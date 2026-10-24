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24.10.2026 23:28

Λευτέρης Πετρούνιας: Ήταν με 39 πυρετό μέχρι και μια μέρα πριν τον τελικό – «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ»

24.10.2026 23:28
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Μια ίωση με πυρετό 39 βαθμών χρειάστηκε να ξεπεράσει ο Λευτέρης Πετρούνιας προτού κατακτήσει, το Σάββατο (24/10), το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αποκάλυψε όσα βίωσε τις προηγούμενες ημέρες με ανάρτησή του στα social media, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο 36χρονος πρωταθλητής ανέβηκε για πέμπτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, κατακτώντας το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο της καριέρας του στη διοργάνωση.

«Δεν έχω λόγια! Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο», έγραψε ο Πετρούνιας.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση, η οποία συνοδεύτηκε από υψηλό πυρετό, ενώ τόνισε πως μόλις μία ημέρα πριν τον τελικό κατάφερε να βρει τι έπρεπε να διορθώσει στην προσπάθειά του: «Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε – ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου».

Για να συνεχίσει: «Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου».

Πλέον, ο Πετρούνιας μετρά τρία χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, από τη Γλασκώβη το 2015, το Μόντρεαλ το 2017 και την Ντόχα το 2018, καθώς και δύο ασημένια, από την Αμβέρσα το 2023 και το Ρότερνταμ το 2026.

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