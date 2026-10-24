Νέος θρίαμβος Πετρούνια: «Ασημένιος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής ο Έλληνας πρωταθλητής

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Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γυμναστικής στους κρίκους, συγκεντρώνοντας 14.333 βαθμούς. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο βάθρο, με τον Κινέζο Σινγιού Λαν να κατακτά το χρυσό μετάλλιο με 14.766 βαθμούς.

Ο «άρχοντας των κρίκων» πραγματοποίησε το πρόγραμμά του και βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης. Ωστόσο, η επίδοση του Λαν ήταν αρκετή για να τον προσπεράσει και να του χαρίσει την πρώτη θέση στον κόσμο.

Ο 35χρονος Ελληνας Ολυμπιονίκης, αν και είχε περάσει στον τελικό μόλις και μετά βίας ως όγδοος (λόγω κακής εξόδου), έδειξε ξανά την κλάση και την εμπειρία του και με 14.333 βαθμούς εξασφάλισε το πέμπτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (μετά τα χρυσά του 2015, του 2017 και του 2018 και το ασημένιο του 2023), χάνοντας μόνο από τον Κινέζο Σινγκιού Λαν, ο οποίος με 14.766β. αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής κόσμου στο αγώνισμα.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία με 14.233 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα του τελικού στους κρίκους:

1. Σινγκιού Λαν (Κίνα) 14.766

2. Λευτέρης Πετρούνιας (ΕΛΛΑΔΑ) 14.333

3. Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) 14.233

4. Σινοσούκε Οκα (Ιαπωνία) 14.133

5. Ιλια Ζάικα (Ρωσία) 14.100

6. Μεχμέτ Αϊμπέρκ Κοσάκ (Τουρκία) 13.800

7. Κόρντεϊ Τούλοχ (Μ. Βρετανία) 13.366

8. Γκλεν Σουίλ (Βέλγιο) 12.833

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