «Ρεπορτάζ στις 10» ακολούθησε με 8,9%, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν το «For You» με 8,6% και το «Mega Non Stop» με 8,4%. Το «Καλημέρα είπαμε;» κατέγραψε 7,8%, ενώ το «Μια Ελλάδα παρέα» σημείωσε 3,6%.

Στο γενικό σύνολο, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κατέγραψε 16,9%, το «Ρεπορτάζ στις 10» με 13,6% και ακολούθησε το «For You» με 11,7%. Το «Mega Non Stop» συγκέντρωσε 10,2%, ενώ το «Μια Ελλάδα παρέα» σημείωσε 6% και το «Καλημέρα είπαμε;» έκλεισε την κατάταξη με 4,9%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 14,4%

Ρεπορτάζ στις 10 – 8,9%

For You – 8,6%

Mega Non Stop – 8,4%

Καλημέρα είπαμε; – 7,8%

Μια Ελλάδα παρέα – 3,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,9%

Ρεπορτάζ στις 10 – 13,6%

For You – 11,7%

Mega Non Stop – 10,2%

Μια Ελλάδα παρέα – 6%

Καλημέρα είπαμε; – 4,9%

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